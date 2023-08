Světoznámý britský konstruktér Gordon Murray je znám jako jeden z otců legendárního McLarenu F1 a čerstvěji supersportů T.50 a T.33 vlastní značky GMA, Gordon Murray Automotive. Tyto dva modely ovšem nejsou jediné, které měla jeho automobilka vyrábět. Projekt na vývoj třetího, mnohem masověji dostupného, však ztroskotal.

Projekt měl kódové označení T.43 a měl být lehkým sporťákem ze staré školy s 218k přeplňovaným tříválcem od Fordu umístěným uprostřed a manuální převodovkou. Hlavně měl ale vážit hluboce pod tunu, konkrétně 850 až 950 kg včetně věcí jako klimatizace či hluková izolace, a to díky extrémně lehkému monokokovému šasi nazvanému iStream Superlight, kombinujícímu karbon s hliníkem.

Ještě v roce 2019 to vypadalo, že vše běží podle plánu. Murray se dokonce nechal slyšet, že T.43 bude „jako Lotus Elise, ale použitelný denně“. „Půjde do něj nastoupit, má střechu, má funkční klimatizaci, audiosystém, navigaci, airbagy a tak,“ řekl tehdy Murray. Vůz měl navíc stát do 1,1 milionu korun a byl by tak prvotřídním konkurentem Porsche 718 či Alpine A110.

Žádné takové auto ale na trh nepřišlo. Murrayův tým se totiž spojil s Yamahou pro rozběhnutí sériové výroby s tím, že ročně má vznikat pět tisíc kusů. Dostali se k výrobě prototypů, ovšem tam se projekt zastavil kvůli změně vedení japonské společnosti.

„Dnes by mělo za sebou čtyři roky sériové výroby. Obchodní plán, který jsme připravili, zněl na 5.000 kusů ročně, takže dnes by jich po světě jezdilo 20 tisíc,“ řekl Murray magazínu Road & Track na Týdnu aut v Monterey v Kalifornii.

Nedal by se projekt oživit ve spolupráci s někým jiným? „Problém je, že teď všichni chtějí elektřinu. Čas postavit to auto byl tehdy“ a dnes je příliš pozdě, odmítá nápad na znovuzrození projektu Murray. Sama firma GMA ho stavět nemůže, protože nemá na tak masovou výrobu – v měřítkách malých automobilek, samozřejmě – kapacity.

A také svým stávajícím zákazníkům, kteří za modely T.50 a T.33 platí spousty milionů, slíbila, že zůstane exkluzivní. „Slíbili jsme, že neuděláme ničeho víc než sto kusů. To je jedním z našich principů. Můžeme jít pod tento limit, ale nepřekročíme ho,“ řekl Murray. Projekt T.43, pokud by býval vzniknul, by tedy dost možná nesl logo právě Yamahy.