Místo Jeepu Jaecoo? Kanada už domlouvá lokální produkci čínských aut
Čínská auta se sice vyváží do celého světa, jeden kontinent je jim ale z většiny zapovězen. Severní Amerika se jim dosud převážně bránila, prodeje měly povoleny jen v Mexiku. Teď se jim nově otevřela Kanada, která si dělá naděje i na lokální výrobu.
Kanadský premiér Mark Carney potvrdil dohodu s Čínou o vzájemném obchodu. Čína podle něj od 1. března sníží clo na kanadská řepková semena na 15 %. A Kanada umožní dovoz až 49 tisíc elektromobilů z Číny při clu 6,1 % podle doložky nejvyšších výhod. „Tato změna představuje významný pokles proti současným kombinovaným úrovním cel ve výši 84 %,“ uvedl Carney. Kanada zavedla 100% cla na čínské vozy v roce 2024.
Krom dovozu aut z Číny má ale Kanada zájem také na jejich lokální výrobě. To by se Kanadě ostatně hodilo, protože americké automobilky naopak začaly své kanadské továrny opouštět kvůli vyšším clům zavedeným Donaldem Trumpem. Například plán na výrobu nového Jeepu Compass v továrně Stellantisu v kanadském Bramptonu vzal za své.
Požadavek na lokální výrobu prý přišel z kanadské strany a první vozy by měly podle plánu sjíždět z linek do čtyř let. Ministryně průmyslu Mélanie Joly se během návštěvy v Číně v půlce ledna setkala se zástupci automobilek BYD a Chery. Právě tyto dvě značky jsou největšími exportéry aut z Číny a také mají nejvíce továren mimo svou domovinu.
Kanada příští týden odhalí nový plán pro budoucnost automobilového průmyslu v zemi a jeho součástí mají být i podmínky pro lokální výrobu. Podle vládního činitele, který hovořil s agenturou Bloomberg, by čínským výrobcům bylo umožněno zřídit místní výrobu, ovšem s určitými podmínkami, jako například používání kanadského softwaru a vytváření společných podniků s domácími firmami.
Dohoda vyvolala ostrou kritiku ze strany amerického ministra dopravy Seana Duffyho a zástupce amerického obchodního zmocněnce Jamiesona Greera. Duffy uvedl, že Kanada bude litovat povolení dovozu čínských elektromobilů, a že těmto vozidlům nebude umožněn vstup do Spojených států. Prezident Donald Trump však dohodu ocenil: „Pokud můžete uzavřít dohodu s Čínou, měli byste to udělat.“
V dlouhodobém horizontu chce Kanada exportovat vozidla do celého světa a nespoléhat se pouze na přístup na americký trh. Země je dnes patnáctým největším výrobcem aut na světě, v roce 2024 jich tam vzniklo přes 1,3 milionu. Situaci však zhoršil návrat Donalda Trumpa do funkce prezidenta, který si Kanadu loni vybral jako jeden z hlavních cílů kritiky.
Zdroj: Bloomberg, zdroj foto: BYD, Chery, zdroj videa: BYD