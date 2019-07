Elektrický hypersport Lotus se bude jmenovat Evija, potvrdila automobilka

Novinka byla dosud označována pouze jako Type 130, nyní ale automobilka konečně odhalila i její oficiální jméno: „Evija.“ Název by se měl v angličtině vyslovovat jako „ev-eye-a,“ což má znamenat „první v existenci“ (existenci automobilky), nebo také „ten živý.“ Zvolené jméno prý podle podle automobilky vozu naprosto sedí, neboť se jedná o vůbec první čistě elektrický hypersport v historii značky.

Oficiální premiéra modelu by se měla uskutečnit v Londýně a to zhruba v polovině tohoto měsíce, jakékoliv bližší technické detaily před námi ale výrobce stále pečlivě tají. Nové informace by však měla poodhalit dramatická light show, kterou Lotus připravil pro návštěvníky svého stánku na Festiválu rychlosti v Goodwoodu.

Co tedy zatím o Lotusu Evija víme? Podle dřívějších zpráv a spekulací by měl nabídnout šasi s karbonovým monokokem a minimálně dva elektromotory o výkonu přes 736 kW (1000 k), které budou čerpat energii z výkonných baterií nové generace. Evija by měla nabídnout pohon všech kol, nízkou hmotnost a dojezd se očkává okolo 400 kilometrů. Dříve zveřejněný obrázek siluety také naznačuje elegantní design s propracovanou aerodynamikou.

Zahájení výroby je plánováno na příští rok a podle vyjádření automobilky by se mělo jednat o „novou vzrušující kapitolu v historii ikonické britské sportovní automobilové značky.“ Současně ale výrobce zdůrazňuje, že se jedná o vůbec první model, který je představen pod vlastnictvím čínské společnosti Geely – údajně nejrychleji rostoucí skupiny v automobilovém průmyslu.

Phil Popham, současný CEO značky, v tiskové zprávě uvedl: „Evija je perfektní jméno pro náš nový vůz, protože se jedná o první hypersport od Lotusu, naši první čistě elektrickou nabídku a jde o první nový model pod vlastnictvím Geely.“ Dodal však ještě, že „Evija je Lotus jako žádný jiný, přesto jde v každém smyslu o skutečný Lotus.“