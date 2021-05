Škoda Enyaq iV 80 – Uměl bych s ní žít. Asi

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Výhradu mám ještě k dotykovému ovládání posuvné panoramatické střechy, to je podle mě čirá hloupost. Ovládání umístěné na stropě je nepřesné, neintuitivní a pomalé. Nechápu, v čem by tohle řešení mělo být lepší než jedno stisknutí tlačítka. Prostě není.

Multimediálnímu systému s obrovskou obrazovkou pak sekunduje ještě digitální přístrojový štít, který je podstatně menší, má jen 5,3“ palcovou úhlopříčku. Přesto na něm máte všechno podstatné – hlavně aktuální rychlost a dojezd. Víc podle mě není potřeba. Novinkou je ještě příplatkový head-up displej s rozšířenou realitou. Pod tou si zjednodušeně řečeno představte různé „vznášející se“ prvky na čelním skle, například šipky upozorňující na zatáčku nebo upozornění na odstup vozidla jedoucího před vámi. Je to hezké a efektní, jestli to má praktický přínos, si nejsem jistý. Ale proč ne. Třeba je to budoucnost, která nahradí klasický přístrojový panel.

Což by tak nevadilo, kdybyste se kvůli tomu nemuseli proklikávat nabídkou infotainmentu. Zrovna vypnutí vedení v jízdním pruhu by mohlo být rychlejší. Smutné navíc je, že když už boj ze zoufalství vzdáte a necháte tohoto „pomocníka“ zapnutého, zjistíte, že na něj není spolehnutí. Chování systému Lane Assist není zrovna konzistentní, někdy reaguje na zakroucené pruhy na silnici přehnaně aktivně, jindy vůbec.

Zatímco v případě zpracování interiéru jsem žádný problém nenašel, u použitých materiálů bych drobné výhrady měl. Na většině míst kabiny jsou sice v pohodě, ale sem tam se objeví i laciněji vyhlížející kus plastu, třeba na zvláštně tvarovaných madlech ve dveřích. Ale jako velký problém bych to neviděl, celkově interiér, minimálně v testované verzi Suite s koženým čalouněním, působí velice dobře. Z praktického hlediska mi však nesedí tak bohaté použití lesklého klavírního laku, který se snadno poškrábe. Ostatně u našeho auta se to už někomu povedlo, výrazné šrámy poznamenaly středový tunel. Že by klíče?

Báječný je také kufr. Jeho základní objem činí 585 litrů, po sklopení zadních opěradel (možnost odjištění opěradla přímo ze zavazadlového prostoru je za příplatek) Enyaq pojme až 1711 litrů. Jenže to jsou jen čísla, která tak úplně neřeknou, jak moc je kufr ve skutečnosti praktický, to potvrdí až chytré detaily, které v něm najdete. Jde například o několik robustních výklopných háčků na tašky, organizér pod podlahou zahrnující prostor pro dobíjecí kabely nebo dvojitou podlahu umožňující jednoduchým manévrem vyrovnat schod, který vznikne po sklopení zadních opěradel mezi sedadly a nákladovým prostorem. Chytrým nápadem jsou také lehké plastové přepážky se suchým zipem, díky nimž snadno upevníte náklad tak, aby při jízdě necestoval.

Skvělý je zejména prostor v podélném směru, díky němuž Enyaq poskytuje královskou rezervu pro nohy cestujících vzadu. Velice dobrá je ovšem také šířka. S místem nad hlavou je to maličko horší, ale pasažéři s výškou do 190 cm se podle mě vzadu ještě budou cítit dobře. Škoda si v tomto případě pomohla drobným „vybráním“ stropnice za panoramatickou střechou.

Škoda Enyaq iV se každopádně narodila ještě do doby, kdy si můžeme vybrat, jestli si za 1,3 milionu koupíme SUV na elektřinu, naftu, nebo benzin. A i když v některých důležitých ohledech elektromobily na konkurenci se spalovacími motory pořád ztrácí, neznamená to, že bychom je měli hned odepisovat jako „nesmysl“. Ony totiž mají zase jiné přednosti.

Tedy dorazila… Dorazí zítra, oficiální prodej nového Enyaqu iV Škoda spouští 13. května. Ale protože teď už určitě k žádnému zpoždění nedojde, beru dostupnost u dealerů s prominutím jako hotovou věc. Mimochodem - přestože klasický prodej se teprve rozjíždí, podle Svazu dovozců automobilů (SDA) bylo v tuzemsku do konce dubna registrováno už 936 nových Enyaqů – největší část registrací, 741, se uskutečnila v prosinci loňského roku. To jen tak pro zajímavost.

Motor, jízdní vlastnosti

204 elektrických koní

Škoda Enyaq iV je zatím na českém trhu k dispozici ve dvou variantách: slabší iV 60 nabízí výkon 132 kW a akumulátor s celkovou kapacitou 62 kWh, silnější iV 80 pak 150 kW a 82 kWh baterii. Obě mají pohon zadních kol. Verze se dvěma elektromotory a pohonem všech kol dorazí později, stejně jako nejvýkonnější RS.

