Elektromobily tvoří v Norsku přes 80 % nově prodaných aut. Navzdory nižší podpoře

V roce 2023 tvořily elektromobily a vozy s palivovými články 82,4 % všech nově prodaných aut. Je to větší podíl než v roce 2022 navzdory tomu, že s lednem 2023 norská vláda zmenšila podporu nákupu elektromobilů. Celkem však norský automobilový trh klesl o 27,2 %.

Extrémní výhody pro elektromobily a zároveň velmi vysoké zdanění konvenčních vozů v Norsku zajistily rychlý nástup aut s elektrickým pohonem. Dokonce tak rychlý, že před lety stanovený cíl přestat od roku 2025 prodávat auta se spalovacím motorem vypadá víc než reálně.

Za rok 2023 tvořily elektromobily více než 4/5 nově prodaných aut, konkrétně 82,4 %, říká statistika norské Rady pro informace o silničním provozu. Meziročně se podíl elektromobilů zvedl o 3,1 %. Celkem se v Norsku, které má zhruba 5,4 milionu obyvatel, za loňský rok prodalo necelých 127 tisíc aut, o 47 tisíc méně než v roce 2022.

Pokles prodejů byl způsobem vzestupem úrokových sazeb, což učinilo nová auta celkově dražší a tedy lidem hůře dostupná. Také se ale mohlo projevit jisté omezení podpory elektromobilů, které Norsko zavedlo od roku 2023.

Napříč všemi prodanými auty byl průměr emisí CO 2 18,4 gramu na kilometr, o 4 g/km vyšší než předloni, říká dále statistika. Podíl plug-in hybridů se snížil o procento na 8 %, podíl tzv. full hybridů zůstal stejný na 6 %, a konečně, podíl nehybridních aut se vznětovými i zážehovými motory se snížil.

Norští zákazníci nových aut očividně nejsou příliš solidární se švédským bojem odborů proti automobilce Tesla, která v Norsku za loňský rok zvýšila svůj podíl na trhu meziročně z 12 na 20 %. Na druhém místě byla Toyota s 12,4% podílem na trhu (zvýšení oproti předloňským 8 %) a Volkswagen s 10,8 procenta (snížení oproti předloňským 11,6 %). Co do modelů byla na vrcholu Tesla Model Y následovaná Volkswagenem ID.4 a Škodou Enyaq.

Jak to je s onou podporou? Nemá formu pouhé dotace či daňového kreditu, nýbrž je mnohem širší – ale od ledna 2023 došlo k zásadnímu omezení. Do konce roku 2022 byly elektromobily osvobozeny od 25% DPH zcela, od ledna 2023 je třeba zaplatit daň ve výši 25 % z části ceny vozu nad práh 500 tisíc norských korun (1,09 milionu českých korun). Levnější elektromobily jsou stále zcela osvobozeny.

Do konce roku 2022 také byly elektromobily osvobozeny od daně z nákupu; od ledna 2023 platí stejně jako auta s konvenčním pohonem 12,50 NOK (27,36 Kč) za každý kilogram hmotnosti nad 500 kg. Dvoutunový vůz tak je zdaněn 18.750 NOK (41 tisíc Kč).

Elektromobily měly také do roku 2016 přístup do pruhů pro autobusy; od té doby v nich smí jezdit jen tehdy, sedí-li ve voze nejméně dva lidé. Do roku 2017 dále neplatily mýto a plavily se zdarma trajekty, což je kvůli velkému počtu fjordů v Norsku častá věc. Od roku 2018 byla taxa u obého padesátiprocentní, od roku 2023 je mýtné na 70 % sazby pro běžná auta.

Do roku 2017 také elektromobily neplatily za parkování ve městech. A konečně, v letech 2009–2017 měly elektromobily registrované na firmy poloviční daň, později byla daň snížena o 40 % a od roku 2022 je snížena o 20 % oproti konvenčním autům.