Elektrická budoucnost Jeepu? Wagoneer S slibuje luxus, Recon dobrodružství

Kromě Jeepu Avenger představila automobilka také dva koncepty, které se během následujících let objeví i v Evropě. Jeden má demonstrovat americké prémium, druhý dobrodružnou podstatu značky.

Představitelé značky Jeep před pár lety prohlásili, že se chtějí stát „nejzelenějším“ výrobcem SUV a offroadů. Mnoho z nás to považovalo za odvážné prohlášení, které by se u fanoušků značky (obzvlášť v USA) nemuselo setkat s velkým pochopením, opak je ale pravdou.

Automobilka se totiž během dnešní prezentace Jeep 4xe Day pochlubila, že plug-i hybridní Jeep Wrangler 4xe je v současnosti nejprodávanějším plug-in hybridem na území USA. Plug-in hybridní nabídku značky navíc nedávno rozšířil model Grand Cherokee 4xe, který jasně ukazuje, jakým směrem chce značka pokračovat.

„S neustálým rozšiřováním technologie 4xe v celém našem portfoliu nově definujeme svobodu a dobrodružství tak, jak to dokáže pouze značka Jeep,“ uvedl Jim Morrison, šéf značky Jeep. „Do konce roku 2025 bude celá naše modelová rodina elektrifikovaná, včetně čtyř plně elektrických vozidel, která budou konkurovat v srdci trhu.“

Elektrický dobrodruh

Elektrickou budoucnost značky přitom naznačují dva koncepty, kterými se značka během Jeep 4xe Day pochlubila. Jedním z prvních nových čistě elektrických SUV v USA by se měla stát produkční verze konceptu Jeep Recon, který značka prezentuje jako „100% Jeep, 100% bezemisní“.

Koncept, který bude dostupný pouze v čistě elektrické verzi, bude zacílen na milovníky dobrodružství a přírody. Vůz nabídne systém Jeep Selec-Terrain pro jízdu v terénu, uzávěrky poháněných náprav, ochranu podvozku, tažná oka a agresivní terénní pneumatiky. Vůz by měl nabídnout parádní světlou výšku nebo skvělé nájezdové a přejezdové úhly.

Nabízí se tak inspirace modelem Wrangler, na který koncept Recon odkazuje i možností odstrojit karoserii. Automobilka počítá s elektronicky stahovatelnou střechou a demontovatelnými dveřmi i čelním sklem. V kabině se objeví nejnovější verze infotainmentu Uconnect, která obsahuje i mapy populárních offroadových tratí.

Koncept by se měl stát globálním SUV, jehož premiéra se očekává v příštím roce a začátkem roku 2024 by měla odstartovat i výroba. Jeep Recon bude dostupný na všech významných trzích světa a dorazí také do Evropy.

„Zcela nový, plně elektrický Jeep Recon je schopen překonat náročnou stezku Rubicon Trail, jednu z nejtěžších cest v USA, a dosáhnout jejího konce s dostatkem energie na cestu zpět do města a připojení k nabíječce,“ uvedl Christian Meunier, CEO značky Jeep.

Americká prémie

Druhým prezentovaným konceptem bylo zcela nové SUV, které je zatím pracovně označováno jako Wagoneer S. Čistě elektrické SUV by mělo rozšířit přítomnost značky Jeep v prémiovém segmentu a nabídnout elegantní a aerodynamický design i schopnosti pohonu všech kol ve standardu.

Design vozu zaujme jak inovativním pojetím tradiční mřížky chladiče se sedmi sloty, tak robustním bočním profilem, který ale diváka úmyslně mate. Karoserie vozu se totiž vzadu elegantně svažuje, podobně jako u SUV kupé, výrazné křídlo však vytváří zajímavou iluzi klasického hranatého Wagoneeru.

Vedle zajímavého designu a propracované aerodynamiky ovšem vůz slibuje i parádní dynamiku a dojezd. Na Jeep nezvykle sportovní SUV by mělo nabídnout kombinovaný výkon 600 koní, akceleraci z 0 na 96 km/h za 3,5 sekundy a dojezd na jedno nabití až 644 kilometrů.

Nový produkční Jeep Wagoneer s čistě elektrickým pohonem bude veřejnosti rovněž představen v roce 2023, během roku 2024 se pak počítá s jeho výrobou. Stejně jako Recon přitom i elektrický Wagoneer zamíří na všechny významné trhy, včetně evropských.