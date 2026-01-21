TEST MGS5 – Když chcete hlavně komfort
Pořídit elektromobil do milionu korun, aniž by bylo nutné cenou omlouvat velké nedostatky, není jednoduché. MGS5 to zvládá, nechcete-li opravdu dokonalou výbavu či sportovní svezení. A v zimě je, jako u každého elektromobilu, třeba mít doma zásuvku.
Design, interiér
České zastoupení automobilky MG dovezlo svůj nový elektromobil S5 do Česka už v létě loňského roku. Už při prvním osobním seznámení mě zaujalo několik detailů, u nichž jsem se těšil, až si je vyzkouším v provozu.
Předně – to jméno. Označení S5 patří značce Audi, takže MG svůj model všude uvádí jako MGS5 – takto dohromady bez mezery. Jestli se ale jmenuje tak či onak, ve výsledku není až tak podstatné a nic to nemění na tom, jak se s touto ryze elektrickou a ryze čínskou zadokolkou jezdí.
Začnu ale zvenčí, protože se mi MGS5 docela líbí. Zamračená příď umně schovává hlavní světlomety, které fungují dostatečně dobře. Sedím v lépe vybavené verzi Exclusive, nečekejte tu ovšem žádné matrixy – jediná automatika, navíc obsažená už v základu zvaném Emotion, je v samočinném přepínání dálkových světel, kterou po krátké zkoušce vypínám, protože to rukou zvládnu dělat lépe. I seřizování sklonu je tu manuální. Líbí se mi však snadno přístupné seřizovací šrouby pod kapotou.
Líbí se mi zadní světelný podpis i to, že zadní obrysovky svítí s denním svícením, takže nemusím mít obavu, že v lehké mlze či dešti budu zezadu hůř vidět. V kontrastu s přídí a zadními obrysovkami – jde hlavně o ty členité části v rozích, linku napříč šířkou vozu má už dnes kdekdo – tvary boků ničím nevystupují z davu a oba konce auta hezky propojují.
Prolisy navíc hezky maskují výšku vozu, která je ovšem dána tím, že MGS5 chce papírově patřit mezi crossovery, i když na to nemá světlou výšku a nenabízí ani možnost pohonu všech kol. Baterie je však velmi tenká, a tak ani při nastupování nemám dojem tlusté podlahy jako u řady jiných elektromobilů.
Ergonomie není k vzteku
Interiér mě vítá částečně koženkovými sedačkami, které mají příjemně měkké čalounění, ale tužší bočnice, takže se tu sedí příjemně. Jen je škoda dost krátkého sedáku a nemožnosti ho naklopit. Sedačka řidiče se dá nastavit jen standardně výškově a sedačka spolujezdce, která navíc není elektrická ani v této vyšší výbavě, umí kromě naklápění opěradla jezdit jen dopředu a dozadu. Bederní opěrka řidiče je sice manuální, ale její výška je mým zádům přesně vhodná.
Palubní deska těší několika prvky hned na první pohled. Jednak, klimatizace tu má manuální ovládání teploty pomocí levého kolečka na minimalistické středové konzoli; to pravé ovládá hlasitost rádia. A jednak, líbí se mi šachta na odložení mobilu, když ho nechcete nechat na nechlazené a nevypínatelné bezdrátové nabíječce. Nemusím ho tak dávat do držáku nápojů, na rozdíl od většiny jiných aut.
Startovací tlačítko tu budete hledat marně, MGS5 startuje sešlápnutím plynu a zařazením. Vypnutí vozu je však navázáno na zamčení, nikoliv na vystoupení, takže když jen chci něco vyndat z kufru a během půlminuty zase sednu za volant, auto se nevypne a asistenty se nenastaví do standardního režimu.
I na ty však u MG mysleli a po vzoru Renaultu zabudovali personalizovatelný režim, dostupný po stažení horní lišty centrálního displeje dolů. Tamtéž se ovládá jas centrálního displeje, i na nejnižší nastavení je však příliš vysoký, stejně jako jas přístrojového štítu.
Naopak se mi líbí dvě nastavitelná tlačítka na volantu – ovšem zrovna zde je příliš nepoužívám. Totiž, 360° kamerový systém má zkratku v dolní liště centrálního displeje, a jak je u čínských aut zvykem, je velmi dobrý. Mimo jiné ukáže na centrálním displeji pohled podél boku vozu, když dám blinkr na jednu či druhou stranu, a to i jako překrytí přes Android Auto.
Tamtéž jsou k dispozici zkratky na vyhřívání sedaček, a tak nemůžu než chválit, že v rámci možností je zde ovládání teplotního komfortu ve voze na velmi dobré úrovni. Jen pro vyhřívání zrcátek a zadního skla, příp. ofuku čelního skla a uzavření vnitřního okruhu ventilace je nutné otevřít menu klimatizace. Ta je také jen jednozónová, navzdory devítisettisícové cenovce.
