Kvalifikace Dutch TT 2021: Maverick Viñales napravil nepovedený Sachsenring

Závod mistrovství světa v zemi tulipánů a větrných mlýnů se nejede coby tamní Grand Prix, nese historický název Dutch TT (nizozemská Tourist Trophy). Koná se už od roku 1925, přestávku měl v období druhé světové války a pak až loni kvůli covidu. Žádné jiné klání, které je zařazeno do silničního motocyklového šampionátu planety, se nepořádá tak dlouho, jeho tradice je obrovská, letošní ročník je jubilejní devadesátý. Nejprve se jezdilo po venkovských silnicích, původní dlážděná trať přes Borger, Schoonloo a Grolloo byla dlouhá více než 28,5 km. Další Circuit van Drenthe (od roku 1926) vedl z De Haaru přes Hooghalen, Laaghalen a Laaghalerveen zpět, měřil 16,5 km.

Ten nahradil 7,7 km dlouhý moderní silniční okruh (dnes TT Circuit Assen) v sezóně 1955. Jeho zásadní přestavba se uskutečnila v roce 2006, byla vypuštěna postartovní sekce včetně severní smyčky a beze změny zůstala vlastně jen cílová rovinka, okruhu se od té doby říká A-Style. Místo dřívějších 6,1 km měří těsně přes 4,5 km, má 12 pravých a 6 levých zatáček. Od roku 2016 se závody přesunuly na neděli, předtím se tradičně bojovalo dlouhá léta už v sobotu. Pro fanoušky motocyklového sportu je Assen „Katedrálou rychlosti“. Letos jich může přijít každý den 11,5 tisíce.

Kalendář doznal během probíhající sezóny dalších změn. Nepojede se definitivně v Japonsku, naopak VC Amerik v texaském Austinu by se měla uskutečnit začátkem října. Ze zámořských závodů zatím zůstávají i o týden posunuté Thajsko, dále Austrálie a Malajsie.

MotoGP

Aramco Racing Team VR46 podepsal oficiálně smlouvu s Ducati na tři roky. Dorně se zavázal na pět let, takže minimálně po tuto dlouho uvidíme jeho jezdce a stroje na startovním roštu. Sám Valentino Rossi se k pokračování své kariéry v sedle motocyklu vyjádří po letní přestávce. „Je to málo pravděpodobné. Už mě štve, jak se mě každý ptá na budoucnost. Žiju přítomností.“ Sponzoři z řad arabských šejků by si to ale přáli...

Franco Morbidelli měl dlouhodobé problémy s levým kolenem, několikrát si ho poranil, naposledy toto úterý. Byl mu tedy operován meniskus a křížové vazy, hodinový zákrok se povedl, ale zůstal v nemocnici. Pro Dutch TT jej střídá Američan Garrett Gerloff. Viděli jsme ho už loni v továrních barvách Yamahy. Absolvoval první dva tréninky GP Evropy v Cheste u Valencie, než se vrátil Valentino Rossi s negativním testem na covid.

Dobude Marc Márquez Katedrálu? Měl k dispozici nový podvozek. Prvnímu tréninku MotoGP vládl v Assenu Maverick Viñales. „Top Gun“ takřka takřka pokořil 1:33 min, před týdnem v Německu se mu vůbec nedařilo. Startoval totiž z 21. místa a do cíle dojela jako devatenáctý – poslední! V prvním volném měření sil v Assenu spadl superbiker Gerloff, ale bez následků. Předtím jej takřka atakoval Fabio Quartararo.

Ve druhém tréninku potkal nepříjemný highsider Marca Márqueze. Bolelo ho koleno, chodidlo a loket. Vzápětí se zavřel předek Polu Espargarovi, tak drsný jako jeho týmového kolegy a exmistra světa jeho pád nebyl. Pak se rozpršelo, takže jezdci přezuli na mokro a už se samozřejmě nikdo nezlepšil. Před deštěm byl nejrychlejší opět Viñales (1:33,2 min).

Třetí trénink v sobotu dopoledne viděl rychlé sklouznutí Johanna Zarca – bez újmy na zdraví. Ani on nepoznal jiného vítěze než ty dva předchozí: Viñales navíc zajel dosud nejrychlejší kolo vůbec: 1:32,3 min. Jeho sedačka u Yamahy se ale povážlivě hýbe...

Ve čtvrtém tréninku havaroval Lorenzo Savadori, ovšem jen lehce. Álex Rins řekl: „Ruka mě bolí víc než v Německu.“ Držel se však mezi nejlepšími. Závodní simulaci a nastavovací volnou jízdu ovšem ovládl Fabio Quartararo (1:32,5 min). Kandidátů na dvě postupová místa z první kvalifikace bylo hodně. Jenže třeba Marc Márquez opět havaroval a čeká ho start ze zadních pozic. Nakonec šli dál Johann Zarco a Francesco Bagnaia. Iker Lecuona přišel o druhé místo až v závěru ve prospěch Francouze. Španěl se po sezóně vrátí do Moto2. Danilovi Petruccimu bylo rychlé kolo zrušeno.

