Elektromobily v Norsku překonaly další rekord, Tesla prodala jen o 150 aut méně než VW

Zatímco v roce 2018 tvořily elektromobily okolo 31 procent ze všech nových automobilů prodaných na norském trhu, v roce 2019 se jejich podíl zvýšil na 42 procent z celkem 142.381 prodaných automobilů. Elektromobily tak překonaly veškerá očekávání, na čemž má zásluhu především jejich nejznámější výrobce.

Pokud vás jako první napadla Tesla, jste na správné adrese. Americká značka totiž na norský trh dodala celkem 18.978 automobilů, čímž zde stanovila svůj nový prodejní rekord. Největší popularitě se přitom těšil Model 3, kterého se celkem prodalo 15.683 kusů.

Tesla tak nebyla daleko od získání pozice nejlépe prodávané značky na norském trhu, kterou si nakonec uzmul Volkswagen. Rozdíl však činil údajně jen 150 vozidel, jak dodává agentura Bloomberg. Model 3 si tak musí vystačit jen s titulem nejprodávanějšího elektromobilu v Norsku, který již před časem vyfoukl Nissanu Leaf.

Oyvind Solberg, představitel lokální organizace Road Federation, pak během prezentace uvedl, že v roce 2020 by se mohl poměr nových elektromobilů prodaných na norském trhu přehoupnout přes 50 procent. Jenže to překvapuje snad jen málokoho.

Norsko je totiž velmi dobře známé svým pozitivním vztahem k elektromobilitě, za kterým však do velké míry stojí především dotace a různá zvýhodnění. Je to však zřejmě jediná cesta, jak by mohlo Norsko naplnit svůj ambiciózní cíl: do roku 2025 by totiž celý jeho trh s novými automobily měly tvořit pouze bezemisní stroje.