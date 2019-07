Elektrické Porsche Taycan už si objednalo více lidí než VW ID.3

Zatímco v dubnu se měly objednávky na elektrické Porsche Taycan pohybovat okolo 20.000 kusů, podle posledních informací už zálohu 2.500 euro (cca 64.000 Kč) složilo okolo 30.000 zákazníků. S touto informací přišel německý magazín Handlesblatt, který citoval Andrease Haffnera – HR manažera automobilky Porsche.

According to a @handelsblatt report, Porsche have 30,000 pre-orders for the forthcoming all electric Taycan model.



That means more the the VW ID.3 at the last count (22,000 mid-July according to @jstackmann).



Taycan to be officially unveiled September 4th. pic.twitter.com/Hg5XtfM3Fa