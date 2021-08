Elektrické Gčko se začíná rýsovat, EQG má zůstat schopným offroadem na rámu

Pod kapotou ikonického Mercedesu-Benz třídy G se za uplynulá desetiletí objevila celá řada spalovacích motorů, budoucnost by však měla patřit elektromobilitě – Gčko nevyjímaje. Automobilka přitom již před lety naznačily, že má elektrickou verzi třídy G skutečně v plánu, dosud nám toho k ní ale příliš neprozradila.

Podle posledních zvěstí by se však první koncept čistě elektrické třídy G, označovaný jako EQG, mohl představit již na autosalonu IAA v Mnichově, který je naplánovaný na září. A pomalu se také objevují první spekulace o technice připravovaného konceptu, které přinesli britští kolegové z Autocar.

Podle jejich informací a spekulací by čistě elektrické třída G měla zůstat vozem s tradiční karoserií na rámu, namísto převzetí již existující elektrické platformy. Jedním z důvodů tohoto řešení by přitom mělo být zachování terénních dovedností vozu. Z modelu EQS by však mohla být převzata baterie s kapacitou 107,8 kWh, která by se mohla vejít i díky velkému rozvoru.

Vysoká kapacita je přitom příslibem slušného dojezdu, rozhodně však nelze čekat parametry modelu EQS, který od začátku vznikal jako elektromobil. Elektrické Gčko navíc bude bojovat s vysokým odporem vzduchu, což je ale známá daň za jeho jednoduchou hranatou karoserii.

Ta by navíc měla projít jen naprostým minimem změn. Očekává se například zaslepení přední mřížky chladiče a dalších ventilačních otvorů ve stylu ostatních modelů EQ, do podběhů by se mohla nastěhovat aerodynamická kola a jistě nebude chybět nespočet EQ plaketek upozorňujících na bezemisní provoz.

Podle Autocaru by přitom EQG mělo být dostupné výhradně s pohonem všech kol, který by mohl být řešen například dvojicí elektromotorů již v základu. Okamžitý nástup výkonu a především pak točivého momentu by navíc mohl EQG pořádně prospět nejen na silnici, ale také v terénu.

Zatím se však bavíme pouze ve spekulacích a navíc pouze o konceptu. Produkční Mercedes EQG by měl totiž na trhy dorazit zřejmě až v roce 2024. Do té doby mu budou cestičku umetat elektrické SUV modely, jako například zvýšené verze vozů EQS a EQE.