Mně se tedy do rukou dostalo provedení iV 80. O maximálním výkonu 204 koní už byla řeč, točivý moment dosahuje 310 N.m. Skoro 2,1 tuny vážící SUV s touto výbavou zrychluje z klidu na stovku za 8,6 sekundy a rozjede se na 160 km/h. I když to nejsou zrovna oslnivé parametry, v praxi Enyaq iV 80 působí díky okamžité odezvě elektrického pohonného ústrojí a jeho plynulému a konstantnímu zátahu velice svižně. S rostoucími rychlostmi sice dojem čiperného vozu trochu upadá, v běžném cestovním tempu hlavně mimo dálnice však elektrická škodovka působí opravdu hbitě. Brutální zaražení do sedačky Enyaq samozřejmě neumí, ale sympatický odpich nabídne velice často.

Škoda Enyaq iV 80

Snadno se navíc zvyká na takovou tu jemnost a hladkost elektromotoru, k níž se výborně hodí jeho tichý chod. Jízda v elektrickém autě je proto velice příjemný zážitek.

V této souvislosti mě potěšil ještě jeden malý detail. Současné elektromobily musejí v rychlostech do 30 km/h vydávat nějaký bezpečnostní zvuk, především kvůli chodcům. Často to bývá podivné bzučení, které bohužel proniká i do interiéru a dojem z dokonale tichého pohonu kazí. V Enyaqu to tak není, do kabiny se tenhle hluk prakticky nedostane.

K pohonu tak mám vlastně jen jednu výhradu, i když ta se tedy netýká vyloženě projevu nebo schopností elektromotoru, jako spíš odladění některých jeho součástí. Jde o funkci Auto Hold, tedy o samočinné zajištění vozu do polohy stání. Několikrát se mi při pomaloučkém popojíždění stalo, že vůz si tuto situaci vyhodnotil tak, že zřejmě chci zastavit, ale mám asi slabou nohu, takže nedokážu naplno přitlačit brzdový pedál. A tak prostě aktivoval Auto Hold – i s nepříjemným, náhlým a až agresivním škubnutím, které mě pokaždé trochu vylekalo. Auto Hold tak vlastně ničí jednu z vlastností, které mám na elektromobilech rád, tedy že jejich pohon umožňuje jemné a naprosto přesné milimetrové popojíždění třeba při parkování.

A spotřeba? Už víme, že Enyaq iV 80 má akumulátor s využitelnou kapacitou 77 kWh. Výrobce udává maximální dojezd 535 kilometrů. Když se podívám na čísla, která jsem během testu naměřil, při běžném používání bych se za 500 kilometrů nedostal, nejlépe tak na 420 km. Běžným používáním v tomto případě myslím jízdu v rámci rychlostních limitů, využívání klimatizace a v žádném případě nějaké dobrovolné courání se za účelem zvýšení dojezdu. S Enyaqem jsem prostě jezdil stejně, jako bych řídil třeba vznětový Kodiaq.

Nejlepší spotřeby jsem dosáhl ve městě, v Praze průměr činil 18,4 kWh/100 km. Cesta z hlavního města do jiného sídla, vedoucí přes několik obcí a mimo dálnice, pak znamenala odběr 19,7 kWh/100 km. A na dálnici mi palubní počítač ukázal průměr 31,9 kWh/100 km.

Celkem jsem s Enyaqem najezdil 642 km s průměrnou spotřebou rovných 20 kWh/100 km. A to mi připadá fajn, zvlášť s přihlédnutím k faktu, že jsem ho vyloženě nešetřil.

Škoda Enyaq iV 80

Z uvedených čísel je patrné, že elektrické škodovce z běžných způsobů používání sedí nejméně dálnice. Při uvedeném průměru 31,9 kWh/100 km by totiž zvládl ujet maximálně pouhých 240 kilometrů.

Protože jsem bytost zvídavá, zkusil jsem si ještě dva extrémy: několik opravdu rychlých výjezdů na vrcholné partie části Krušných hor a následně sjezdy dolů.

„Hill Climb“ dal Enyaqu skutečně zabrat, jeden úsek jsem například vyjel s průměrnou spotřebou

85,5 kWh/100 km, přičemž ještě chvíli před cílem jsem na displeji zahlédl údaj přes 90 kWh/100 km.

Z kopce jsem dosáhl na „spotřebu s minusovým znaménkem“: osm kilometrů dlouhý sjezd totiž znamenal -22,5 kWh/100 km, auto tedy elektřinu dobíjelo. Zajímavé je, že právě tento úsek jsem skoro celý absolvoval bez použití pedálu, jen jsem točil volantem.