Centrální displej má hezkou ostrost, ale jednu velkou nevýhodu – obrazovka reaguje na dotyk velmi pomalu. A také mi tu chybí tlačítko k otevření kufru – na to je tu zkratka přístupná po stažení horní lišty dolů. Na to jsem si nezvykl celý týden; vzpomněl jsem si vždycky, až jsem byl vystoupený, a otvíral tak záď tlačítkem mezi lampičkami registrační značky, špinavým od jízdy po posolených silnicích.
Vzadu místa dost
Pochvalu musím vyseknout prostornosti interiéru, která je dobrá jak vpředu, tak zejména vzadu. Rozvor náprav jen něco přes 2,7 metru neslibuje kdovíco, ale „za sebe“ si s výškou 184 cm sednu bez problému a ještě s rezervou před koleny i nad hlavou. Navzdory tenké baterii však mám kolena poměrně vysoko.
Líbí se mi, že se přední i zadní dveře otvírají do velmi širokého, byť ne pravého úhlu, což usnadňuje manipulaci třeba s dětskou sedačkou. Úchyty Isofix jsou však utopené poměrně hluboko v kapsičkách.
Zavazadelník také příliš nenadchne. Má sice dva háčky na tašky, ale není moc vysoký a ani jeho délka není kdovíjaká. Na druhou stranu, poměrně kompaktní rozměry vozu – na délku má pod 4,5 metru – usnadňují parkování ve městě.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Délka dole/u horní hrany opěradel
|835/644 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce*
|1830 mm
|Šířka mezi podběhy
|962 mm
|Výška pod roletkou/stropem
|434/691
|* - sedadlo spolujezdce nastavené tak, aby ještě bylo možné řídit a vidět doprava ven
Motor, jízdní vlastnosti
MGS5 stojí na stejné platformě MSP, na jaké jezdí i hatchback MG4 a kabrio Cyberster. Jeho baterie má na výšku jen 110 mm – díky tomu není ve voze podlaha tak tlustá, jako u řady jiných elektromobilů – a k mání jsou dvě kapacity, 49 a 64 kWh. Tato čísla označují celkové kapacity; využitelné jsou 47,1, resp. 62,1 kWh. Ta menší je k mání jen se základní výbavou Emotion, vrcholnou verzi Exclusive zase dostanete jen s větší baterií.
Obě dodává čínský gigant CATL a obě mají společné horizontální uložení článků, díky kterému podle MG není takový problém, když se některý článek stářím trochu nafoukne. Rozdíl je v chemickém složení – zatímco větší je nikl-mangan-kobaltová, menší je lithium-železofosfátová.
Vůz se mi tentokrát dařilo nabíjet primárně na pomalých nabíječkách se střídavým proudem, ať už v redakci, nebo u veřejného stojanu na parkovišti. Protože teploty byly okolo nuly, výkony nebyly dobré. Po nabití na 76 %, při němž vůz ukazoval dojezd 264 km, jsem zvládl 107 km do stavu nabití 29 %, kdy vůz ukazoval dojezd 74 km. Na 70 % využitelné kapacity baterie (mezi 10 a 80 % stavu nabití) to vychází na 159 km.
Nutno ovšem dodat, že těchto 107 km z poloviny tvořila dálnice, kde jsou elektromobily chronicky užrané. Celková průměrná spotřeba za 350 naježděných kilometrů byla 22,4 kWh/100 km. Verze Exclusive má už v ceně tepelné čerpadlo; k základní Emotion není možné ho dokoupit.
Vůz jsem také samozřejmě vytápěl na dálku prostřednictvím aplikace ve smartphonu, což si také vzalo nějakou energii z baterie. Zde musím podotknout, že se vůz poměrně rychle „hluboce uspí“ a aplikace na něj „nedosáhne“ – v rámci svého týdne jsem odletěl na dvoudenní prezentaci, první den dopoledne jsem zaparkoval u letiště a když jsem si druhý den večer cestou z letiště k autu chtěl vůz předehřát, aplikace hlásila, že se s ním nemůže spojit.
Rozdíly v bateriích jsou také v nejvyšším nabíjecím výkonu – větší baterie zvládá až 139 kW, menší 120 kW. Také má ale dost pravděpodobně lepší nabíjecí křivku, protože se z 10 na 80 % nabije za 24 minut, kdežto větší to trvá v ideálních podmínkách 28 minut.
Jak je to ve skutečnosti? Nabíjení totožného auta stejnosměrným proudem zkoušel Svět motorů v létě a to si MGS5 vedlo samozřejmě mnohem lépe. Času 28 minut z 10 na 80 % vůz dokázal skutečně dosáhnout; při 30 % byl výkon nejvyšších 136 kW, při 50 % nabíjel 100 kilowatty a při 70 % už klesl pod 70 kW.
Co je nejlepší? Rozjíždění
Přístrojový štít ukazuje po pravé straně procento zatížení hnacího ústrojí a odhalilo zajímavý detail. Řada elektromobilů se začne rozjíždět až ve chvíli, kdy úplně uvolníte brzdový pedál. To je nepraktické třeba ve chvíli, kdy natěsno parkujete a potřebujete auto posouvat opravdu o centimetry.
