Jízdní dojmy s Toyotou bZ4X: Jaký je její první elektromobil?

Toyota poslední dobou schytává od radikálních ekologů kritiku za ignoraci bateriových elektromobilů. Ti naopak ignorují fakt, že její první elektromobil se začal prodávat už v roce 1997 a vydržel ve dvou generacích dalších 17 let. Na rozdíl od zapomenutého RAV4 EV je ale Toyota bZ4X už od základu vyvinutá jako elektromobil, a především se chystá i na evropský trh. První přírůstek nové bateriové podznačky beyond Zero je dle všech očekávání crossover, na což odkazuje písmeno X v nevyslovitelném názvu. Toyota však vzala vážně i terénní stránku zvýšeného vozu. Novinka se nemá cítit jako doma jen na silnicích, ale i mimo ně. Dle toho vypadala prezentace ve Španělsku, kam dorazily čtyři ručně stavěné prototypy s pohonem všech kol, údajně jediné kusy v Evropě.

Pod vlivem Elona

Auto vzniklo ve spolupráci se Subaru, stojí na nové bateriové platformě e-TNGA, a ačkoliv tak na fotkách nepůsobí, je o kousek větší než současné RAV4 (délka 4690 vs. 4600 mm). Na rozdíl od konkurence Japonci u svého elektromobilu věří v pohon předních kol, který obstarává motor s výkonem 150 kW. Zajímavější je však druhá varianta s pohonem všech kol, za jehož vývojem stojí Subaru. Každou z náprav roztáčí jeden 80kW motor, jako celkový výkon se udává jejich součet a energii zajišťuje baterie li-ion s kapacitou 71,4 kWh. Na tu poskytuje Toyota záruku 10 let nebo 1.000.000 kilometrů, údaj o použitelné kapacitě ale považuje za své obchodní tajemství. Dojezd by měl být kolem 450 kilometrů, ofi ciální hodnoty WLTP zatím nejsou a podmínky pro naše vlastní měření také nepanovaly.

Ačkoliv si auto krátkou přídí a chybějící maskou rozehrává vlastní styl, zejména z boku dává vzhledem jasně příslušnost ke značce. Odvážně působí palubní deska, hlavně prostor před řidičem. Zde přístrojový štít zaujal pozici daleko za volantem a nad ním, podobně jako u peugeotů. I tady máme trochu problém se zakrýváním spodní části displeje věncem, také na to ale Japonci mysleli. V nabídce totiž bude rovněž verze s kniplem připomínajícím ten z nových tesel. V kabině se také projevuje pozitivum krátkého čumáku a dlouhého rozvoru (2850 mm, RAV4 2690 mm). Místa je zde opravdu spousta, jen mělký kufr má poněkud podprůměrnou kapacitu 452 litrů.

Svět motorů 10/2022

Bahno si užívá

Při jízdě na silnici nic překvapivého nezažíváme, bZ4X je svižné, ochotně se proplétá horskými serpentinami a v kabině panuje úplné ticho. Toyota bohužel zvolila pouze jedinou úroveň rekuperace, aktivované tlačítkem na středovém panelu. Nám více vyhovuje možnost plachtit. Podvozek se nenechá rozhodit výmoly, pohodlně proplouvá i na úseku vedoucím po prašné horské pěšině.

Na konci trasy vedoucí do hor ale přichází to hlavní. Toyota se netradičně zaměřila na terénní schopnosti, u jiných elektrických SUV převážně ignorované. Mezi lesy a políčky nás proto čeká několik možností, jak prototypy nevyčíslitelné hodnoty pořádně zašpinit. Zatímco při prezentacích podobných vozů jiných značek přítomní technici na naši obvyklou otázku „jak hluboko s tím můžu brodit“ odpovídají zmateným pohledem nebo slovy „prosím, nezkoušejte to“, Toyota si rovnou připravila bazének. Vodotěsný podvozek umožňuje auto bezpečně potopit až do půl metru vody, jízda je při tom doprovázena jen šploucháním rezonujícím v kabině.

Asistent jízdy z kopce není nic nového, Toyota má ale něco podobného i pro jízdu do kopce. Na jeho úpatí si jen nastavíme rychlost a auto konstantní rychlostí vystoupá po velmi strmém svahu. Dojde i na křížení náprav, elektromotor schopný velmi citlivého dávkování akcelerátorem nám usnadňuje jízdu po polygonu. Pole s vyjezděným prašným okruhem mezitím zemědělec s traktorem a cisternou mění v bahno. Dokud směřujeme z kopce, auto moc nezatáčí, ale aspoň jede. Jakmile ale začneme mířit vzhůru, ztratí kola i zbytek trakce. Zapínáme proto režim bahno/ sníh a situace se ihned mění. Všechna čtyři kola zaberou, bZ4X je náhle schopné vyvinout rychlost dostatečnou k ukázkovému driftování v kluzkých zatáčkách. Ani po zaparkování v hlubším sněhu by tak nemusely přijít na řadu lopaty, jak se nám u elektromobilů poslední dobou stává.

Na český trh zamíří Toyota bZ4X už letos v létě, s cenovkou začínající na 1.220.000 Kč za předokolku a 1 380 000 za verzi s pohonem všech kol.

Technické údaje a české ceny bZ4X FWD 150 kW bZ4X AWD 160 kW Pohon předních kol 4x4 Celkový výkon (kW) 150 160 Točivý moment (Nm) 265 336 Kapacita baterie (kWh) 71,4 71,4 Zrychlení z 0–100 km/h (s) 7,5 6,9 Maximální rychlost (km/h) 160 160 Rozměry (D x Š x V), rozvor (mm) 4690 x 1860 x 1650, 2850 Výbava Comfort (Kč) 1 220 000 - Výbava Prestige (Kč) 1 295 000 1 380 000 Výbava Executive (Kč) 1 410 000 1 495 000 Výbava Premiere Edition (Kč) - 1 565 000

Autor: Michal Dokoupil