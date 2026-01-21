Chery je blízko bateriím s pevným elektrolytem. Chce ujet tisíc km i v tuhém mrazu
Na trhu se už objevují elektromobily s bateriemi s částečně pevným elektrolytem, ovšem skutečně pevný elektrolyt zatím funguje jen v laboratořích. Čínská značka Chery ovšem nyní tvrdí, že je sériovému nasazení blízko.
Pokrok v oblasti polovodičových baterií, známějších jako baterie s pevným elektrolytem, je pro elektromobily klíčový. Zavedení této technologie do sériové výroby by znamenalo enormní posun v jejich použitelnosti a bezpečnosti. Už dnes se v rámci experimentů hovoří o rychlém nabíjení, dojezdech přes tisíc kilometrů na jedno nabití a vyšší bezpečnosti. Blízko průlomu je dle vlastních slov čínský gigant Chery, pod nějž patří např. značky Omoda, Jaecoo či Exeed.
Že je na dobré cestě k nasazení polovodičových baterií do sériových modelů, dala společnost vědět loni v říjnu, kdy vývojový akumulátor dosáhl hustoty energie 600 Wh/kg. Dnešní běžně dostupné elektromobily mají baterie s energetickou hustotou článků kolem 180−300 Wh/kg. Akumulátor z dílny Chery využívá pevný elektrolyt s katodovým materiálem s velkým podílem lithia a manganu.
Podle webi CarNewsChina dostane jako první tuto baterii shooting brake Liefeng, model přidružené značky Exeed. Vůz by měl na jedno nabití ujet kolem 1500 kilometrů. To sice pravděpodobně v mírnějším režimu CLTC, ovšem Chery takový výkon slibuje i při teplotách kolem −30 °C. Současné elektromobily přitom mají dojezdy i poloviční oproti letním hodnotám, i když je teplota jen okolo −10 °C.
Také se předpokládá 800V soustava kvůli rychlému nabíjení. Liefeng má dostat elektromotor točící 30 tisíc otáček za minutu, s nímž zdolá stovku pod tři sekundy a následně se dostane na maximální rychlost 260 km/h.
Chery chce se zaváděním polovodičových baterií do sériové výroby postupovat opatrně. Nejprve bude vozy s těmito akumulátory provozovat v rámci sdílené jízdy nebo carsharingu. Tyto formy poslouží jako zdroje dat z reálného prostředí. V běžně dostupných modelech se objeví zřejmě v roce 2027.
Současně ale panuje nejasnost v tom, který model bude skutečně první. Jednou média uvádějí Liefeng s dojezdem až 1500 km, jindy Exeed ES8 Shooting Brake s dojezdem okolo 1000 km. V praxi může jít o odlišné označení téhož projektu, případně o různé verze téhož modelu, což by vysvětlovalo rozdílně uváděné hodnoty dojezdu.
Než nám připomenete IM L6, vůz, který byl označován jako první sériově vyráběné auto s baterií s pevným elektrolytem na světě, je nutno zmínit, že elektrolyt byl pevný jen v prohlášení automobilky. Ve skutečnosti byl pevný jen částečně. Přesto jeho parametry nejsou ani zdaleka k smíchu: má 875V architekturu a baterii o kapacitě 130 kWh, která podporuje nabíjení výkonem až 400 kW a podle cyklu CLTC nabídne dojezd přes 1000 km.
A ještě jedna zajímavost z Evropy. Už dnes se tu prodává vozidlo s baterií s pevným elektrolytem - jenže to není auto. Jde o estonskou elektrickou motorku Verge TS, která může být dodávaná s akumulátorem tohoto typu a zároveň využívá řešení vyvinuté ve Finsku společností Donut Lab.
Základní TS Pro má kapacitu 20,2 kWh a uváděný dojezd 350 km, za příplatek se baterie zvětší na 33,3 kWh s dojezdem až 600 km. Výrobce současně zmiňuje velmi rychlé nabíjení z 10 na 80 % za 10 minut a maximální nabíjecí výkon 200 kW. Donut Lab přitom uvádí energetickou hustotu 400 Wh/kg a slibuje i lepší odolnost vůči extrémním teplotám.
Zdroje: CarNewsChina, Electrive I Video: auto.cz/Michal Dokoupil