Kdo zajede pole position? Quartararo? Překonal dokonce kvalifikační rekord okruhu. Svůj vlastní. Viñales musel v rychlém kole krotit motorku, ale následně na měkkých gumách svého týmového kolegu porazil (1:31,8 min). Zůstal na čele až do finále, Fabiovi klouzala zadní guma a už nenašel na Španělův výkon odpověď. Rins přidal příliš mnoho plynu, zavřel se mu předek a šel k zemi. Třetí místo obsadil „Pecco“ Bagnaia, své schopnosti ukázal i čtvrtý Takaaki Nakagami.

Bagnaia řekl: „Motorka tenhle víkend není úplně perfektní, Yamaha má navrch. Postoupil jsem z první kvalifikace. Nakonec se mi povedla první řada, závod bych chtěl odjet trochu klidněji než minule, těším se na něj.“ Quartararo: „Byl jsem docela překvapen, jak rychle jsem jel hned zpočátku a že padl rekord. Nakonec přišla drobná chyba, ale dvě yamahy jsou vepředu...“ A Viñales? „Pracovali jsme tvrdě, mám tu docela dobrý grip. Těším se na zítra, dostal jsem dobrou příležitost se ukázat...“

Dutch TT MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:31,814 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:31,885 min 3. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:32,116 min 4. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 1:32,314 min 5. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:32,394 min 6. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:32,450 min 7. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:32,597 min 8. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:32,609 min 9. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:32,666 min 10. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:32,748 min

Moto2

MV Agustu sedlá místo zraněného Lorenza Baldassarriho Manuel González, mistr světa „juniorských“ supersportů 300 z roku 2019 a současný účastník MS těch velkých. Forward Racing navíc změnil sponzora, takže motocykly už nejsou v historické barevné kombinaci.

Augusto Fernández má poslední dobou výbornou formu, vyhrál první trénink (1:36,7 min). Nicolò Bulega prokázal velmi dobrou fyzičku, jeho stroj mu odmítl jet, Ital s ním tak dosprintoval do boxů. Odpolední trénink na mokré dráze nic nezměnil. Sklouzli se Celestino Vietti a Jorge Navarro. Cameron Beaubier si ustlal klasicky, brzda, ujelo mu přední kolo a letěl. Už uzdravený Héctor Garzó zajel 1:47,6 min, trať postupně osychala. Když moc „tlačíte na pilu“, můžete skončit v kačírku. Jako Raúl Fernández ve třetím tréninku. Ani to mu ale nebránilo být ze všech nejrychlejší (1:36,5 min). „Rookie“ znovu zaválel.

Na Sachsenringu poslal k zemi Brit Jake Dixon Augusta Fernándeze, Joe Roberts se zase nechoval úplně podle pravidel pod žlutými vlajkami. Oba dostali pro nizozemský závod dlouhé kolo.

První kvalifikace se vydařila nejlépe čtveřici Bo Bendsneyder – Arón Canet – Albert Arenas – Héctor Garzó. Poslední jmenovaný se na postupovou příčku dostal až v závěru. Tón v boji o pole position udával nepřekvapivě Raúl Fernández, kterému nakonec už letos počtvrté patřila (1:36,3 min). Schrötter se zlobil na Fabia di Giannantonia a pak krotil jankovitý kalex, Lorenzo dalla Porta měl co dělat, aby nedošlo k něčemu horšímu, byl příliš blízko. Ještě stačil spadnout Jorge Navarro.

Druhý čas zaznamenal Gardner, Augusta Fernándeze odsunulo z první řady zrušené kolo, ignoroval žluté vlajky po Navarrově havárii. Do ní se tedy posunul Sam Lowes.

Dutch TT Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:36,356 min 2. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 1:36,542 min 3. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:36,686 min 4. Arón Canet Boscoscuro Aspar Team Moto2 1:36,765 min 5. Héctor Garzó Kalex Flexbox HP40 1:36,802 min 6. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:36,804 min 7. Jorge Navarro Boscoscuro +Ego Speed Up 1:36,816 min 8. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:36,884 min 9. Lorenzo dalla Porta Kalex Italtrans Racing Team 1:36,951 min 10. Tony Arbolino Kalex Liqui Moly Intact GP 1:37,007 min

Moto3

Filip Salač v Assenu chybí, pojede až po letní pauze ve Štýrsku. A ve staronových barvách Prüstelu, kde vystřídá svého kamaráda Jasona Dupasquiera. Ten tragicky zahynul v Mugellu. S týmem Rivacold Snipers Mirka Cecchiniho se dohodl na okamžitém ukončení smlouvy. Šanci dostal Alberto Surra, kterého jsme viděli právě v italské Grand Prix v barvách akademie VR46.

