Za volantem modernizované Škody Enyaq: Spousta změn pro lepší vůz

Když se řekne „facelift“, myslí se povětšinou obměna nějakého modelu uprostřed jeho životního cyklu, aby byl další tři, čtyři roky pro zákazníky lákavý. Škoda Enyaq vstoupila na trh v roce 2020, a tak by se facelift pro modelový rok 2024 dal očekávat. Vskutku, automobilka pro modelový rok 2024 na enyaqu provedla spoustu změn – ale žádná z nich není na první pohled vidět.

Jenže jich je tolik, že těžko mluvit o běžné drobné „modelové péči“, kterou škodovky běžně procházejí bez velkého povyku, třebaže automobilka takto novinky enyaqu nazývá. Použijme tedy označení „modernizace“ a citujme z tiskové zprávy: „Modelový rok 2024 přináší důkladná technická vylepšení pro rodinu Enyaq.“

Video se připravuje ...

O co tedy jde? Pomineme-li přídavek vrcholně luxusního provedení Laurin & Klement, který ale není až takovou novinkou, vizuální změny nečekejte. Enyaq má stále stejná světla i nárazníky na obou koncích auta, jen u „laurinky“ jsou nová kola a některé detaily.

Důvod, proč jsem jel do zasněžených Alp modernizované enyaqy zkoušet, je zčásti v novém, rychlejším a drobně přepracovaném infotainmentu, ale zejména v obrovských novinkách pod slupkou. Enyaq dostal nový, silnější a zároveň efektivnější zadní elektromotor, který se vyrábí v Německu, a také řadu úprav na trakční baterii.

Rychlejší nabíjení, delší dojezd

Ta je stále nikl-mangan-kobaltová a ve verzích 85, 85x a RS stále s celkovou kapacitou 82 kWh, využitelnou 77 kWh, ovšem změnil se poměr jednotlivých prvků; jak konkrétně, automobilka neprozradila. U verzí s pohonem všech kol se zlepšily jak nejvyšší nabíjecí výkony, tak i tvar nabíjecí křivky – vyšším výkonem se vůz nyní nabíjí delší dobu.

Velkou novinkou je také možnost přípravy baterie na nabíjení, které se aktivuje buď automaticky poté, co do navigace zadáte jako cíl některou rychlonabíječku, anebo ho můžete zapnout v infotainmentu. Výsledkem je o víc než pětinu kratší čas nabíjení z 10 na 80 procent, samozřejmě v ideálních podmínkách.

Konkrétní rozdíly v nabíjení ukázala zastávka u nabíječky Ionity. Přijely k ní dva enyaqy se zhruba 45 procenty stavu nabití, ovšem v jednom jsem zhruba dvacet minut před připojením aktivoval předehřívání baterie, v druhém to jeho řidič neudělal. Ten „můj“ po připojení hlásil nabíjecí výkon lehce nad 120 kW a zvládl se nabít na 80 % během necelých dvaceti minut – a to jsem dokázal s jiným kusem téměř přesně stejně zreplikovat při zastávce u jiné nabíječky Ionity – ten druhý za stejnou dobu dosáhl jen šedesáti procent stavu nabití.

Škoda Enyaq 85 a 85x vs. 80 a 80x Provedení 80 85 80x 85x Výkon 150 kW (204 k) 210 kW (286 k) 195 kW (265 k) 210 kW (286 k) Zrychlení 0-100 km/h 8,5 s 6,7 s 6,8 s 6,6 s Nejvyšší rychlost 160 km/h 180 km/h 160 km/h 180 km/h Dojezd dle WLTP (SUV/kupé) 548/559 km 565/576 km 524/534 km 538/548 km Max. nabíjecí výkon 135 kW 135 kW 135 kW 175 kW Doba nabíjení z 10 na 80 % 29 min 28 min 36 min 28 min

Škoda Enyaq RS modelový rok 2023 modelový rok 2024 Výkon 220 kW (299 k) 250 kW (340 k) Zrychlení 0-100 km/h 6,5 s 5,5 s Nejvyšší rychlost 180 km/h 180 km/h Dojezd dle WLTP (SUV/kupé) 517/523 km 541/547 km Max. nabíjecí výkon 135 kW 175 kW Doba nabíjení z 10 na 80 % 36 min 28 min

Onen silnější zadní elektromotor je synchronní s permanentními magnety, stejně jako dosud. Dává nově 210 kW (286 koní). S tímto kombinovaným výkonem je možné mít jak zadokolku, tak i verzi „x“ s pohonem všech kol. V té novému elektromotoru pomáhá osmdesátikilowattový přední elektromotor, který je pořád asynchronní.