Enyaq je vybaven funkcí automatické rekuperace, která umí sama brzdit podle toho, jaký je profil silnice nebo podle dopravních značek. To znamená, že dovede třeba samovolně přibrzdit před zatáčkou, řidiče k tomu nepotřebuje. Za obloukem pak rekuperace povolí, takže pokud jedete z kopce, vůz se vám zase rozjede. Práce tohoto systému samozřejmě není stoprocentní, ale zrovna při sjezdu z hor systém fungoval skvěle. A obecně se mi tahle věc moc moc líbila.

Po výletu jsem pak auto připojil k 50kW nabíječce. Dobíjel jsem do 100 procent, což konkrétně znamenalo doplnění 49,612 kWh za dobu 40 minut a 30 sekund. Škoda mimochodem pro Enyaq iV 80 za příplatek nabízí rychlé nabíjení stejnosměrným proudem 125 kW, které zvládne doplnit energii z 5 na 80 procent za 38 minut. U klasické domácí zásuvky samozřejmě budete muset nechat auto stát dlouhé hodiny.

Povedený univerzál

Škoda Enyaq má vzadu ve všech verzích víceprvkovou nápravu, testovaný kousek dostal ještě příplatkové adaptivní tlumiče a 21palcová kola obutá do pneumatik o rozměru 255/40. Pohled na velké disky s vědomím hmotnosti vozu okolo 2,1 tuny ve mně vzbuzoval mírné obav o komfort.

A první dojem opravdu nebyl vyloženě dobrý. K první cestě jsem si totiž „vybral“ silnici s hodně rozbitým povrchem, na níž navazoval úsek s pražskou dlažbou. Ukázalo se, že Enyaq má i v komfortním nastavení tlumičů na nerovnostech hlučnější podvozek, že auto na „kostkách“ lehce vibruje a že na větších výmolech velká kola do děr za doprovodu tupých ran těžce zapadnou. Enyaq má bohužel navíc smůlu v tom, že ho pohání bezhlučný elektromotor, takže tyhle jevy nepřeslechnete. Není to nic hrozného, elektrická škodovka rozhodně posádku nenaklepává jako řízky, ale o práci podvozku a tlumiče jednoduše víte, jízda jako na obláčku to není.

Škoda Enyaq iV 80

Za městem už byla situace mnohem radostnější, přišlo mi, že ve vyšších rychlostech se schopnost podvozku filtrovat nerovnosti zlepšila. A potěšilo mě také, že velká kola nemají problém s vyjetými kolejemi, což u některých vozů potíž bývá – tedy že v kolejích tancují. Enyaq nikoli. Elektromobil navíc zůstává příjemné tichý, občas je sice slyšet odvalování kol nebo aerodynamický hluk, ale celkově je jízda velice kultivovaná.

Už jsem naznačil, že jsem Enyaq vyvezl také do hor. A že jsem ho u toho nešetřil. Moc mě zajímalo, jak se tohle těžké SUV chová, když ho čapnete pod krkem. V první řadě musím říct, že je to zvláštní zážitek, nehlučný a konstantně táhnoucí motor totiž postrádá něco, co bychom asi popsali jako charakter. V elektrickém autě máte chvílemi pocit, že jste ocitli v nějaké hře, nebo že řídíte na dálku. Je to prostě jiné, zvláštní. Ale užil jsem si to.

Enyaq mě totiž překvapil. Díky akumulátoru v podlaze je hezky vyvážený a příjemně přitlačený k silnici. Díky tomu působí stabilně, přehnaně se nenaklání a projevuje se přísně neutrálně. Pohon zadních kol také pomáhá, autu dává takový ten pocit, jako že ho někdo do správné stopy zezadu tlačí. A když jsem ještě v Praze měl k podvozku jisté výhrady, u nás v kopcích jsem z něj byl nadšený. Ve sportovním režimu prakticky nedopustí, aby se těžká karoserie nějak rozkmitala nebo rozhoupala a na nerovnostech nechá kola jen zkopírovat povrch, bez jejich odskoku. Výsledkem je chování, které umožňuje překvapivě rychlé a suverénní průlety zatáčkami.

Mám tak jen dvě drobnější výhrady. Mohutné a těžké SUV až moc spoléhá na zásahy stabilizace, což je očekávatelné, podle mě však zasahuje až moc často a až moc zbrkle. Hlavně zpočátku se mi stávalo, že jsem kvůli tomu nedokázal využít sílu elektromotoru a přednosti zadokolky na výjezdu z oblouku, elektronika Enyaq přiškrtila. Vyřešit jsem to musel tak, že jsem na pravý pedál výrazněji dupl později, až ve chvíli, kdy jsem si auto za zatáčkou zcela srovnal, pak škodovka s trakcí nebojovala a ochotně vyrazila vpřed. Druhá malá výtka se týká brzd, které sice z pohledu účinku dostačují, uměl bych si ale představit jejich ostřejší nástup.