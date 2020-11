Elation Freedom má být luxusní hyper-elektromobil s výkonem 1400 kW

Když se řekne americký supersport, většině z nás se nejspíš vybaví burácení přeplňovaného vidlicového osmiválce. Společnost Elation Hypercars, sídlící v Severní Kalifornii, ale místo toho vsadila na kombinaci několika elektromotorů, karbonového šasi a prémiového interiéru. Výsledkem téhle kombinace je Elation Freedom, údajně první luxusní elektrický hypersport vyráběný v USA.

Základem vozu je karbonové monokokové šasi, které je standardně osazeno třemi elektromotory o kombinovaném výkonu zhruba 1040 kW (přibližně 1414 k). Výkon by měl být přenášen na všechna čtyři kola, přičemž ve výbavě nechybí ani systém vektorování točivého momentu a speciální dvourychlostní převodovka. Do budoucna se pak počítá i s verzí osazenou čtyřmi elektromotory, jejíž výkon by mohl být až 1400 kW (asi 1904 k).

Třímotorová verze by se přitom měla pochlubit hmotností okolo 1.650 kilogramů, což není vůbec špatné. Zvláště pokud bude podvozek skutečně osazen baterií o kapacitě 100 kWh, která by měla být kvůli lepšímu rozložení hmotnosti umístěna ve tvaru písmene T. Standardní dojezd se má pohybovat okolo 483 km, v nabídce by se však měla objevit i vylepšená baterie, která umožní dojezd až 644 km na jedno nabití.

Carlos Satulovsky, CEO Elation Hypercars, měl v emailu pro kolegy z Motor1 uvést, že cílem je dosažení akcelerace z 0 na 96 km/h v čase pouhých 1.8 sekundy. Maximální rychlost by se pak měla pohybovat okolo 260 mph, což je nějakých 418 km/h. Pokud by vás ale neuhranuly výhody elektrického pohonu, Elation má eso v rukávu. Model Freedom by totiž měl být v nabídce i s 5,2litrovým motorem V10 o výkonu 552 kW (751 k), který bude rovněž posílat výkon na všechna čtyři kola.

Elation Freedom však nemá být auto rychlé jen v přímce, ale také v zatáčkách. Kromě snahy o ideální rozložení hmotnosti a nízkého těžiště by v tom vozu měl pomoci i podvozek, který se inspiroval konstrukcí závodních vozů F1. Nechybí také aktivní aerodynamika a aktivní komponenty podvozku, díky nimž by mělo auto v zatáčkách vytvářet přetížení až 2G.

Dvoumístná kabina vozu měla být inspirována kokpitem proudových letadel, kromě toho ale designéři mysleli i na více než dostatečný komfort a luxus. V interiéru tak nechybí kvalitní kůže, karbon a samozřejmostí je i široká možnost individualizace výbavy. Od různých materiálů obložení, včetně různých kovů, až po možnost zabudovat do kabiny drahokamy.

Celý projekt je zatím ve fázi vývoje prototypu, který dosud nebyl dokončen. O pozici prvního v USA vyráběného luxusního hyperelektromobilu tak bude Elation Freedom soupeřit s rovněž kalifornským Hyperionem X-1, který byl představen poměrně nedávno. Hyperion XP-1 ovšem namísto baterek sází na vodík, akceleraci z 0 na 96 km/h by měl zvládat o něco pomaleji (asi 2,2 sekundy) a nižší by měla být i jeho maximální rychlost (356 km/h).

Hyperion má však na rozdíl od Elation již funkční prototyp, obě automobilky ovšem počítají se zahájením prodejů až v průběhu roku 2022. Ceny přitom rozhodně nebudou lidové. Elektrický Elation Freedom by měl startovat na částce okolo 2 milionů dolarů, zatímco verze s motorem V10 bude dražší o dalších 300 tisíc dolarů (tedy zhruba 44,6 až 51,3 mil. Kč).