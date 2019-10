Za volantem Peugeotu 208: Jezdí na benzin, naftu i elektřinu. Nejlepší verzi byste nehádali

Pamatujete ještě na přelom zimy a jara letošního roku? Tehdy se světu oficiálně představila nové generace Renaultu Clio, kterou jen o pár týdnů později následoval jiný francouzský konkurent ze stejného segmentu – Peugeot 208. Oba vozy nemají společnou jen dobu odhalení, ale i místo, kde jsme je v rámci mezinárodních jízd poprvé vyzkoušeli. Cliem jsme jezdili v okolí portugalského Lisabonu v červnu, a o čtyři měsíce později se sem vydali znovu. Tentokrát jezdit s malým a dravě se tvářícím lvíčetem.

Najděte stylovější

Hodnocení designu je vždycky subjektivní záležitost, osobně jsem ze vzhledu nové 208 nadšený. Auto prošlo ve srovnání s předchůdcem radikální proměnou, která se ve velkém inspirovala dospělejším sourozencem 508. Z prvních oficiálních fotek jsem měl trochu obavy, jestli Peugeot jen nevzal vzhledové prvky, které 508 nesmírně sluší, a „nenabastlil“ je na malé auto. Naživo ale rychle pochopíte, že nic takového se nestalo a městská novinka je zvenčí krásným a promyšleným celkem.

Příď zaručeně poznáte díky světelné technice, která umí být plně diodová a nechybí ani výrazné „kly“ – vertikálně umístěné linky denního svícení. V nižší výbavě dostanete namísto tří drápů uvnitř hlavního světlometu klasické halogeny, kly tu ale zůstávají ve všech dostupných verzích.

Peugeot se ve srovnání s ostatními automobilkami odlišuje tím, že elektřinu nenabízí ve specializovaných modelech, ale coby součást nabídky již existujících produktů. Novou 208 tak můžete koupit s konvenčním benzinovým či naftovým motorem, nebo právě coby elektromobil. Ten se od klasické varianty nesnaží výrazně odlišit a vlastně jej poznáte jen díky detailům. Maska vpředu je zdobena jakýmisi štítky v barvě karoserie, v prolisech po stranách zase nechybí označení e. Pod kapotou ale kufr navíc nečekejte, motorový prostor zabírají použité technologie.

Ani záď netají inspiraci větším peugeotem. Diodová světla evokující tygří (nebo spíše lví?) drápy jsou spojena černým vodorovným pásem. Logo automobilky je nad ním, vně najdeme nápis Peugeot. Připočtěme k tomu vzhledná sedmnáctipalcová kola a neskutečně pestrou paletu dostupných barev a dostáváme auto, které bude vedle okoukaných bílých služebáků zářit. Neříkám, že 208 je nejhezčí malé auto dneška, každému se líbí něco jiného, za mě je ale rozhodně nejnápaditější.

i-Cockpit je o kompromisech

Součástí vybavenějších verzí je samozřejmě i-Cockpit, tedy moderní pracoviště řidiče. Chlouba francouzské značky se už několik let vylepšuje, aby řidiči nabídla přehledné informace a komfortní obsluhu vozu. Řešení je to nesmírně efektní a vypadá vskutku moderně, jeho problémem ale od počátku bylo, že nevyhovuje všem typům postav. Snadno se může stát, že přes šišatý volant neuvidíte celé budíky, případně musíte sedět nepřirozeně.

Tento problém jsem měl například v dlouhodobě testovaném Peugeotu 308. Naopak v nové 508 mi přišlo, že se Francouzům tyto trable podařilo vychytat a i-Cockpit teď vyhoví širší škále tělesných skladeb. Jenže přišlo první usednutí do 208 a já byl zase tam, kde jsem začínal. Když jsem si sedl tak, aby mi to bylo příjemné, tedy se sedákem níže a volantem tak akorát „do ruky“, na budíky jsem neviděl. Mohl jsem si dát sedačku výše, ale já nechtěl ubírat ze svého pohodlí. Druhým řešením je posunutí volantu níže. Jenže v takhle malém autě se snadno stane, že abyste na budíky viděli, máte jej skoro mezi stehny. Tohle taky nepůjde. Nakonec jsem se tedy smířil s tím, že nějaké údaje z digitálního štítu mi zůstávají skryté.

Je to škoda, protože samotný obraz je výborný. Nejen svou kvalitou, ale i grafikou vybavenou 3D efekty, které umí vytvářet zajímavé animace. Kupříkladu aktuální rychlost máte na rozdíl od ostatních údajů v popředí a lépe na očích. Peugeot říká, že kromě efektnosti to pomáhá i k výraznějšímu upozornění řidiče na hrozící nebezpečí. Tohle jsme v praxi naštěstí vyzkoušet nemuseli.

