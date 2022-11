Elektrický roadster MG Cyberster se představí v dubnu, má změnit vnímání značky

Produkční verze elektrického roadsteru by se k prvním zákazníkům mohla dostat v roce 2024.

Původně britská značka MG, dnes ve vlastnictví čínského gigantu SAIC Motor, zažívá návrat na výsluní. Značka vstupuje na nové trhy a rozšiřuje portfolio o modely, které jsou schopny nabízet velice zajímavý poměr ceny a výkonu, jak jsme se ostatně přesvědčily i v nedávných testech. Modely MG totiž oficiálně pořídíte i v Česku.

Podle informací britských kolegů z magazínu Autocar se však již v dubnu příštího roku dočkáme premiéry, která by měla ovlivnit vnímání značky veřejností. Právě v dubnu by totiž MG mělo představit svůj čistě elektrický dvoumístný roadster, který byl v minulosti prezentován jako koncept Cyberster.

Video se připravuje ...

Původně se premiéra očekávala již v průběhu tohoto měsíce na autosalonu v Guangzhou, Čína se však potýká s opětovným nástupem epidemie onemocnění covid-19. Autosalon by tak nakonec mohl být posunut či úplně zrušen, což značku vedlo ke změnám.

Guy Pigounakis, obchodní ředitel MG UK, pak v rozhovoru pro Autocar prozradil, že produkční automobil by měl být „game-changer ve vnímání značky.“ Vůz by měl být dostupný jak s pohonem pouze jedné nápravy, pravděpodobně zadní, tak ve velmi výkonné verzi s dvojicí elektromotorů a pohonem všech kol.

Vůz by měl být postaven na samotném vrcholu nabídky značky MG a údajně by měl cílit na zcela jinou část trhu, než zbytek modelů v nabídce značky. Podle Pigounakise by vůz měl být skutečným duchovním nástupcem roadsteru MGF, se kterým se lze setkat i na českých silnicích.

Automobilka vůz v minulosti několikrát poodhalila, díky čemuž víme, že by měl nabídnout klasickou siluetu s protáhlou kapotou, LED světlomety, decentní ducktail spoiler či zadní světla připomínající britskou vlajku „Union Jack“ – jako odkaz na britské kořeny značky. Kabina krytá elektricky stahovatelnou plátěnou střechou by měla nabídnout sportovní sedadla a možná se dočkáme volantu ve tvaru kniplu. Podobu vozu navíc naznačily i uniklé patentové snímky.

Jedno z videí poodhalující nový model bylo doplněno titulkem „Návrat legendy,“ což by podle britských kolegů mohlo znamenat, že automobilka oživí označení některého ze starších modelů. Tuto teorii pak přiživuje i registrace jména MG C EV, které odkazuje na méně známou šestiválcovou verzi modelu MGB z šedesátých let.

O technice vozu zatím mnoho nevíme, když však automobilka představila koncept Cyberster, hovořila o zcela nové elektrické platformě, dojezdu téměř 800 km a akceleraci z 0 na 100 km/h za 3 sekundy. Produkční vůz se nejspíš bude držet trochu více při zemi, totéž by však mohlo platit i pro jeho cenovku. Podle některých spekulací by se totiž mohlo jednat o poměrně dostupný elektrický sporťák.