Mazda oddaluje vývoj vlastního elektromobilu. Přednost mají hybridy
Oznámení o zrušení plánu na čistě elektrickou blízkou budoucnost přišla už od většiny automobilek. Mazda jako jedna z mála nikdy konec spalovacích motorů neoznámila, elektromobilům se ale věnuje také. Teď to ale vypadá, že na další bateriový vůz vlastního vývoje si ještě pořádně počkáme.
Mazda se do výroby elektromobilu vrhla v roce 2020 s ne úplně nejlépe přijatým modelem MX-30, který už v Česku končí. Minulý rok se objevil elektrický nástupce Mazdy 6 a letos jej doplní také elektrické SUV CX-6e. Tyto dva nové modely ale nejsou plnohodnotné mazdy, pocházejí totiž z čínského společného podniku a využívají techniku tamní značky Deepal.
Mazda však na vývoj vlastního elektrického vozu nezanevřela, jeho vývoj v Japonsku probíhá a na trh se měl dostat už příští rok. Jenže tento termín padnul, Mazda se rozhodla odsunout projekt na druhou kolej a místo něj upřednostnit hybridní vozy. Podle japonského magazínu Nikkei se tak elektrické mazdy vlastního vývoje dočkáme nejdříve v roce 2029.
Vyjádření automobilky to také nevyvrací, spíše naopak. Mluvčí Mazdy v prohlášení pro magazín Autonews uvedl: „Nadále posouváme technologický vývoj našich vlastních bateriových elektromobilů (BEV) na základě naší strategie více řešení a načasování jejich uvedení budeme určovat s ohledem na pečlivé vyhodnocování regulačních trendů v jednotlivých zemích a změn potřeb zákazníků.“
Novinka měla stát na elektrické platformě Skyactiv EV Scalable Architecture, která byla představena už v roce 2021. Mezi roky 2025 a 2030 na ní mělo vzniknout několik modelů, což už pravděpodobně neplatí. Podobné kroky ostatně oznámila naprostá většina automobilek a právě hybridy jsou prozatím náhradou čistě bateriových vozů.
Mazda dnes vyrábí plug-in hybridní pohon vlastního vývoje a nabízí jej v modelech CX-60 a CX-80. Kromě toho má také unikátní sériový hybrid s Wankelovým motorem v MX-30 R-EV, ten ale letos ukončuje výrobu a není jasné, jestli bude pokračovat v jiném budoucím modelu. V Evropě má Mazda také full hybrid v modelu Mazda 2, v tomto případě jde ale jen o přeznačkovanou Toyotu Yaris.
Mazda i nadále zůstává jedním z největších zastánců spalovacích motorů. Jako jedna z posledních ve svých vozech nabízí atmosférické motory s velkými objemy, ve velkých SUV má také nově vyvinutý dieselový šestiválec. Kromě toho vidí budoucnost také v syntetických palivech nebo i ve spalování vodíku, s čímž experimentuje už od 90. let.
Zdroj: Nikkei, zdroj foto: Mazda, zdroj videa: Mazda