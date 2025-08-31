V Malajsii vyrobili pohledný sporťák. Má obrovský osmiválec a techniku Stellantisu
I přes nástup elektromobilů není pořád nouze o sportovní vozy s pořádnými motory. Další takový se ukázal v poněkud nečekané zemi a využívá ověřenou techniku z Ameriky.
Malajsie je jednou z mála zemí, které jsou schopné vyvinout automobil od základu po produkci. Podle Wikipedie je takových zemí dokonce jen 13 a Česko není jednou z nich. S produkty malajsijského automobilového průmyslu jsme se dokonce dříve setkali i u nás. Někteří z vás si možná pamatují přeznačkovaná Mitsubishi se značkou Proton, která se tu objevila v průběhu 90. let. V jiných zemích Evropy Proton vydržel o trochu déle než tady, a třeba v Británii se přidala i Perodua, což je dnes úspěšnější ze dvou velkých malajsijských automobilek.
Těch má Malajsie více a jednou z těch zajímavějších je Bufori. To založili tři australští sourozenci v roce 1986 a od počátku se věnovali výrobě retro luxusních modelů. Nejprve v Austrálii, někdy v 90. letech se ale přesunuli do Malajsie. První modely byly kabriolety a kupé inspirované vozy ze 90. let, později se přidaly i sedany působící trochu jako produkty japonské Mitsuoky.
Někdy na počátku tohoto století proběhl pokus prodávat vozy Bufori i v Česku, který ale neuspěl už kvůli vysoké ceně. Kvalita tehdejší produkce také nebyla zrovna na úrovni, jakou by Evropan od ručně stavěného luxusního vozu očekával.
To se prý od té doby zásadně zlepšilo a Bufori dnes vyrábí luxusní retro sedan Geneva, poháněný americkým 6,4litrovým osmiválcem o výkonu 350 kW. Přes 5,5 metru dlouhý vůz má hnanou pouze zadní nápravu a na stovku se rozjede za 5,4 sekundy. Interiér je možná už poněkud zastaralý, ale minimálně z fotek působí luxusně a dobře zpracovaný.
Druhým modelem je kupé La Joya, zjevně inspirované meziválečnými vozy. Přes 4,3 metru dlouhý dvoumístný vůz má pod dlouhou kapotou 2,7litrový přeplňovaný šestiválec Hyundai o výkonu 125 kW, poháněna jsou opět pouze zadní kola. Vyrábí se už od roku 2004, zatímco Geneva je o šest let novější.
Do retro nabídky modelů ale letos přibude další a o trochu modernější, ačkoliv poprvé jsme o tomto projektu psali už v roce 2009. Bufori CS8 je sportovní kupé, které vzhledem navazuje na britské sporťáky z počátku tohoto století. Inspirace by se dala najít třeba u některých modernějších modelů TVR. Design je každopádně povedený a proporce vyvážené.
Pohon zajišťuje opět 6,4litrový osmiválec HEMI od Chrysleru, tentokrát naladěný na výkon 604 kW. Převodovka je osmistupňový automat, poháněna jsou jen zadní kola, i tak auto akceleruje na stovku za 3 sekundy. Auto váží 1.550 kg a má optimální rozložení váhy 50:50.
Krom toho je v nabídce i varianta s kompresorem přeplňovaným 3,6litrovým šestiválcem o výkonu 340 kW, atmosférickým šestiválcem s 238 kW nebo dvakrát přeplňovaným třílitrovým šestiválcem se 410 kW. V tomto případě jde zjevně znovu o motory Stellantisu – 3,6 litru má Pentastar a třílitr se dvěma turby odpovídá novému Hurricane, který používá Dodge Charger.
Spojení dokazují i další komponenty. Například 19“ kola jsou z Dodge Charger Hellcat Widebody, a od amerických značek Stellantisu jsou i mnohé komponenty interiéru. Podle Bufori je od tohoto koncernu asi 10 % všech komponent, zbývajících 90 % je lokální malajsijská výroba. Vůz je ručně stavěn v továrně v Kuala Lumpur, jeden zabere asi 9.000 člověkohodin. Každý vůz je samozřejmě uzpůsoben dle přání majitele, a tak je každý kus originálem.
Základní cena Bufori CS8 je 2,2 milionu ringitů, což je v přepočtu asi 11 milionů korun. Jestli se Bufori pokusí znovu o expanzi i na evropský trh, není známo. Kdo má zájem o podobný unikát, si jej ale může z Malajsie přivézt individuálně.
Zdroj: Bufori, zdroj foto: Bufori, zdroj videa: Bufori