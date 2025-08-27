Stellantis odkládá autonomní řízení úrovně 3, není pro něj trh
Koncern Stellantis už v únoru představil autonomní řízení úrovně 3 s názvem AutoDrive. Nyní uvádí, že o něco takového není na trhu dost velký zájem.
Evropská auta koncernu Stellantis mohou být už něco víc než rok vybavena asistentem řízení 2.0, který zvládne sám změnit jízdní pruh. Zkoušeli jsme to ve více modelech včetně dlouhodobě testovaného Peugeotu e-3008. Funguje to stejně jako u ostatních aut – hezky, ale ve srovnání s klasickou „manuální“ změnou pruhu to hrozně dlouho trvá.
Takovýto systém autonomní jízdy úrovně 2 je dnes už poměrně běžný a automobilky vyvíjejí systémy pro vyšší úrovně, které méně spoléhají na řidiče. Stellantis k nim patřil; podle agentury Reuters skutečně v minulém čase. Vývoj systému úrovně 3, jehož prototyp představil letos v únoru pod názvem STLA AutoDrive, uložil k ledu.
Při představení jsme se dozvěděli, že systém má být schopný jezdit do rychlosti 60 km/h, aniž by vyžadoval pozornost řidiče. „Co bylo představeno v únoru 2025, byla technologie úrovně 3, pro kterou je v současnosti na trhu omezená poptávka,“ cituje Reuters mluvčího Stellantisu. „Ta technologie je však dostupná a připravená k nasazení,“ dodal mluvčí.
Jiné zdroje ovšem uvedly, že AutoDrive je skutečně „v šuplíku“ bez plánů na nasazení do produkčních aut. Stellantis místo vlastního vývoje spoléhá na systém, který má vyvinout firma aiMotive, technologický startup, který se stal součástí koncernu v roce 2022 právě s cílem vyvinout autonomní řízení. Na otázky, zda od aiMotive můžeme čekat 3. úroveň autonomní jízdy a kdy, však mluvčí neodpověděl.
AutoDrive je součástí trojdílné technologické platformy nazvané STLA ABC. Písmeno A znamená AutoDrive, B znamená Brain, což je architektura elektromobilů s možností postupných úprav, a C znamená SmartCockpit, architekturu infotainmentu. Na tom Stellantis spolupracoval s Amazonem, toto partnerství však skončilo a značky Stellantisu přejdou na systém založený na Androidu Automotive.
Podle insiderů je odklad AutoDrive další z indicií, že Stellantis má problém naplnit své ambice v oblasti technologií. Čím dál víc spoléhá na subdodavatele softwaru, který chtěl vyvíjet sám. Zmíněná platforma ABC měla podle slov bývalého ředitele Carlose Tavarese být hotová v roce 2024.
Po náhlém odchodu Tavarese z čela Stellantisu byl jeho nástupcem jmenován Antonio Filosa, který pro tuto gigantickou firmu připravuje novou strategii. Měl by ji zveřejnit na začátku roku 2026.
