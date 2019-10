Elektromobily jsou hrozbou automobilového průmyslu, varuje PSA

Zdá se, že skupina PSA je na masivní nástup elektromobilů dobře připravena. Třeba u nového modelu Peugeot 208 bere elektřinu jako alternativu k benzinu a naftě, přičemž auto se vzhledově výrazně neodlišuje. Přesně takto to chce v příštích letech nastavit napříč všemi modelovými řadami. Že by ale elektromobily vzbuzovaly ve skupině vyloženě nadšení, to se úplně říci nedá.

Helen Lees, jež je ve skupině PSA zodpovědná za elektromobily a konektivitu, varuje, že elektrické vozy mohou být pro automobilový průmysl velkou hrozbou. Paradoxně kvůli tomu, co dnes chápeme jako jejich přednost.

„Elektromobily jsou výrazně jednodušší než vozy se spalovacími motory. V servisech bude potřeba méně náhradních dílů, vozy tam stráví méně času,“ říká Lees, která tím připomíná, že s masivním nástupem elektromobilů výrazně opadne náročnost poprodejních služeb. Zjednodušeně můžeme říci, že nebude potřeba tolik mechaniků, protože nebude co opravovat. A dnes nikdo nedokáže říci, co přesně to pro obrovský automobilový trh může ve velkém měřítku znamenat, což PSA logicky považuje za nebezpečí.

„Dlouhodobě naše elektromobily vyžadují podstatně méně času v servisech. Když srovnáme elektromobil s konvenčním vozem, jsme na třetinových nákladech za servis,“ vysvětluje Lees, co získá zákazník jako kompenzaci za dnes stále výrazně dražší elektromobil. Jen pro zajímavost: doma ve Francii, kde Peugeot nabízí vlastní možnost pronájmu vozu, zaplatíte měsíčně za elektrickou 208 stejné peníze, jako za shodné auto s naftovým motorem.

Skupina PSA, která dnes vlastní značky Peugeot, Citroën, DS a Opel (Vauxhall), se kromě standardních obchodních modelů snaží prosadit mezi službami sdílené mobility. Například v Paříži jezdí 550 jejích vozidel v rámci služby Free2Move, která funguje na jednoduché bázi sdílení prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. A říká, že svou službu chce postupně rozšiřovat.