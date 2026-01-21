Tank s hybridním pohonem? Podle Američanů to je dobrý nápad
Američané zkouší, zda by hybridizace mohla najít uplatnění i v armádním sektoru. V Detroitu představený prototyp tanku kombinuje klasický spalovací motor s elektrickým pohonem a slibuje samé výhody.
Často píšeme o elektrifikaci vozidel v duchu snižování spotřeby paliva a emisní zátěže. Jenže hybridizace už není otázkou pouze automobilového průmyslu. Její výhody začíná objevovat i americká armáda prostřednictvím prototypu tanku M1E3 Abrams, který se médiím ukázal na autosalonu v Detroitu.
Zatím jde o vývojový koncept, který teprve v únoru nastoupí do certifikačního procesu. Na vývoji se podílela inženýrská a prototypová skupina Roush zaměřená na techniku, testování a prototypování i pro obranný sektor.
Dosavadní postup vypadá slibně, zejména co se hybridizace týče. Původní M1 Abrams využíval turbínu Honeywell o výkonu 1118 kW (1521 k) s automatickou převodovkou Allison. Elektrifikovaný Abrams dostal zcela novou sestavu, jejíž základ je dieselový Caterpillar C13D, známý např. z těžkých zemědělských či stavebních strojů.
Výkon motoru činí 515 kW (700 k) s točivým momentem 3200 Nm. Díky elektronické optimalizaci vykazuje v porovnání s předchůdci 20% snížení spotřeby paliva a ekonomický chod v různých nadmořských výškách a povětrnostních podmínkách. V kombinaci s elektrickým pohonem, který je integrovaný do převodovky firmy SAPA, je úspora paliva až 50%.
Zásadní výhodou je také snazší servisovatelnost. Caterpillar má zastoupení ve 192 zemích světa a jeho motory se používají všude, takže dostupnost náhradních dílů je snazší. Dříve používaná turbína vyžadovala servisní zázemí větší základny, kam musela být v případě poruchy transportována.
Výrobce u C13D obecně udává 1000h interval výměny oleje a výměnu filtru pevných částic po 5000 hodinách. Armádní nasazení má pochopitelně jiné nároky než zemědělství, ale i americká armáda hlásí významné úspory.
Podle serveru The Fast Lane Truck armáda odhaduje, že hybridní provedení bude přibližně o 20 až 30 % lehčí. Plně naložený M1 Abrams váží kolem 80 tun. U elektrifikované verze se chce armáda vejít do limitu 60 tun.
Další z výhod je, že stejně jako u automobilů může hybridní tank využívat oba pohony současně, nebo jen jeden z nich. Jízda pouze na baterii přináší výhody, například při tichém přiblížení. U akumulátoru však zatím armáda není rozhodnuta, jaký typ použije.
Po technické stránce si armáda samozřejmě nenechala ujít možnost osadit a otestovat nejnovější techniku včetně systémů detekujících drony, 360° kamerového systému a integrace umělé inteligence (GenAI) do vnitřních systémů.
Zdroj: Inside EVs, U.S. Army I Video:U.S. Army