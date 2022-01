Elektrifikaci si vybrali politici, ne průmysl, říká šéf Stellantisu

Koncern Stellantis slaví jeden rok, právě před rokem vznikla nová automobilová skupina zrozená spojením Fiat Chrysler Automobiles a Skupiny PSA. Do jejího čela se v roli generálního ředitele postavil Carlos Tavares, dosavadní šéf francouzské skupiny, který zůstává kritikem elektromobilů. A to přestože Stellantisu nezbylo nic jiného a do budoucna rovněž plánuje masivní rozšíření palety elektroaut.

"Elektrifikace je technika zvolená politiky, ne průmyslem. Byly zde levnější a rychlejší způsoby, jak snížit emise," uvedl Carlos Tavares v rozhovoru pro světová média v rámci prvního jubilea vzniku koncernu Stellantis.

Původem portugalský manažer v minulosti působící také na vysokých pozicích Renaultu je dlouhodobým kritikem elektromobility. Už v roce 2018 se zamýšlel nad souvisejícími problémy rozmachu elektromobilů, které se podle jeho názoru neřešily - zdanění, infrastruktura nabíjecích stanic nebo složitá výroba související s potřebou vzácných kovů.

"Nemělo by se zapomínat na to, že to bude mít sociální důsledky a že riskujeme ztrátu střední třídy, která si už nebude moci kupovat auta," varuje navíc Tavares. Tím upozorňuje na fakt, že bateriová elektroauta nadále zůstávají výrazně dražší než vozy s konvenčním spalovacím motorem.

I proto Tavares říká, že "už za pár let uvidíme, kteří výrobci přežili." Bojí se totiž boje o snižování výrobních nákladů, respektive zvýšení produktivity, které si elektromobily žádají, aby se mohla snížit jejich cena.

Jednoduché to podle šéfa Stellantisu navíc není ani s ekologičností tohoto druhu pohonu. "Za 10 nebo 15 let budeme znát skutečné dopady elektromobility z hlediska snižování emisí skleníkových plynů," říká Tavares s tím, že je příliš zjednodušené nedívat se na celý životní cyklus automobilu. Upozorňuje tak na ekologicky náročnou výrobu akumulátorů pro elektrovozy.

Podle Tavarese vzhledem k evropskému energetickému mixu musí elektrovůz ujet na 70.000 km, aby kompenzoval emise oxidu uhličitého, které vznikly při výrobě jeho akumulátoru. Až poté se podle jeho slov začne zužovat mezera mezi elektromobilem a hybridem.

"Víme také, že hybridy stojí o polovinu méně než elektroauta. Nakonec není lepší přijmout velmi účinná hybridní auta, aby zůstala cenově dostupná a poskytovala okamžitý přínos z hlediska emisí CO 2 , než mít 100% elektrická vozidla, která si lidé nebudou moci dovolit, a zároveň žádali vlády, aby pokračovaly ve zvyšování svých rozpočtových deficitů, aby poskytly pobídky?" ptá se Tavares.

Mluví tak podobně jako prezident Toyoty Akio Toyoda, který rovněž zdůrazňuje, že full-hybridy jsou ve výsledku mnohem ekologičtější než bateriové elektromobily. Z dlouhodobého hlediska jsou navíc dle Tavarese dotace na elektrovozy neúnosné, protože s rostoucími objemy prodejů takových aut si jejich financování už vlády nebudou moci dovolit.