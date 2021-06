Dutch TT 2021: Tovární tým Yamahy ovládl MotoGP

Dutch TT (nebo také TT Assen) je devátým závodem letošního seriálu mistrovství světa silničních motorek. Na okruhu hraje hlavní roli nevyzpytatelné počasí: často prší a vane nárazový vítr. Trať má jen minimální převýšení, ale zato rychlé zatáčky, hlavně v prostředním sektoru.

MotoGP

Ranní zahřívací trénink neprestižnější kubatury ovládl Maverick Viñales (1:32,5 min). Spekuluje se o něm, že by mohl zamířit k Aprilii, pokud se italská továrna nedohodne s Andreou Doviziosem...

Závod byl vypsán na 26 kol a start nejlépe vyšel Quartararovi, ovšem záhy se v čele objevil Francesco Bagnaia. Kdo by nepřál Takaakimu Nakagamimu první pódium v MotoGP? Držel se na třetím místě před Viñalesem. Álex Rins propadl na chvost pole po ťukanci s Johannem Zarcem. Fabio Quartararo se ve 3, kole pokusil vzít vedení zpátky. Vyšlo mu to až později a začal se vzdalovat, překonal i rekord okruhu (pod 1:32,9 min).

V 8. okruhu zakončil své nepovedené vystoupení Valentino Rossi, z jeho yamahy toho moc nezbylo. Nakagami dostal chuť dokonce na Bagnaiu, ale Italova ducati těžila ze své ďábelské akcelerace. Jenže jezdec dostal trest dlouhého kola, příliš často zajížděl do zelených zón. Na svou šanci čekali i Viñales a Zarco. Tu záhy dostali, protože Nakagami vyrobil dvě velké chyby a rázem se propadl až na konec první desítky. Spadl Jack Miller na předek, ale jel ještě pár kol dál, než vzdal kvůli mechanickému problému. Odstoupil Jorge Martín.

Viñales, kterému Quartararo po startu zkřížil dráhu, už jel tedy druhý před Zarcem, Joanem Mirem a Miguelem Oliveirou. Záhy se „kočkovali“ Francouz s loňským šampionem. Iker Lecuona havaroval, motorky se držel a ta zůstala na trati. Enea Bastianini ji málem trefil. Dvě tovární yamahy pokračovaly v čele osamoceny – každá zvlášť. Za nimi pokračovala trojice Mir – Zarco – Oliveira, ale i mezi nimi se rozdíly natahovaly.

Do cíle už se nezměnilo nic. Vyhrál Quartararo před Viñalesem a Mirem. Úřadující mistr světa uhájil tětí příčku před Zarcem, pátý dorazil Oliveira, Bagnaia pokořil Marca Márqueze a Aleixe Espargara. Marcovi se povedl start, na kterém vydělal deset příček. Fabio se v cíli pokusil odpálit golfový míček.

Joan Mir: „Měl jsem konsistentní výkony, udělal jsem všechno proto, abych dosáhl stupňů vítězů. Závod jsem si hodně užil, i když byl těžký. Tenhle výsledek jsem potřeboval.“ Maverick se po dojezdu do cíle netvářil moc nadšeně: „Na startu jsem spálil spojku. Pak jsem měl problém předjet Nakagamiho. Vyhrát se mi nepovedlo...“ Fabio naopak zářil „Nejdřív jsem se musel dostat přes Bagnaiu. Pak přišel problém s pravou rukou, tak jsem radši zpomalil.“ S Maverickem evidentně soutěžili celý víkend. Yamaha dosáhla 750. a 751. stupňů vítězů v královské kubatuře.

Dutch TT MotoGP 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 40:35,031 min 2. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +2,757 s 3. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +5,760 s 4. Johann Zarco Ducati Pramac Racing +6,130 s 5. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing +8,402 s 6. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +10,035 s 7. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team +10,110 s 8. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +10,346 s 9. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +12,225 s 10. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team +18,565 s

Pořadí MS jezdců po devíti závodech: 1. Fabio Quartararo 156, 2. Johann Zarco 122, 3. Francesco Bagnaia 109, 4. Joan Mir 101, 5. Jack Miller 100...