Kvalitní je rovněž obraz středového displeje, jenž se ovládá ryze dotykově, včetně nastavování klimatizace a teploty. Už z jiných francouzských vozů jsme si zvykli, že funkce, kterou jinde vyvoláte jediným stisknutím fyzického tlačítka, zabere tady několikanásobné ťuknutí do dotykové obrazovky. Pro listování mezi jednotlivými menu slouží piánko pod displejem. Hurá, konečně tlačítka! To sice ano, avšak jen pro polovinu funkcí. Druhá půlka se ovládá pomocí dotykových plošek za těmito tlačítky. Nejenže vůbec nejsou na očích a za přímého sluníčka na ně není vidět, ale ještě jsou malé a dost špatně se na ně trefuje.

Pochvalu si ale zaslouží výklopná schránka, v níž najdeme indukční nabíjení telefonu. Víko má navíc zarážku pro chytrý telefon, který sem můžete horizontálně položit například se spuštěnou navigací vašeho smartphonu. Peugeot má, stejně jako třeba Škoda Scala, modernější USB-C, na klasické „úesbéčko“ se ale zcela nezanevřelo, v interiéru jsou k dispozici oba konektory. Všechny tyto vychytávky ale zaberou nějaké místo, což přináší hodně široký středový tunel. A navíc je dost vysoký, což pro někoho může být problém při volbě manuální převodovky. Když jsem si našel ideální pozici za volantem, byla páka na můj vkus vysoko a vzadu, takže jsem musel hodně „lámat“ zápěstí.

Já se sem s výškou 176 centimetrů ještě poskládám bez kompromisů, pravá kolena čahounů, jakým je třeba Honza Mička, už tu ale budou trpět. Opírají se totiž o kus tvrdého obložení, což na dlouhých cestách nebude zrovna příjemné. Škoda, protože jinak samotnému sezení není moc co vytknout. Sedačky jsou měkčí, ale pohodlné a ani po 150 kilometrech na jeden zátah vás nebolí záda.

Ani prostorem vzadu nová 208 zrovna neoplývá. S mou skromnou výškou jsem se sem posadil s dostatečnou rezervou před koleny, když jsem si ale sedl rovně, už jsem hlavou škrtal o strop, který se zakulacuje zezadu i po stranách. Při vystupování vás ještě zarazí výstupek ve dveřích, který nemá žádnou zvláštní funkci, tedy kromě toho, že zmenšuje celkový otvor a ztíží nastupování a vystupování z druhé řady. Jak správně podotkl kolega-táta, také s dětskou autosedačkou se tu kvůli tomu bude manipulovat hůře.

Levnější je lepší

Říkáme si, že pokud budete chtít nový Peugeot 208, buď vám i-Cockpit sedne, nebo se budete muset smířit s kompromisem. Není to pravda. Během mezinárodních jízd zkoušíme ještě základní verzi. S tradičními budíky, které doplňuje jen palubní počítač, s odlehčenější verzí multimediálního systému a hlavně s decentnější středovou konzolou.

Najdu si ideální pozici za volantem a tradá, najednou si nemám na co stěžovat! Vidím všechna data z budíků, řadičku mám mnohem lépe při ruce a infotainment má sice menší obrazovku, dotykové plošky jsou však po stranách, tudíž lépe na očích. Pořád to není žádná výhra, tohle listování dotykem, rozhodně se ale ovládá snadněji než hledání schovaných ikonek u (paradoxně) dražší verze. Tady musím jednoznačně souhlasit s tím, že levnější řešení je lepší.

Nezapomínáme ani na zavazadelník, jenž v základu pojme 220 litrů. Je to tak akorát pro dva cestující či mladou rodinu, která sem pohodlně naloží zavazadla na víkend, případně týdenní nákup. Nakládací hrana je vcelku nízko a otvor po otevření dostatečně velký, takže se snadno nakládají i větší předměty. Plusem je fakt, že kapacita zavazadelníku elektromobilu je shodná s konvenční variantou, akumulátory jsou totiž rozmístěné v podlaze.

Dobře známá technika

Peugeot 208 se s příjezdem nové generace rozloučil s platformou PF1, kterou nahradila nová modulární architektura skupiny PSA s názvem CMP, respektive modifikovaná varianta e-CMP pro elektrickou verzi. Pohonné jednotky v nabídce už dobře známe z jiných peugeotů a citroënů, skladba vás tedy příliš nepřekvapí.