Ryusei Yamanaka dostal za hromadný pád způsobený na Sachsenringu trest dlouhého kola, ten si samozřejmě odbude až v závodě.

Nizozemský program začal prvním tréninkem nejslabší kubatury. Stefano Nepa havaroval v De Strubben, podklouzl mu předek. Incident se odehrál ve velmi pomalém tempu. To Jaumeho Masiu potkal ošklivý highsider. Jezdec byl při vědomí, dostal hned vsedě nezbytnou lékařskou pomoc a poté byl převezen do zdravotního střediska. Naštěstí se ukázalo, že neutrpěl žádné vážné zranění a v závodním víkendu pokračuje. Nejrychlejším ze všech byl Dennis Foggia (1:41,7 min).

Druhý trénink viděl ťukanec Pedra Acosty a Denize Öncü, ale oba se na svých motorkách udrželi. Pedro havaroval později, vzápětí vyletěl ošklivě vyletěl z motorky Tatsuki Suzuki. Ani to nezabránilo jeho nejlepšímu času (1:41,5 min). Ke konci se z nebe spustila trocha deště.

Třetí volné měření sil v sobotu dopoledne na suché dráze nezačalo dobře pro Masiu, ale lehké sklouznutí nebylo tak divoké jako jeho highsider v pátek ráno. Ani Suzuki bohudík nenapodobil incident z předchozího dne. Hromadný pád se odehrál na konci: zapletli se do něj Acosta, Riccardo Rossi, Nepa a Yamanaka. Všichni byli už odmávnuti. Japonec zůstal nezraněn. Nepa dostal highsider a způsobil celý incident, šel na kontrolu do zdravotního střediska, Acosta a Rossi po ní putovali raději do nemocnice. Vedoucí jezdec seriálu, kterého Ital trefil, měl poraněná záda. Na pozici lídra v kombinovaných časech zůstal Suzuki z pátku, v FP3 (free practice) nejrychlejší Foggia zajel 1:41,7 min.

Dvojité dlouhé kolo dostali Romano Fenati a Adrián Fernández za páteční dopolední vzájemný incident, jedno pak Japonec Takuma Matsuyama. V první kvalifikaci upadl Surra, ten se ocitl na zemi už ráno. Tentokrát ale docela nepěkně, motorka ho vykopla. K první čtrnáctce do Q2 postoupili favorizovaný Masiá, Xavier Artigas, Lorenzo Fellon a Izan Guevara. Tedy vlastně třináctce, protože chyběl Acosta.

A následoval boj o čelo startovního roštu. Darryn Binder jezdil po zadním kole a Gabriel Rodrigo měl co dělat, aby svůj stroj zkrotil, musel mimo trať. Pochopitelně se během kvalifikace přezouvalo a pole vyrazilo na velké finále. Předtím byla trať prakticky prázdná, ale Sergio García překonal Jeremyho Alcobu, Kaita Tobu i Niccola Antonelliho. Pak převzal těsně před koncem otěže Fenati. Jenže nejlepší finiš měl Alcoba, navíc v novém rekordu 1:41,1 min. Znamenalo to také první pole position v kariéře. Jeremyho doprovázel Foggia, který se ještě prosmýkl do první řady. Romano však zůstal druhý.

Filip Salač k posledním událostem mimo jiné uvedl: „Po dvou nedokončených závodech jsem věděl, že to s týmem Mirka Cecchiniho dál nejde. Obzvláště, když mi motorka po startu z pole position vůbec nefungovala. Mirko je osoba, která se v paddocku pohybuje dlouhá léta, na druhou stranu jde o horkou hlavu, takže se s ním musí jednat opatrně. Jedničkou v týmu byl ale vždycky Ital. Dohodli jsme se na konci ještě po závodě na Sachsenringu. A zašel jsem rovnou za Florianem Prüstelem. Po Jasonově smrti mě sám kontaktoval, že by mě chtěl zpátky a byl nejradši, kdybych jeho místo zaujal já. Odpověděl jsem mu nejdříve, že v sezóně to nejde. Ale teď se těším na spolupráci s lidmi ze sezóny 2019. V pauze si odpočinu a určitě přijdu na jiné myšlenky.“

Filip jedná o přestupu do Moto2, na „mototrojku“ už je řádně vysoký. Setrvávání v nejnižší kategorii nemá smysl,. Pochopitelně zatím nemohl prozradit, kam zamíří, smlouva ještě není podepsaná. „Myslím na budoucnost. Nechci tým, se kterým bych odjel sezónu, dvě.“

Dutch TT Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:41,194 min 2. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 1:41,406 min 3. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:41,472 min 4. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 1:41,473 min 5. Kaito Toba KTM CIP Green Power 1:41,479 min 6. Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:41,534 min 7. Niccolò Antonelli KTM Avintia Esponsorama Moto3 1:41,667 min 8. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing 1:41,755 min 9. Xavier Artigas Honda Leopard Racing 1:41,878 min 10. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:42,003 min

