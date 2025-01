Dvě stovky za den. New York zavádí mýtné, chce bojovat s přeplněnými ulicemi

Vjezd do jižní části Manhattanu bude zpoplatněn 9 dolary za den, a to i pro rezidenty a elektromobily. Má přinést půl miliardy dolarů do městské kasy a snížit počet aut v ulicích o 11 %.

Jedno z nejlidnatějších amerických měst, New York, zavádí mýtné pro vjezd do jižní části ostrova Manhattan, která tvoří centrum města. Řidičům, kteří vjedou do oblasti jižně od 60. ulice ve všedních dnech mezi pátou hodinou ranní a devátou večerní, zaplatí 9 dolarů (217 korun).

Vyňat je „obchvat“ v podobě West Street a FDR Drive na pobřeží, stejně jako některé úseky ulic navazující na mosty a tunely, ovšem kdo sjede z těchto komunikací do sítě městských ulic, bude platit. Vjezdy do zpoplatněné zóny hlídá kamerový systém.

Newyorský Metropolitní úřad pro dopravu si od mýta slibuje snížení počtu aut, která do města vjedou, a to o 80 tisíc každý den. To vypadá jako hodně, ale jde „jen“ o 11 %. Zpoplatněnou oblast označilo za okrsek s nejhustší dopravou v celých Spojených státech; průměrná rychlost jízdy v této oblasti je 11 km/h, o 23 % nižší než v roce 2010.

Radnice odhaduje, že mýto přinese do městské kasy 500 milionů dolarů (12,07 miliardy korun) za první rok. Guvernérka Kathy Hochulová uvedla, že peníze půjdou na vylepšení hromadné dopravy. Peníze za první rok však budou kapkou v řece Hudson – systém newyorské MHD je zanedbaný a potřebuje investici ve výši 15 miliard dolarů (362,06 miliardy korun).

Pochopitelně, mýto je silně zpolitizované téma. Demokratická guvernérka Hochulová se o jeho zavedení – dokonce ve výši 15 dolarů (362 korun) za den – už v loňském roce. Ustoupila od plánu před červnovými volbami do Kongresu, protože předměstské oblasti, které pochopitelně kladly mýtu ostrý odpor, byly považovány za klíčové pro volební úspěch. Na podzim téma znovu zvedla, byť s nižším mýtným.

Odpor se pochopitelně zvedl úplně stejně a některé strany, např. sousedící město New Jersey, se zavedení mýtného bránily i soudně – bez úspěchu. Nesouhlasí ani nastávající prezident Donald Trump, jehož mrakodrap Trump Tower stojí ve zpoplatněné zóně. Poplatek podle něj „znevýhodní New York City oproti jiným městům a státům a zapříčiní odchod firem“; již dříve se nechal slyšet, že mýto coby prezident zruší.

Sarah Kaufmanová, šéfka Rudinova centra pro dopravu Newyorské univerzity, uvedla, že zkušenosti z ostatních měst hovoří o silné nepopularitě změny těsně po jejím zavedení. Později však obyvatelé „začnou oceňovat snížení hustoty dopravy a zlepšení služeb hromadné dopravy“.

Jak to funguje?

Dnes devítidolarový poplatek se bude postupně zvedat na 12 dolarů v roce 2028 a 15 dolarů v roce 2031. Už nyní je vyšší pro nákladní auta a autobusy (21,60 USD, tedy 521 korun) a naopak nižší pro taxíky (0,75 USD, tedy 18 korun) a vozy alternativních taxislužeb (1,50 USD, tedy 36 korun).

Mýto platí i o víkendu, ovšem mezi devátou ranní a devátou večerní, a také v nočních hodinách, kdy však je sníženo o 75 %. Některá vozidla mají výjimku, naopak elektromobily výjimku nemají, neboť mýto není zaváděno se záminkou boje s emisemi, nýbrž boje s přeplněností ulic.

Kuriozní je, že stoprocentní výjimku nemají ani lidé, kteří ve zpoplatněné zóně bydlí – ti se mohou autem v zóně pohybovat bez poplatku, ovšem když z ní vyjedou, při návratu budou muset zaplatit stejně jako kdokoliv jiný. Nízkopříjmoví obyvatelé zpoplatněné zóny nicméně mohou žádat o úlevy. Bez ohledu na bydliště nicméně řidiči platí jen jednou za den, ať hranici zpoplatněné zóny překonají jednou nebo desetkrát.

Poté, co kamerový systém zaznamená vjezd vozidla, strhne patřičnou částku řidiči z účtu v systému elektronického mýtného E-ZPass, které už roky funguje pro výběr mýta za newyorské mosty a tunely. Tento systém čte registrační značky; nemá-li auto E-ZPass založen, přijde složenka poštou na adresu provozovatele vozidla.