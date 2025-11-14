Kauza airbagů Takata je pořád živá! BMW kvůli tomu svolává do servisů
Svolávací akce na airbagy firmy Takata jsou, jak se zdá, stále živé. Dokazuje to i automobilka BMW, která z toho důvodu opět svolává vybrané modely.
Svolávací akce se netýkají jen vozidel, která se aktuálně vyrábějí, ale mohou zahrnovat i modely, které už nejsou ve výrobě třeba déle než deset let. Příkladem může být popisovaná svolávací akce BMW, která se týká řady 3.
Konkrétně se akce vztahuje na auta vyrobená od května 1999 do srpna 2006. To znamená, že zahrnuje v podstatě celou čtvrtou generaci trojky E46 s přesahem do pátého vydání E90.
Celkem má být svoláváno 120.11 aut. Důvodem pro svolávací akci je riziko špatné funkce airbagu spolujezdce od nechvalně proslulé firmy Takata. Jedná se o čelní airbag spolujezdce typu PSPI. Ten byl již na těchto vozidlech v rámci svolávačky jednou měněn. Nová svolávací akce chce airbagy měnit znovu, tentokrát za verzi s vyvíječem plynu, který neobsahuje dusičnan amonný.
Uvedená svolávací akce na airbag spolujezdce je zatím vyhlášena ve Velké Británii. Český dovozce BMW nabízí na svých webových stránkách podmenu „Bezpečnostní svolávací akce & Technické kampaně“, kde po zadání výrobního čísla vozu (VIN) vyběhne informace, zda je na vozidlo svolávací akce otevřená. A pokud ano, tak se zobrazí číslo svolávací kampaně. Podle něj pak vyhledáte, čeho se akce (kampaň) přímo týká.
Zdroj: server Honestjohn, Wikipedia
Foto BMW a auto.cz