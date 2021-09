Šéf Toyoty opět kritizoval přechod na elektromobilitu, o práci mohou přijít miliony lidí

Šéf automobilky Toyota je dobře známý svým kritickým postojem vůči unáhlenému přechodu na výhradně elektrickou mobilitu, který je aktuálním tématem nejen v Evropě, ale také v Japonsku. Tamní vláda by totiž chtěla být uhlíkově neutrální do roku 2050, což znamená řadu změn pro tamní průmysl. Tyto změny by však mohly ohrozit i miliony pracovních pozic.

Toyoda měl během proslovu z pozice předsedy představenstva japonské Asociace výrobců automobilů varovat, že radikální přechod výhradně k elektrickým vozidlům by mohl ochromit automobilový průmysl.

„Japonsko je zemí závislou na exportu,“ uvedl Toyoda. „Uhlíková neutralita se tedy rovná otázce zaměstnanosti v Japonsku. Někteří politici tvrdí, že musíme ze všech automobilů udělat elektromobily nebo že je výrobní průmysl zastaralý, ale já si nemyslím, že tomu tak je. Myslím, že k ochraně pracovních míst a života Japonců je nutné sladit naši budoucnost s naším dosavadním úsilím.“

Web Auto News, který na kritiku Toyody vůči elektromobilům upozornil, pak dodává, že Japonsko v současnosti vyrábí okolo 10 milionů vozů ročně, z nichž je cca 50 % určeno k exportu. Predikce přitom uvádí, že i v roce 2030 bude Japonsko vyrábět až 8 milionů vozů se spalovacími motory, tedy včetně hybridů a plug-in hybridů.

Pokud by se tedy japonská vláda rozhodla někdy v příštím desetiletí zakázat výrobu nebo prodej automobilů se spalovacími motory, podobně jako to plánuje současný (dosud neschválený) návrh EU, nemohl by průmysl tyto vozy vyrábět a zřejmě by tak došlo k jeho poškození, stejně jako trhu práce.

„To znamená, že by bylo ztraceno více než 8 milionů vozů a automobilový průmysl by mohl ztratit většinu z 5,5 milionu pracovních míst. Pokud řeknou, že je spalovací motor nepřítel, nebudeme moci vyrábět téměř žádná vozidla,“ komentoval situaci Toyoda.

Podle jeho názoru je potřeba zachovat pestrou nabídku pohonných jednotek, včetně těch hybridních, které mohou sloužit jako most mezi technologiemi. Jejich význam je přitom nezpochybnitelný také na mnoha trzích, kde zatím chybí klíčová nabíjecí infrastruktura.