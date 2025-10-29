Dvojčata Arona a Ibiza dostávají nový vzhled a hodnotné interiéry. Výhledově přijmou i mild-hybrid
Seat posouvá svou roli vstupní značky koncernu. Modernizované modely Ibiza a Arona přivážejí výraznější design, plně LEDková světla a vylepšený interiér. Na trh dorazí v lednu 2026.
Seat stojí před proměnou s cílem zaujmout pozici vstupní značky koncernu. To znamená, že se zaměří především na městskou mobilitu a menší auta. Této třídy není lepších reprezentantů, než sourozenců Arona a Ibiza. Tyto modely vyrážejí do nového roku po důkladné modernizaci, na trh vstoupí v lednu 2026.
Že Seat vzal facelift z gruntu, je v obou případech patrné na nově pojaté přídi. Celkově vypadá agresivněji, a kromě ostrých hran ji zatraktivňují boční černé výřezy a jinak tvarovaná šestiúhelníková maska chladiče s matně černou nebo lesklou mřížkou.
Do černě lakovaných segmentů jsou integrovány senzory a další technické komponenty, aby barevně lakované části karoserie působily čistějším dojmem. V paletě barev přibyly tři nové odstíny, jejichž míchání pomáhala ladit umělá inteligence. Arona navíc nabízí střechu v černém nebo šedém provedení.
Pozměněný tvar mají i plně LEDkové světlomety, které jsou méně náročné na energii ve srovnání s žárovkami. Také se chlubí delším dosvitem a přirozenější barvou světla. U výbavy FR zaujme laserem vyryté logo na sloupku B.
Novinku doplňují nové designy litých kol o průměru 17 až 18 palců pro ibizu a 16 až 18 palců u arony. V obou případech mají povrchy lakovanou nebo broušenou úpravu. Z továrny také dostanou pneumatiky slibující úspornější provoz.
Interiér má působit hodnotněji díky volantu potaženému perforovanou kůží, akcentům na mřížkách ventilace a novému čalounění výplní dveří i sedadel. V linii FR najdete dokonce sportovnější křesla.
Po vzoru prémiových vozů má stropnice černou barvu a přibylo více měkčených materiálů. Z technických prvků výbavy lze zmínit nový audiosystém se šesti reproduktory a 300W zesilovačem nebo 15W bezdrátovou nabíječku mobilu s aktivním chlazením.
V oblasti pohonu se oba vozy drží v zavedených stopách s převahou tříválcových motorů. Základem ibizy je litrové MPI s výkonem 80 k a pětistupňovým manuálem. Pak jsou tu litrová TSI naladěná na 95 a 115 k, v prvním případě s pětistupňovým manuálem, ve druhém už se šestistupňovým a s možností sedmistupňové dvouspojky za příplatek. Jediným čtyřválcem je 1,5 TSI naladěná na 150 k, dodávaná výhradně se sedmistupňovým DSG. V roce 2027 paletu doplní mild-hybrid.
Hybridizaci jde vstříc budoucnost celého Seatu. Leon dostane plnohodnotný hybrid v roce 2028 a krátce poté projde rozsáhlou modernizací. V roce 2028 chce mít Seat kompletně modernizovanou modelovou nabídku orientovanou na dostupnost. Možná proto se zatím vůbec nezmiňuje o elektromobilech, jejichž cena je stále problematická.
