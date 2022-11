Elektrický Charger Daytona SRT nabízí až devět úrovní výkonu

Vrcholná verze s 800V architekturou by měla zastínit i dožívající motory Hellcat s výkonem přes 800 koní.

Značka Dodge během právě probíhající výstavy SEMA Show v Las Vegas opět vystavila svůj elektrický koncept Charger Daytona SRT, který je předobrazem nové, čistě elektrické, verze modelu Charger. Koncept ovšem nechala přelakovat a nabídla k němu konečně i zajímavé technické parametry. Dostupných by totiž mělo být rovnou devět výkonnostních verzí.

Začněme ale od samotného laku, třívrstvé barvy v odstínu Stryker Red, která hezky ladí s černou střechou a černými detaily. V podbězích pak vidíme 18“ karbonová kola, obutá do závodních pneumatik pro závody ve sprintu. Vůz navíc zdobí plaketky Stage 2, které souvisí s odhalením výkonnostních parametrů.

Automobilka totiž konečně prozradila, jak to bude s výkonem. A informace to jsou vcelku zajímavé. Základní modely totiž budou pracovat s 400V elektrickou sítí a nabízet budou výkony 340 kW, 370 kW, 400 kW, 440 kW, 470 kW a vrcholný model až 500 kW.

Kromě standardních modelů však Dodge nabídne také SRT Banshee modely, jejichž základem už ale bude architektura s 800V sítí. Automobilka plánuje další tři výkonnostní modely na této architektuře, jejichž výkon by měl údajně zastínit i stávající motorizace Hellcat. Bavíme se tak o výkonech přes 800 koní.

Podle informací zámořských kolegů z Motor1 plánuje automobilka nabízet model Charger Daytona SRT (s 400V architekturou) v základních výbavách 340 a 440, čímž odkazuje na výkon v kW. Pro každou výbavu pak budou dostupné dva pakety eStage Kit ke zvýšení výkonu, které by mělo být možné zakoupit v rámci bezdrátových (OTA) aktualizací.

Zajímavostí by pak měl být také speciální „krystalový“ klíč, který půjde zasunout do palubní desky elektrického sporťáku. Díky tomuto klíči by pak mělo dojít k okamžité aktivaci výkonnostních paketů Stage 1 a Stage 2. Dodge tak evidentně nechce zapomenout na své divoké sportovní kořeny.

Během prezentace v rámci SEMA Show měla automobilka také představit nový model v devíti barvách a s devíti sadami kol – ovšem pouze prostřednictvím videa. Dodge navíc přímo na místě zjišťuje reakce zákazníků na speciální elektrický zvuk vozu. Průzkum by pak měl být využit k ladění produkčního vozidla a jeho „prvního výfukového systému pro bateriové elektromobily,“ jak automobilka systém označuje.