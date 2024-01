Elektromobil a vlek s plachtou. Netradiční reportáž z převozu ovcí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Proti elektromobilům zaznívá mnoho argumentů, čemuž se nelze divit. Když lidem místo svobodné volby něco vnucujete, brání se všemi způsoby. V diskusích často zaznívá, že elektromobily se například vůbec nehodí pro tahání přívěsu.

Martin Vaculík to vyzkoušel - potřeboval totiž na podzim vrátit čtyřnohé sekačky zpět k chovateli. Že vlek s plachtou zcela zásadně zvyšuje jízdní odpory vozu, bylo technikovi ze Světa motorů samozřejmě jasné. Ale že reálný dojezd poklesne až tak zásadním způsobem, to ani on nečekal. A vy také na nic nečekejte a podívejte se na video.