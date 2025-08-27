Volkswagen Golf R konečně dostane pětiválec. Motor dokonce přežije Euro 7
Vrcholný Volkswagen Golf osmé generace dostane konečně pětiválec, který si Audi v současnosti nechává pro svou RS 3. Tento motor tedy neskončí s nástupem emisní normy Euro 7 na podzim 2026.
Řadový pětiválec do svých aut montovalo do svých aut pro evropské trhy několik značek. Proslulé jsou pětiválce Volva, objevil se i v mercedesech, volkswagenech, Alfě Romeo 159, Jeepu Grand Cherokee či Hummeru H3. Postupně všechny vymřely – až na 2,5l motor EA855, který pohání Audi RS3.
Donedávna ho měla pod kapotou také Cupra Formentor VZ5, ovšem s modernizací o něj přišla a musí se spokojit s 333k verzí všudypřítomného dvoulitru EA888. Volkswagen Golf R ho nedostal nikdy – ovšem podle britského webu Autocar se to má brzy změnit.
V roce 2027 totiž nastane 25. výročí příchodu prvního golfu R32 na trh a u této příležitosti automobilka údajně chystá pětiválcový golf R. Jaký bude jeho výkon, je zatím velkou neznámou – v Audi RS3 nabízí 400 koní, ve formentoru měl 390 koní a údajně ten rozdíl nebyl jen na papíře, aby model prémiové značky zůstal nejvýkonnějším.
Podle starších slov Sebastiana Gramse, někdejšího provozního ředitele divize Audi Sport, je prostor u EA855 jít nad čtyři stovky koní a 500 Nm. Jestli se toho však u golfu dočkáme, nebo jestli golf bude mít právě 400 koní a naopak posílí RS3, zatím můžeme nanejvýš spekulovat.
Pětiválcový golf by měl v každém případě mezi zadními koly mít torque splitter, náhradu klasického diferenciálu, která nemá jednu vícelamelovou spojku před rozvodovkou, nýbrž dvě spojky až mezi rozvodovkou a poloosami. Tím může přesně regulovat množství točivého momentu přenášené na jedno či druhé zadní kolo.
Řadový pětiválec Audi měl podle starších zpráv skončit s nástupem emisní normy Euro 7 v roce 2026, ovšem automobilka plány na jeho konec popřela a naopak uvedla, že motor přepracuje tak, aby přísnější normu splnil. Jaké budou konkrétní změny, a hlavně, jak bude motor potom jezdit, je zatím samozřejmě otázkou.
zdroj: Autocar | zdroj foto: Audi a auto.cz | zdroj videa: Audi