Benzinové motory zastupuje dvanáctistovka PureTech ve třech výkonnostních provedeních. Základní má 55 kW a páruje se výhradně s pětistupňovou manuální převodovkou. Silnější varianta se 75 kW už dostává šestikvalt, případně osmistupňové samočinné ústrojí Aisin, tedy řešení s hydrodynamickým měničem. No a konečně nejsilnější verze má 96 kW a výhradně automat. Zatímco jiní výrobci v malých autech dávají od nafty ruce pryč, Francouzi na ni nezapomněli. Diesely zastupuje patnáctistovka BlueHDi v jedné jediné konfiguraci: s výkonem 74 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. Pohonnou jednotku můžete pamatovat z našich dlouhodobých testů Berlinga a 308, tady šlo ale o výkonnější verzi vyladěnou na 96 kW.

Peugeot 208 - základní technické údaje 1.2 PureTech 75 1.2 PureTech 100 1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi e-208 Zdvihový objem [cm3] 1199 1199 1199 1499 - Výkon [kW/min] 55/5750 75/5500 96/5500 74/3500 100/- Točivý moment [Nm/min] 111/2750 205/1750 230/1750 250/1750 260/- Převodovka 5M 6M/8A 8A 6M - Pohotovostní hmotnost [kg] 1023 1102/1133 1165 1126 - Zrychlení 0-100 km/h [s] 14,9 10,9/11,9 8,7 11,4 8,1 Maximální rychlost [km/h] 170 188 208 188 150 Kombinovaná spotřeba [l/100 km] 5,5 5,4 5,8 4,2 -

Nafta v malém autě je nes… počkat

Verzi s turbodieselem sedláme jako první. Jedna-pětka má maximální výkon 74 kW (100 k) dostupný v 3500 otáčkách a 250 newtonmetrů točivého momentu už od 1750 otáček. Jednotka vychází z dřívější šestnáctistovky, prošla ale úpravami, aby plnila přísnější emisní normy. Podrobně jsme se jim věnovali v našem dřívějším článku.

Peugeot říká, že s novou generací 208 hodně zapracoval na celkovém odhlučnění a potlačení nežádoucích zvuků motoru. Už první nastartování tomu dává zapravdu. Zvenčí má motor sice hrubší charakter, uvnitř vás ale nic neruší, i když se jej rozhodnete vytočit do vyšších pater otáček. Celkově působí nafta překvapivě živým dojmem, nejakčnější začíná být od 1500 otáček a pokračuje pásmem až k červeným hodnotám, kde už ale motor začíná být vyloženě hlučný. Sem ale zavítáte spíše sporadicky. V praxi se vám nebude špatně cestovat ani na delších dálničních úsecích. Aerodynamický svist je minimální, jen s rostoucím tempem slyšíte valivý hluk od kol. Při nejvyšším rychlostním stupni můžete jet 130 km/h, aniž by to nějak omezovalo komfort posádky.

Uspokojivá je rovněž kombinace se šestistupňovým manuálem. Už dávno to není to pověstné gumové řazení. Dráhy jsou sice delší, ale jednotlivé kvalty sázíte přesně. O pro mě nešťastně umístěné páce řazení jsem se už zmiňoval, jednoznačně mi vyhovovala ta v základním interiéru.

Peugeot nám na tiskové konferenci řekl, že pro každý motor ladil podvozek jinak, aby bylo auto co nejkomfortnější. A světe div se, přesednutí z nafty do benzinové verze a následně elektrické ukázalo, že diesel je ve finále nejpohodlnější volbou. Auto v zatáčkách působilo jistě, vyváženě, drželo zvolenou stopu a na sedmnáctipalcových kolech tolik neuskakovalo ani na výraznějších nerovnostech. Škoda, že nových 208 s tímto motorem bude po českých silničkách jezdit jako šafránu. Kromě slušných jízdních vlastností potěšil i spotřebou paliva. I když jsme auto nijak nešetřili a v táhlých serpentinách mu dávali zabrat, jezdili jsme se spotřebou do pěti litrů. V praxi každodenního života to jistě bude ještě méně.

Pro druhou jízdu volíme nejsilnější benzinový tříválec. Síla 96 kW (130 k) přichází v 5500 otáčkách a maximum 230 newtonmetrů krouťáku v 1750 otáčkách. V nejvyšších patrech otáčkoměru nedokáže chybějící válec příliš maskovat, celkově je ale jeho projev velmi dobrý. Pochvalu si zaslouží i kooperace s automatickou převodovkou. Rozjezdy od světel jsou plynulé, kvalty se střídají logicky a bez výraznějších prodlev. Plná akcelerace vás sice nezatáhne do sedačky, dynamiku lze ale označit za hodně slušnou. Spotřebě okolo sedmi litrů jsme vzhledem ke členitému terénu a svižnému tempu nevěnovali příliš velkou pozornost. V tomto ohledu si počkáme na tradiční redakční test.

