Elektromobily Toyoty s manuální převodovkou dokážou i zhasnout při rozjezdu

Zprávy o tom, že Toyota vyvíjí manuální převodovku pro elektromobil, oblétly svět už před mnoha měsíci. Říkalo se, že její elektronika bude simulovat i „udušení“ spalovacího motoru neopatrným rozjezdem. Jak toho ovšem chce japonská automobilka docílit, když elektromotor z principu věci není možné takto zhasnout, nikdo nevěděl.

Žádost o patent, kterou probádal web The Drive, nyní přináší více detailů. Začíná vyjádřením přesvědčení inženýrů, že pokud by auto vybavené třemi pedály a řadicí pákou nikdy nezhaslo, vedlo by to „k pocitu deziluze řidiče, který ví, jak funguje auto se skutečnou manuální převodovkou“.

Elektromobil s manuální převodovkou bude mít otáčkoměr. Jestli bude ukazovat skutečné otáčky elektromotoru, či nějaké smyšlené, zatím není jasné. Víme však, že při stání bude zobrazovat nějaké simulované volnoběžné otáčky.

Pokud by při rozjezdu měly otáčky spadnout pod tuto hranici, invertor vozu nastaví točivý moment elektromotoru či elektromotorů na nulu. Tím řidič nebude mít k dispozici žádnou sílu, aby se rozjel. Pokud bude auto v kopci, může také začít couvat.

Dokument však neříká, co se stane potom. U starších aut bez stop-startu a s klasickou spínací skříňkou na klíč se musí vůz tím klíčem vypnout a pak zase zapnout, aby dovolil nastartování, novější auta se stop-startem zpravidla naskočí sama, pokud řidič drží spojkový pedál. Jaký způsob si vybere Toyota, není zatím jasné.

Známo však je, že manuální režim půjde kompletně vypnout, ale už ne, zda potom bude řadicí páka sloužit jako volič převodovky – zda bude pro zařazení zpátečky či dopředného režimu nutno ji používat, či to bude fungovat nějak jinak. A také, že simulované zhasínání motoru nebude aktivní, pokud by mohlo být nebezpečné, že auto zůstane dlouho stát. Toyota s tímto myslí např. na křižovatky nebo prudké kopce. V takové chvíli dostane řidič varování, ale bude možné se rozjet.

Součástí žádosti je také graf, který naznačuje, jak bude v kterém simulovaném převodu vypadat křivka točivého momentu v závislosti na otáčkách elektromotoru. Vypadá to tedy, že se vývojáři Toyoty skutečně manuální převodovkou pro elektromobil zabývají tak, aby byla co nejblíž svému skutečnému předobrazu.