Jeep odhalil svůj první elektromobil, Avenger dorazí v roce 2023

Automobilka Jeep během dnešního 4xe eventu představila své elektrické plány a vize, které se rozhodně nedrží při zemi. Do konce ruku 2025 totiž automobilka plánuje uvést na severoamerické a evropské trhy celkem čtyři elektromobily. Do roku 2030 značka plánuje prodávat v Evropě už jen elektromobily, v USA by pak měly tvořit zhruba 50 procent prodejů.

Vůbec prvním čistě elektrickým modelem značky se stane kompaktní Jeep Avenger, jehož první fotky jsme viděli již před pár měsíci. Dnes však značka nový Jeep Avenger představuje v plné kráse a nabízí také pár základních informací. Na jeho oficiální premiéru si však budeme muset ještě chvíli počkat.

Automobilka během prezentace prozradila, že základem nového Jeepu Avenger bude elektrická platforma Stellantis STLA Small. Svou velikostí se pak model zařadí pod Renegade, což odpovídá i jeho určení spíše do města a na příměstské putování. S očekávaným dojezdem okolo 400 kilometrů by však vůz měl zvládnout i delší výlety.

Představitelé automobilky navíc prozradili, že i první čistě elektrický Jeep nabídne pohon všech kol a terénní schopnosti. Značka Jeep totiž nechce být vnímána jen jako poskytovatel „přepravy“, ale jako poskytovatel „svobody mobility“. Možnost vyrazit kamkoliv a dělat cokoliv má být vnímána jako jedna z hodnot značky.

Video se připravuje ...

Vedle tradičně robustních tvarů, mřížky se sedmi sloty, vyšší světlé výšky a dobrých nájezdových úhlů se však designéři zaměřili také na snadnost pohybu ve městě. Při vytváření designu tak zohlednili výhled z vozu, snadnost manévrování při parkování, atd. Kabina by pak měla nabídnout moderní technologie i dostatek prostoru. Například zavazadelník by měl nabídnout objem cca 321 litrů.

Jeep se přitom nebojí, že by si Avenger mohl konkurovat s modelem Renegade. Čistě elektrická novinka totiž bude menší a cílit bude především na mladší zákazníky a ženy. Větší Renegade by měl cílit naopak na menší rodiny, které potřebují o trochu více prostoru.

Elektrický Jeep Avenger bude uveden v Evropě a postupně se dostane i do různých koutů světa, včetně Japonska. Jeho výroba bude probíhat v polském závodě Tychy a do prvních evropských dealerství se dostane během prvního čtvrtletí příštího roku.

Oficiální premiéra prvního čistě elektrického Jeepu Avenger proběhne během pařížského autosalonu, konkrétně sedmnáctého října. Kromě kompletních parametrů bychom se navíc měli dočkat i zveřejnění prvních cen čistě elektrické novinky.