Tento typ elektromotoru je sice méně účinný, ale to tolik nevadí, neboť se k jízdě nevyužívá tak často. Naopak jeho výhodou je, že se může volně protáčet, aniž by kladl odpor nebo v něm vznikaly nějaké ztráty, takže při klidné jízdě, kdy vůz pohání zadní elektromotor, není třeba ten přední odpojovat spojkou. Naopak synchronní elektromotor s permanentními magnety by i při plachtění generoval nějaké magnetické pole.

Vyšší výkon je znát

Při prezentaci zkouším kupé s výbavou Laurin & Klement s adaptivním podvozkem i bez něj, a také provedení RS. Výbava verze L&K se vyznačuje mimo jiné specifickým koženým čalouněním v černé či béžové barvě, k nimž náleží i různé dekorativní obložení palubní desky. Obě barevná provedení mají prošívání v barvě mosazi včetně vyšitého loga Laurin & Klement.

Příjemně prostorný interiér doplňují rozměrné sedačky, jejichž čalounění je na můj vkus poněkud tvrdé, ale i po zhruba dvou stovkách kilometrů se mi sedí vcelku pohodlně. Kvituji, že i při ostřejší jízdě není boční vedení sedaček nedostatečné, dokáže držet tělo obstojně, s ohledem na třídu a zaměření vozu.

Čtyřkolka je výkonnější jen o nějakých jednadvacet koní, ovšem točivý moment u ní – stejně jako u verze RS – narostl o 235 Nm na celkových 545 newtonmetrů. Zejména v nižších rychlostech a při pružném zrychlení je dynamika o poznání lepší – u verze RS se zrychlení na stovku zlepšilo o celou sekundu.

Menší, ale pořád jasný je rozdíl mezi provedením s adaptivním podvozkem a kouskem bez něj. Režim Normal u adaptivního podvozku znamená o chloupek lepší filtrování nerovností, než s běžnými, nenastavitelnými tlumiči. Jeho tuhost se při přepnutí do jízdních režimů Comfort či Sport změní jen mírně; větší rozdíly jsou v reakcích vozu na sešlápnutí akcelerátoru. Škoda jen, že enyaq nikde neukazuje, jaký jízdní režim je zrovna zvolen.

Nová elektronika se snadno ovládá

Kromě změn v technice Škoda představila také modernizovaný infotainment, který označuje verzí 4.0. Líbí se mi snadná úprava, co bude zobrazovat přístrojový štít či head-up displej, pomocí tlačítek na volantu – pravým kolečkem si zvolíte, který z displejů chcete upravovat, a šipkami pod ním si vybíráte zobrazení z několika málo možností. Dohromady tak je možné najednou vidět spoustu informací.

Infotainment má vyšší výpočetní výkon, což znamená rychlejší reakce centrálního displeje na povely prstem. Ten má kromě nového designu také druhý prostor pro uložení zkratek; dosud byl jen dole uprostřed, nyní je i vlevo nahoře. Přímo z pevné lišty je také dostupné jak nastavování teploty ve voze, tak i regulace vyhřívání či ventilace sedaček.

Samozřejmě, všechna provedení byla homologována pro silniční provoz po červenci 2022. To znamená, že kromě jiného mají v povinné elektronické výbavě tzv. inteligentní asistent rychlosti – „eurohlásítko“. Jeho pískání je možné snadno vypnout třemi či čtyřmi kliknutími v displeji. Je sice třeba to udělat po každém startu znova – vůz se přitom stejně jako dosud vypne, kdykoliv z něj vystoupíte, i když na startovací tlačítko nesaháte – ale je možné si přístup k asistentům uložit jako zkratku.

Standardně také přebírá rychlost z dopravního značení či navigačních dat do adaptivního tempomatu, což znamená, že může začít zrychlovat či zpomalovat nezávisle na vůli řidiče. Tuto volbu však je možné v infotainmentu vypnout a zůstane vypnutá i po příštím startu; jen to pískání se musí vypínat vždy znova, nechcete-li tento asistent používat.

Co do kvality a spolehlivosti čtení dopravního značení modernizovaný enyaq nijak nevybočuje z dnešního standardu, v jeho rámci však patří k těm lepším vozům. Tedy, alespoň na rakouských a německých silnicích – jak to bude vypadat v Česku, si musíme počkat na klasický týdenní test.

Nové enyaqy se ve všech verzích už nyní vyrábějí a už nějakou dobu je možné je objednat. Automobilka za celý životní cyklus dodala zhruba 160 tisíc vozů a má zhruba 50 tisíc objednávek k naplnění; určitá malá část z nich jsou vozy objednané ještě se starými specifikacemi. Tito zákazníci dostanou už vylepšený vůz.