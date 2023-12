Elektrické BMW M3 je zase o krok blíž. BMW si chce zaregistrovat označení iM3

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Elektrická éra vrcholných sportovních bavoráků se blíží a už brzy se zřejmě dotkne kultovního BMW M3. Mnichovská značka si zaregistrovala novou ochrannou známku spojující charakteristická písmenka divizí BMW i a BMW M s ikonickou „trojkou“. Nejnovější zjištění tak potvrzuje dřívější slova šéfa BMW M, který projevuje zájem o budoucí vznik čistě elektrických BMW M3 a M4.

Nejnovější záznamy na evropském úřadu European Union Intellectual Property Office a německém patentovém úřadu Deutsches Patent- und Markenamt odhalují, že BMW požádalo o registraci nové ochranné známky iM3. I když nové žádosti zatím nejsou oficiálně vyřízené, odhalují nám, že německá automobilka projevuje zájem o nové modelové označení a s největší pravděpodobností něco chystá.

O potenciální budoucnosti elektrických „eMkových“ bavoráků už letos v létě promluvil Frank van Meel, ředitel sportovní divize BMW M. Spolu s manažerem vývoje Frankem Weberem uvedli, že příští generace BMW M3 se může představit s čistě elektrickým pohonem. Společně tehdy řekli, že každá nová generace M modelů musí výkonově překonávat předchůdce, a pokud to bude možné pouze s elektromotory, budou nové generace elektrické.

Video se připravuje ...

Příští generace BMW M3 by tak mohla vzniknout na nové architektuře BMW Neue Klasse, která se letos představila i s inovativním minimalistickým designovým jazykem. Byl by to výrazný odklon od aktuálního trendu modelu, ale současně je nadějné, že by se nová elektrická „M-trojka“ prodávala spolu s tradičnějším spalovacím modelem. Pokud se BMW M3 na baterky skutečně dočkáme, mohlo by se představit už v roce 2027.

Dokonce i nová ochranná známka iM3 naznačuje, že spalovací BMW M3 a elektrické BMW iM3 mohou existovat současně. V budoucnosti divize BMW M se nepochybně setkáme s výkonnými elektromobily, ale zřejmě nebudou jedinou nutnou volbou. Automobilka se totiž snaží najít ideální kompromis mezi různými typy pohonů.