Donald Trump škrtá v elektromobilních plánech. Z dobrého důvodu

Sedmačtyřicátý prezident USA Donald Trump po své inauguraci nelenil a hned se pustil do podepisování dekretů. Jedním z nich bylo i zrušení plánu cílit na to, aby v roce 2030 tvořily 50 % nových aut elektromobily. Tento plán zavedl Trumpův předchůdce Joe Biden a nikdy to nebylo závazné nařízení či směrnice, nýbrž nezávazný plán. Některé automobilky tento plán přesto podporovaly.

Sám o sobě by to tedy byl spíš symbolický krok a reálný význam by neměl, Trump ho ovšem podpořil zrušením některých dalších podpor elektromobilům. A to včetně té nejdůležitější ve formě dotací na výstavbu nabíjecí infrastruktury.

Bidenův kabinet v roce 2021 vyčlenil 7,5 miliardy dolarů (dnešním kurzem 182,26 miliardy korun) na výstavbu veřejných nabíjecích stanic s tím, že by jich do roku 2030 mělo vzniknout na půl milionu. Podle Trumpovy čerstvé direktivy musí „všechny úřady bezodkladně pozastavit vyplácení prostředků“. Takováto okamžitá stopka může být problémem pro firmy zabývající se výstavbou nabíjecích stanic, pokud jejich zákazníci na dotace spoléhají.

Také uvedl, že má za cíl „podporovat skutečnou možnost volby spotřebitelů“, která je „klíčová pro inovace a ekonomický růst“. A konečně, chce ukončit „emisní limity jednotlivých států, které slouží k omezení prodejů aut na benzín“ a dost možná zmírnit i federální emisní limity, podle spekulací až na úroveň z roku 2019.