Moto2

Žádným překvapením už nebylo vítězství Raúla Fernándeze v zahřívacím tréninku (1:36,8 min). Sklouzl se Arón Canet a jeho boscoscuro provedlo efektní kotrmelec. Héctor Garzó byl pozitivně testován na covid, takže se závodu neúčastnil.

Lorenzo dalla Porta upadl hned v prvním kole ze 24, ťukl si do Jorgeho Navarra. Všichni ostatní se mu naštěstí stačili vyhnout. Motorka Tonyho Arbolina skončila v saltech, jezdec naštěstí ne, ale prohlídka ve zdravotním středisku ho neminula. Vedení se ujal Arón Canet, na chvilku do něj v cíli prvního kola pustil Sama Lowese. Záhy zabral Remy Gardner. Vedoucí jezdec průběžné klasifikace neměl s Britem i Španělem problém a brzy poli vládl. Jediný Nizozemec v seriálu Bo Bendsneyder ulil start a dostal poprávu dlouhé kolo. Joe Roberts chtěl jet letos u Italtransu o titul, ale nedaří se mu a havaroval.

Jenže pak chytly saze v jezdcích Marc VDS. Augusto Fernández jel rychle a ostře a mezi ním a Gardnerem došlo ke kontaktu. Španěla se chytil Lowes. Raúl Fernández v úvodu po chybě propadl až na 9. místo, ale hodně rychle se prokousal dopředu a v 7. kole už jel čtvrtý, Canet tempu nestíhal. Gardner „rozstřelil“ vedoucí tandem, to už se na čele vozil zase Lowes.

Jenže ani to nebyla konečná, první čtyřka se sjela a v 16. okruhu udávali tón závodu oba Fernándezové z Madridu. Anglicky mluvící závodníci nestačili. Spadl Fabio di Giannantonio poté, co ho předjel Marco Bezzecchi. Raúl pak dokončil stíhačku, když se dostal do vedení a brzy ostatním ujel. Manuel González dostal dlouhé kolo, stejně jako Jake Dixon, který si zkrátil dráhu. Arón Canet ve 20, okruhu havaroval, předtím couval pořadím směrem dolů, Dutch TT pro něj tedy slavně nedopadla.

V nájezdu do posledního kola se syn mistra světa pětistovek z roku 1987 dostal zpět na druhé místo. Nebylo co řešit. Raúl odčinil svou chybu z úvodu nejlepším možným způsobem, vyhrál letos potřetí. Druhý projel cílem Gardner, po dlouhé době zajel pódium Augusto Fernández, na Sama už nezbylo.

Augusto po závodě řekl: „Pódium je vynikající, trvalo to hodně dlouho. Za rok a půl jsem si zažil těžké chvíle, nakonec to klaplo, jednu chvíli jsem si myslel, že dokonce vyhraju.“ Remy: „Byl to těžký závod. S výsledkem jsem spokojený, odvážím si další body. Těším se na pauzu.“ Vítěz: „Na začátku jsem pokazil dvě kola za sebou a dost jsem ztratil. Byl to hodně těžký závod hlavně na psychiku. Jsem vyřízený.“

Dutch TT Moto2 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 39:01,832 min 2. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo +1,066 s 3. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team +1,265 s 4. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team +1,879 s 5. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 +8,329 s 6. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +10,960 s 7. Jorge Navarro Boscoscuro +Ego Speed Up +13,993 s 8. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing +16,052 s 9. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP +16,094 s 10. Celestino Vietti Kalex Sky Racing Team VR46 +17,585 s

Pořadí MS jezdců po devíti závodech: 1. Remy Gardner 184, 2. Raúl Fernández 153, 3. Marco Bezzecchi 128, 4. Sam Lowes 99, 5. Fabio di Giannantonio 73...

Moto3

Ranní „rozcvička“ čtyřdobých dvěstěpadesátek dopadla nejlépe pro Andreu Migna (1:41,8 min). Mezi jezdce se vrátil po pádu ve včerejším tréninku Pedro Acosta, kvalifikaci neabsolvoval. Zajel pátý nejrychlejší čas. Izanu Guevarovi se jeho červenobílý gasgas roztančil, ale juniorský mistr světa CEV Moto3 ho uklidnil velmi rychle.

