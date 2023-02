Dostupný elektrický Volkswagen se opět mění, nakonec může dostat jméno Golf

Koncept dostupného elektromobilu značky Volkswagen, o kterém se v koncernu mluví již delší dobu, se veřejnosti poprvé představil jako koncept ID. Life během autosalonu IAA v Mnichově v roce 2020. Později se však objevila informace, že koncept původně zajímavého a stylového crossoveru projde přepracováním.

Podle informací britských kolegů z Autocar by se měl nový koncept dostupného elektromobilu představit veřejnosti během příštího měsíce, přičemž pod jeho návrhem by měl být podepsán tým, který povede nový šéfdesignér značky Andreas Mindt. Ten na pozici šéfa designu značky vystřídal Jozefa Kabaně, jehož původní koncept elektrického crossoveru se podle zdrojů britského Autocaru nesetkal s příliš pozitivním přijetím.

Video se připravuje ...

Technickým základem by pak měla být nová elektrická platforma MEB-Plus, tedy další evoluce stávající MEB platformy. Platforma by měla být navržena pro vozy s pohonem primárně předních kol, podporovat by však měla i zástavbu dvou elektromotorů a tedy pohon všech kol. Platforma by měla být osazena LFP (Lithium-železo-fosfátovými) bateriemi a údajně by mohla podporovat nabíjení při výkonu až 200 kW

O novém dostupném elektromobilu Volkswagen se často mluví jako o ID.2, čímž by zapadl do současného značení a čistě elektrické modelové rodiny ID. Podle zákulisních informací britských kolegů však existuje šance, že produkční vůz, jehož výroba se očekává v roce 2025, může nést i ikonické jméno Golf.

Původně se přitom objevovaly zvěsti, že se jméno Golf objeví na modernizované verzi elektromobilu VW ID.3. Jak ovšem uvedl zdroj britských kolegů přímo ze zákulisí automobilky: „skutečná hodnota Volkswagenu Golf je u automobilů velikosti ID.2“. Známé jméno by navíc mohlo novému modelu pomoci prosadit se na globálních trzích.

Nový dostupný elektromobil by měl být údajně delší než současné Polo, současně však kratší než Golf. Podle stávajících odhadů by se délka mohla pohybovat kolem 4250 mm, díky elektrické platformě však vůz nabídne dlouhý rozvor a minimální převisy, díky čemuž by měl nabízet vnitřní prostornost na úrovni Golfu. Hmotnost by se údajně mohla pohybovat v rozmezí 1,6 až 1,7 tuny.

Zajímavější jsou však zvěsti, že se nový elektromobil dočká i sportovní verze GTI, která tak nahradí označení GTX, poprvé představené pro sportovnější verzi modelu ID.4. Podle informací od staršího manažera automobilky už bylo dokonce rozhodnuto, že označení GTX skončí. Zřejmě posledním modelem s tímto označením tak bude ID. Buzz. Produkční ID.2, tedy možná Golf, pak bude zřejmě prvním elektromobilem, který se k ikonickému emblému GTI vrátí.

Čistě elektrický Golf by se měl vyrábět ve španělském závodu Martorell automobilky Seat, která by na stejných základech měla nabídnout svůj vlastní model. Na stejném technickém základu by však měl vyrůst i nový kompaktní elektromobil značky Škoda.

Video se připravuje ...

Zatím se stále bavíme pouze ve spekulacích, pokud by se však potvrdily, pak by čistě elektrický a spalovací modely Golf byly na trhu několik let společně. Tradiční Golf osmé generace by měl podstoupit v příštím roce facelift, který ho zřejmě udrží na trhu až do let 2027 či 2028. S ohledem na emisní plány EU je ale možné, že automobilka životnost modelu se spalovacími motory prodlouží. Nabízí se totiž otázka, zda se ještě vyplatí vyvíjet novou generaci.