Elektrické Bugatti dorazí až v příštím desetiletí, nejprve dostaneme hybrid

Výrobce exkluzivních supersportů se nejprve zaměří na hybridní model, který by mohl dorazit v roce 2027. Čistě elektrický model se pak očekává v příštím roce.

Mate Rimac, současný šéf značky Bugatti, nedávno prozradil, že podle původních plánů měl být příští model Bugatti elektrický, nakonec si ale vydupal motor spalovací. Půjde sice o hybrid, přesto dokázal Rimac posunout kompletní elektrifikaci značky o několik let. Tedy zřejmě až do nového desetiletí.

Achim Anscheidt, designový ředitel značky Bugatti, v nedávném rozvorou pro britský Autocar prozradil, že hlavní prioritou je nyní hybrid, který by zřejmě mohl dorazit již v roce 2027. „V tuto chvíli se zabýváme dalším krokem pro hybridní model, vše ostatní je příliš daleko,“ citují jeho slova britští kolegové.

V rozhovoru měl dále naznačit, že dívat se za aktuálně připravovaný model by molo být až nezodpovědné vůči stávajícím zákazníkům značky. Pokud tedy značka nebude vyvíjet dva modely současně, zdá se nepravděpodobné, že by se povedlo představit čistě elektrický model Bugatti do konce tohoto desetiletí, jak měl ještě v loňském roce předpokládat Rimac.

Video se připravuje ...

Když se pak kolegové z Autocar přímo zeptali, zda byl elektromobil posunut na příští desetiletí, zástupce designového ředitele Frank Heyl jim jednoduše odpověděl, že v tomto desetiletí se tým zaměřuje na hybrid. Současně však prozradil, že až elektrický model Bugatti dorazí, vyrazí lidem dech.

Bude přitom zajímavé sledovat, jak se vlastně bude nabídka značky Bugatti vyvíjet. Rimac totiž v minulosti naznačil, že by značka mohla změnit svou strategii, která se nyní soustředí na jeden supersportovní model, který tvoří základ nabídky. V budoucnosti by však portfolio mohlo být bohatší, odlišné a nabízet by mohlo hybridní i čistě elektrické pohonné jednotky.