Minusem zážehové verze, tedy té, která by se u nás měla prodávat nejvíce, jsou paradoxně horší jízdní vlastnosti. Auto najednou působí méně jistěji, je uskákanější a neplavné, což celkový komfort značně sráží. Uvidíme, jak si tahle technika poradí s nástrahami vymlácených českých okresek, po prvním dostaveníčku převládají spíše skeptické dojmy.

Pokud jde o řízení, Peugeot 208 se s chutí vrhá do zatáček. Jen myslete na to, že práce se šišatým volantem vyžaduje zvyk a cvik. Při ostřejším tempu se maličké lvíče zakousne do asfaltu a drží zvolenou stopu, aniž by se vyznačovalo projevem nedotáčivosti. Když se ale proplétáte esíčky a musíte s volantem více pracovat, může se stát, že se s jeho tvarem budete trochu prát. Jasně, novinka není žádným sportovcem a při klasickém městském popojíždění vás tvar nijak omezovat nebude, přesto je dobré na to myslet.

V samotném závěru testovacích jízd jsme ještě dostali příležitost krátkého svezení s čistě elektrickou verzí. Model e-208 disponuje výkonem 100 kW (136 k) a 260 newtonmetry točivého momentu. Ve sportovním režimu jste na stovce za 8,1 sekundy. Akumulátory disponují kapacitou 50 kWh, metodika WLTP slibuje dojezd 340 kilometrů na jedno nabití. Na 80 % kapacity byste měli být za půlhodinku. Peugeot dále garantuje, že po osmi letech (či 160.000 kilometrech), neklesne kapacita baterek pod 70 %.

Elektrická verze se chová jako každý jiný elektromobil. Na sešlápnutí pedálu reaguje okamžitě, ani tady ale zaražení do sedačky nečekejte. Nástup rychlosti je spíše pozvolný, to už vás více překvapí dynamické zrychlení z 80 či 100 km/h. I v tomto tempu si e-208 najde slušnou rezervu, se kterou dokáže pracovat. Peugeot avizoval, že jde o „téměř“ hotové vozy, čemuž uzpůsobil i profil trasy. Jeli jsme po rovinatých cestách s minimem zatáček, takže nějaké obsáhlejší hodnocení si opět necháme až na větší test.

Během úvodních kilometrů si všímáme, že pohonné ústrojí sice pracuje tiše, valivý hluk od kol je tu ale výraznější, takže ticha ze sfér luxusních elektromobilů se tu stejně nedočkáte. Peugeot z nějakého důvodu omezil maximální rychlost na 150 km/h, kde vás utne omezovač. V těch pár zatáčkách, které jsme projeli, se auto jevilo pohodlně a překvapivě jistěji, než benzinová verze. I když se to z paměti snažíte vytěsnit, v koutku duše víte, že vezete 340 kilogramů navíc. Auto se řídí příjemně, žádný příval adrenalinu do hlavy ale nečekejte. Spíše než na emoce se tu hraje na každodenní použitelnost, kterou elektrická varianta zvládá dobře. Spotřeba elektromobilu se po vcelku dynamické jízdě ustálila na hodnotě 18 kWh. Ukazatel dojezdu predikoval před startem cesty 320 kilometrů. Naše trasa měřila nějakých 30 km, ale na budících ubyla téměř stovka! Podrobněji se k tomu vrátíme v klasickém testu, ve kterém si také mnohem více osaháme dvě úrovně rekuperování, které má tohle auto k dispozici.

Závěr

Peugeot 208 je krásná novinka, která se ve městě určitě neztratí. Atraktivní design a pestrá paleta barev z něj dělají jedno z nejnápaditějších městských aut dneška. Před koupí se ale pečlivě seznamte s i-Cockpitem a zjistěte, jestli vám tohle řešení vyhovuje. Pokud ne, nezoufejte a klidně sáhněte po nižší výbavě. I ta uvnitř dostává na dotek příjemné a kvalitním materiály, takže zase o tolik nepřijdete. Jsme překvapeni, že po první várce kilometrů označujeme za nejkomplexnější a nejvyváženější verzi tu s naftovým motorem. Jízdním projevem nás ale oslovila suverénně nejvíce.