Stewardům se nelíbilo počínání Jaumeho Masii, Andiho Farida Izdihara, Lorenza Fellona, Takumy Matsuaymy, Joela Kelsa a Yukiho Kuniiho během první kvalifikace, jeli příliš pomalu a znemožnili soupeřům zajet rychlé kolo. Všichni byli „odsouzeni“ k průjezdu boxovou uličkou. Riccardo Rossi vystartoval do závodu z pit lane. V Assenu totiž trénoval 14. června, tedy před dvěma týdny – a to je zakázáno.

Romana Fenatiho sice čekalo dvojité dlouhé kolo za kontakt s týmovým kolegou během prvního pátečního tréninku, od startu ale doslova vypálil. Pak si odbyl první trest a vedení převzal Dennis Foggia. Vpředu ale dělal vítr i druhý jezdec Leopardu Xavi Artigas. Na špici se držel i Sergio García. Hříšníci si odbyli „ride through“ a pokračovali s velkou ztrátou. Acostu hned v prvním kole soupeři zavřeli a musel se prokousávat z třetí desítky zpět...

Ve 4. kole z 22. měl Fenati splněno a mohl se pustit do boje o vítězství, příliš neztratil, byl v tu chvíli třináctý. Chytil se Acosty a oba dohnali vedoucí skupinu. Artigas se potkal s Darrynem Binderem, oba ovšem incident ustáli. Grupa bojující o vítězství čítala v 9. okruhu třináctku jezdců.

Acosta dostal lehký highsider. Následně Andrea Migno ťukl do zadního kola rozvlněného Niccola Antonelliho a přimotal se i Kaito Toba. Antonelli ale zvedl motorku a pokračoval, Toba nespadl, jel také dál. Konec první skupiny se kvůli tomu roztrhal.

Nepříjemně spadl Adrián Fernández, ale ten jel mimo body. Vedoucí jezdec průběžné klasifikace ustál nájezd na obrubník, který ho rozhodil. Z boje o triumf však nevypadl. Závod už spěl do finiše. První čtyřka se sice pokusila o únik a pořadí se v ní prohazovalo, ale ten jí nevyšel. Mladší z bratrů Binderů taktak udržel motorku na trati. Trojice závodníků Foggia – García – Fenati trochu poodjela. A v tomto pořadí také projela cílem. Binder „vstal z mrtvých“, přivedl pod šachovnicovou vlajku druhou grupu, pokořil Acostu. Jihoafričan ale porušil limit dráhy, byť o pár milimetrů a propadl se v pořadí. Dost drsně, o celé tři příčky.

Romano Fenati Simonu Crafarovi řekl: „Jsem překvapený, že jsem dosáhl takového výsledku. Byl to těžký závod, ke konci už jsem měl zadní pneumatiku dost sjetou.“ Sergio García: „Byl to hodně rychlý, ale těžký závod. Jsem strašně rád, jak pro mě dopadl.“ Vítěz prohlásil: „Jsem šťastný, neuvěřitelné, ale těžké. Motorka byla perfektní, na rovinkách jela skvěle. cílem bylo vyhrát. Gratuluji Romanovi, třetí místo s dvěma dlouhými koly, to je hodně silné. Jsem bronzový v mistrovství světa, fajn, o pauzu si odpočinu.“ A Leopard dosáhl 30. triumf v historii.

Dutch TT Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 37:35,287 min 2. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team +0,078 s 3. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +0,207 s 4. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo +1,352 s 5. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +1,445 s 6. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +1,510 s 7. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +1,338 s 8. Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 +9,095 s 9. Xavier Artigas Honda Leopard Racing +9,140 s 10. Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 +10,383 s

Pořadí MS jezdců po devíti závodech: 1. Pedro Acosta 158, 2. Sergio García 110. 3. Dennis Foggia 86, 4. Romano Fenati 80, 5. Jaume Masiá 72... 16. Filip Salač 35...

