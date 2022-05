Elektrické Lamborghini přijde do konce desetiletí, bude to čtyřmístné GT

To, že prvním plně elektrickým Lamborghini bude čtyřmístný cestovní vůz, víme. Nyní se však šéf Lamborghini, Stephan Winkelmann, zapovídal s kolegy z britského Top Gearu a sdělil pár nových detailů. Například to, že elektromobil, který bude čtvrtou modelovou řadou značky, nabídne o něco vyšší světlou výšku. „Pracujeme na více věcech. Bude to o něco univerzálnější auto. Bude to také naše první plně elektrické auto, později se plně elektrickým stane také Urus.“

Nová modelová řada bude zřejmě znamenat nárůst prodejů značky. Přesto její ředitel zdůrazňuje, že to není cílem Lamborghini. Zároveň potvrdil (ale neupřesnil), že existuje limit pro to, kolik aut s býkem ve znaku se ročně prodá. „Naše značka je mnohem důležitější než počet aut, která doručíme zákazníkům. Finanční výsledky jsou důležitější než počet dodaných aut. Čtvrtý model nám umožní navýšit dodávky, ale není to ta jediná a nejdůležitější věc,“ uvedl v rozhovoru Winkelmann.

Winkelmann se dále nechal slyšet, že elektrický pohon umožňuje vznik nových tvarů karoserie. Toho plánuje automobilka využít, takže elektrická Lamborghini dostanou radikálnější design. Zároveň ale musí zůstat jasně rozpoznatelná jako Lamborghini. Winkelmann prý už viděl prvních několik návrhů vzhledu auta a označil je za velmi slibné.

Pro značku je zásadní, aby novinka jako Lamborghini působila také za volantem. Winkelmann si postěžoval na dnešní trend, kdy se elektromobily předhání v čím dál brutálnější akceleraci, ale to je zároveň činí podobné jeden druhému. Lamborghini by proto rádo nabídlo auto, které bude schopné i v jiných jízdních směrech než čistě vpřed. Zapracuje na příčném zrychlení auta a na jeho jízdních vlastnostech obecně.

Jak by mohlo elektrické Lamborghini vypadat, naznačil elektrický koncept Terzo Millennio z roku 2017. Ovšem ten měl podobu supersportu. Nám by se nejvíc líbilo, kdyby nový elektromobil přišel se vzhledem vycházejícím z konceptu Estoque, který se představil v roce 2008. Bohužel to ale není příliš pravděpodobné.