MGS5 však nikoliv – když pouštím brzdu, vidím na displeji naskakovat procenta, třeba sedm či osm, ještě než ji zcela uvolním. Rozjezd tak mnohem více připomíná stará auta s klasickým hydroměničovým automatem, která také brzdami držíte proti hydroměniči, který neustále chce vůz pohánět.
Jízda je příjemná i dále. Odpružení je laděné na pohodlí, nikoliv sportovní jízdu, a pneumatiky v rozměru 225/55 R18 tomu odpovídají – mají dostatečně vysoké bočnice na to, aby absorbovaly rázy od ostrých nerovností. „Jen“ 18" kola tak jsou ve skutečnosti plusem, i když po designové stránce mohou být pro někoho kompromisem.
Rovněž zadní pohon není benefitem v nějaké sportovnosti, nýbrž v lehkosti řízení, do kterého se nemají jak přenášet nežádoucí síly od poloos. Ostatně, ani to řízení není nijak optimalizované pro sportovní jízdu – není příliš citlivé a účinek posilovače je vysoký.
Také se nestane, že byste při rozjezdu do kopce na oslizlém asfaltu protočili kola, protože se zadní kola při rozjezdu více zatíží a mají tak lepší trakci. A když se budete chtít z vedlejší ulice na hlavní připojit svižněji, abyste stihli mezeru mezi auty a trochu to přeženete, stabilizace zasáhne bleskově a velmi jemně, tak, že lehký náznak přetáčivosti leckdo ani nepostřehne.
Přesto, dynamika výkonnější verze není ani náznakem nedostatečná. Reakce na plynový pedál jsou bryskní a auto dokáže velmi rychle zabrat, co nejvíc to jde. Nedostaví se škubnutí okamžitého plného záběru, jako např. v Renaultu Zoe, ale rozjezd není váhavý a vlažný, jako třeba v elektromobilech Stellantisu na platformě Smart Car, tedy Opelu Frontera či Citroënu C3 Aircross.
Nejbližší srovnání se nabízí se Škodou Elroq, která je zhruba stejně velká, je to rovněž zadokolka a ve verzi Selection 60 má i zhruba stejnou cenu, výkon a kapacitu baterie. MGS5 je po všech stránkách měkčí a komfortnější – což ovšem nemusí být výhodou pro každého.
|Nejbližší konkurenti
|Škoda Elroq Selection 60
|Hyundai Kona Electric Style Power 64,8 kWh
|Motor
|1× synchronní elektromotor
|1× synchronní elektromotor
|Největší výkon [kW/min]
|150/-
|150/-
|Točivý moment [N.m/min]
|310/-
|255/-
|Převodovka
|1st. reduktor, RWD
|1st. reduktor, FWD
|Max. rychlost [km/h]
|160
|172
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8
|8,2
|Komb. spotřeba
|15,7-17,3
|16,8 kWh/100 km
|Baterie, dojezd (WLTP)
|63 kWh, 395-430 km
|64,8 kWh, 440 km
|Nabíjení AC/DC [kW]
|11/165
|11/92
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1975-2131/2457
|1773-1870/2220
|Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu [kg]
|750/1200
|300/750
|Rozměry d × š × v [mm]
|4488 × 1884 × 1654
|4355 × 1825 × 1580
|Objem zavazadelníku zákl./max. [l]
|470/1580
|466/1300
|Rozvor [mm]
|2770
|2660
|Cena nejlevnější verze od [Kč]
|799.000
|699.990
|Srovnatelná výbava s test. vozem
|Selection 60 + tep. čerpadlo
|Style Power 64,8 kWh
|Cena od [Kč]
|978.000
|1.019.990
Závěr
Hledáte-li elektromobil se slušnou, nikoliv však dokonalou výbavou a vaším cílem je jezdit hlavně komfortně, MGS5 může být dobrou volbou. Ergonomie jeho interiéru je ve výsledku docela povedená – jinými slovy, ovládání není horší než u konkurence, třebaže toho většinu je pořád nutné dělat v displeji. Líbí se mi ale třeba zmíněná šachta k odložení mobilu, byť není potažená semišem jako její okolí, a tak bych měl trochu husí kůži, kdybych do ní měl dát mobil bez ochranného obalu.
Zájemci o co největší kufr půjdou jinam, naopak prostornost interiéru pro lidi je opravdu dobrá, stejně jako systém odkládacích schránek. Ve výsledku tak nemá žádnou velkou chybu, kterou bych mohl vytknout – bídný dojezd v zimě je něco, co v těchto týdnech zažíváme u všech elektromobilů v různě velké míře – ale dokonalý vůz to také není. Přesto, za svou cenu lehce nad 900 tisíci, kdy jediným volitelným příplatkem je barva karoserie, to vůbec není špatná nabídka.
|Nejlevnější verze modelu
|719.990 Kč (Emotion, 49 kWh, 125 kW, RWD)
|Základ s testovaným motorem
|829.990 Kč (Emotion, 64 kWh, 170 kW, RWD)
|Testovaný vůz bez příplatků
|899.990 Kč (Exclusive, 64 kWh, 170 kW, RWD)
|Testovaný vůz s výbavou
|916.490 Kč (Exclusive, 64 kWh, 170 kW, RWD)