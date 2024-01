Dostupné historické Lamborghini stojí pod milion. Tento traktor má kola i pásy

Už brzy se na aukci během veteránské výstavy Rétromobile v Paříži bude dražit historický traktor Lamborghini DL 30C. Je jedním z pouhých deseti prototypů s tradičními koly na silnice i pásy do bláta.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když Ferruccio Lamborghini v šedesátých letech založil legendární automobilku Lamborghini, podle historiky mu hlavní konkurent Enzo Ferrari doporučil, aby opustil svět rychlých aut a vrátil se k traktorům. Ty byly nejvýznamnějším zdrojem bohatství tohoto úspěšného průmyslníka, který v padesátých letech oslovil italské farmáře dostupnými kvalitními traktory a zasloužil se o rozvoj zemědělství v poválečné Itálii.

Evoluční vývoj traktorů Lamborghini v padesátých letech přinesl i řadu vzácných prototypů a jeden z nich se už začátkem letošního února bude dražit na aukci během pařížské veteránské výstavy Rétromobile. Zemědělský traktor Lamborghini DL 30C byl evolucí jednoho z nejslavnějších modelů továrny, traktoru Lamborghini DL 25C, a písmenko „C“ v jeho názvu znamenalo „Crawler“.

Nejvýznamnější odlišností traktorů „Crawler“ od standardních modelů byly pásy nahrazující tradiční kola, díky nimž byly určeny do nejnáročnějších podmínek mimo silnice. Promáčená hlína ani bláto pro ně nebyly překážkou a dokázaly projet téměř všude, aniž by uvízly. Nevýhodou však bylo hrozící poškození asfaltu, pokud by s nimi zemědělci častěji jezdili po veřejných silnicích.

Video se připravuje ...

Ideálním řešením tohoto problému byl koncept, který už brzy bude na prodej v Paříži. Spolu s praktickými pásy do bláta je vybaven i dvěma velkými koly vzadu, poháněným od pásů, a jedním zatáčejícím kolem vpředu. Značka Lamborghini vyrábějící traktory takových prototypů vyrobila pouze deset, díky čemuž je tento kompletně zrenovovaný velkou sběratelskou raritou.

Celou desítku unikátně vyvinutých traktorů s koly i pásy Lamborghini nalakovalo do výrazného žlutého odstínu a všechny poháněla vznětová dvouválcová osmnáctistovka o 30 koních. Na pásy a případně i kola je přenášela čtyřstupňový manuální převodovka.

Historické traktory Ferruccia Lamborghiniho zatím nezažily výrazný cenový boom jako stejnojmenné supersporty a dodnes jsou nejlevnější cestou, jak si koupit Lamborghini a zaparkovat jej ve své garáži. Tento konkrétní kousek z roku 1958 se bude na výstavě Rétromobile dražit v aukci bez rezervy s odhadovanou prodejní cenou od 910.000 do 1.365.405 Kč.