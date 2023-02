Elektromobil do každého seriálu? GM a Netflix zahajují spolupráci

Koncern General Motors zvedá prezentaci elektromobilů na zcela novou úroveň. Úroveň, o kterou se zatím nikdo z konkurence nepokusil. Americký gigant zahájil spolupráci se streamovací službou Netflix, která se bude týkat propagace elektromobilů v reklamách a filmech od Netflixu.

“Zábava má obrovský dopad na kulturu. Chceme elektromobily proslavit skrze streamovací platformu, abychom vybudovali kulturu elektromobilů prostřednictvím vyprávění příběhů, které zahrnují zážitky z vlastnění a řízení elektromobilu,” řekla Deborah Wahl, globální marketingová ředitelka GM.

“Netflix je skvělým partnerem díky působivému vyprávění příběhů, odhodlání k udržitelnosti a zkušenostem s konverzacemi, které utvářejí kulturní trendy. Jsme za jedno ve vytváření lepší a udržitelnější budoucnosti pro náš svět, protože každému ukazujeme svět elektromobilů,” dodala Wahl.

Spolupráce dvou gigantů začíná kampaní Why not an EV? (Proč ne elektromobil?). Na toto téma jsou vydány dva patnáctivteřinové klipy – v obou se objeví elektromobily a slavný hollywoodský herec Will Ferrell. První klip se jmenuje Directions a odehrává se během natáčení filmu Armáda Mrtvých. V tomto klipu řídí slavný herec nový pickup GMC Sierra EV Denali Edition 1.

Ve druhém klipu se Farrell veze tentokrát na zadním sedadle Chevroletu Blazer EV v Jižní Koreji. Klip má název Mask a odkazuje na velmi sledovaný seriál s názvem Hra na oliheň. Oba spoty jsou zakončeny heslem Dejme elektromobilům scénu, kterou si zaslouží.

V průběhu příštího roku toto partnerství bude zahrnovat účast vozů Chevrolet Bolt, GMC Hummer EV nebo Cadillac Lyriq ve filmech Love Is Blind, Queer Eye a Unstable. Všechny ze zmíněných filmů vznikají pod hlavičkou Netflixu. Už během nadcházejícího víkendu by se při příležitosti Super Bowlu měla objevit společná reklama oznamující spolupráci obou společností.

Přesné podmínky spolupráce nejsou známy, ale určitě se nejedná pouze o dobrou vůli a snahu o udržitelnost ze strany Netflixu. Ve hře byly určitě nemalé peníze za propagaci elektromobilů z koncernu GM. V minulosti provozovaly podobný typ spolupráce automobilka Audi s mediální franšízou MCU (Marvel Cinematic Universe), kdy se vozy Audi (včetně elektromobilu e-tron GT) objevily v několika marvelovkách.