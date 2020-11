České dálnice budou v roce 2021 konečně zpoplatněny pomocí elektronických dálničních známek. Po letech čekání a odsouvání jsme se konečně dočkali a papírové viněty už nebude potřeba vylepovat. Co však tato novinka přináší? Přinášíme všechny podstatné informace:

Kolik dálniční známka 2021 stojí?

Státní fond dopravní infrastruktury sice zdůrazňuje, že zavedení elektronických dálničních známek snižuje náklady na zpoplatnění dálnic (kvůli odpadnutí nákladů na tisk či distribusi papírových kupónů), pro řidiče to však neznamená, že by dálniční viněty zlevnily. I v roce 2021 tak roční dálniční známka v České republice bude pro osobní automobily do 3,5 tuny stát 1.500 korun, třicetidenní známka přijde na 440 Kč a desetidenní na 310 korun.

Nově je tu však kategorie tzv. eko aut, u nichž je cena dálniční známky poloviční. Konkrétně tak roční známka v tomto případě stojí 750 korun, třicetidenní 220 Kč a desetidenní 155 korun. Tato cena se týká vozidel s pohonem na zemní plyn nebo biometan. Naopak vozy na LPG platí standardní částku.

Jaké automobily jsou od poplatku osvobozeny?

Zároveň však existují také automobily, které jsou od zpoplatnění dálnic zcela osvobozeny. Automaticky se jedná o elektřinou poháněná auta s přidělenou speciální poznávací značkou – vedle elektromobilů (bateriových i vodíkových) jde tedy rovněž o plug-in hybridy s emisemi CO 2 pod 50 g/km. To samé platí i pro historická vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla. V případě elektromobilů (respektive vozidel s emisemi oxidu uhličitého do 50 g/km) se pak osvobození ze zpoplatnění vztahuje i na automobily registrované v zahraničí.

Stejně tak jsou automaticky od poplatku osvobozena vozidla přepravující držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Držitel takového průkazu ale musí být ve vozidle přítomen a v případě silniční kontroly se prokázat. Osvobozeny jsou též vozidla sloužící k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. V případě silniční kontroly stačí předložit lékařskou zprávu nebo jiné osvědčení od lékařského zařízení.

Platit nemusí ani elektromobily bez zvláštní poznávací značky a vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením sloužící k jejich převozu. V takovém případě je však nutné vyplnit příslušný PDF formulář na stránkách eDálnice.cz věnované elektronickým dálničním známkám. Následně ho pošlete do určené datové schránky pro agendu Elektronické dálniční známky, případně e-mailem na adresu epodatelna@edalnice.cz nebo v listinné podobě s úředně potvrzeným podpisem na adresu Státního fondu dopravní infrastruktury (Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00).

Jaká je platnost dálniční známky v roce 2021?

Elektronickou dálniční známku samozřejmě nemusíte kupovat hned na začátku roku 2021, roční známka pro rok 2020 totiž platí až do 31. ledna 2021, na tom se nic nemění.

Po nákupu elektronické dálniční známky každopádně budete moci na zpoplatněný úsek vyrazit hned. Při zaplacení totiž dostanete fyzické nebo e-mailové potvrzení o nákupu s platností zakoupené známky. To určuje počátek její platnosti den a čas zaplacení, s tím, že u konce platnosti elektronické dálniční známky vždy platí, že je to v uvedený den ve 23 hodin, 59 minut a 59 sekund. Pokud však budete známku kupovat online, a to přes bankovní převod, můžete zpoplatněné úseky používat až po doručení potvrzení o uhrazení poplatku.

Pokud se pak rozhodnete si zaplatit dálniční známku dopředu, a to s předstihem až tří měsíců, začíná známka samozřejmě platit ve stanovený den. A to od půlnoci stanoveného dne.

Nově přitom platí, že i roční dálniční známka bude platit ode dne pořízení a ne jako dosud, kdy byla platná od 1. prosince roku předchozího do 31. ledna roku následujícího.

Kde elektronickou známku koupit?

Zavedení elektronických dálničních známek rovněž zjednodušilo jejich pořízení. Nadále sice budou k dispozici i v kamenných prodejnách, v tzv. samoobslužných kioscích, a to hlavně v příhraničních oblastech u vjezdu na zpoplatněný úsek dálnice, pořídit je ale primárně bude možné přes internet.

E-shop bude dostupný jak přes počítač, tak přes chytrý telefon, přičemž spuštěn bude 1. prosince, spolu se zahájením platnosti elektronických dálničních známek. V e-shopu jen vyberete délku platnosti a její začátek, vyplníte poznávací značku vozidla, případně uplatníte nárok na slevu pro vůz na CNG či biometan, a zaplatíte. Na e-mail vám následně přijde potvrzení o zaplacení.

Plusem je, že do 15 minut od zaplacení lze stále změnit chybně zadané údaje, a to přímo na daném obchodním místě. Zvolit pak můžete i jiný začátek platnosti, než je dané datum, a to až o tři měsíce. Nastavit navíc lze i zaslání upozornění na končící platnosti zakoupeného kuponu.

Jak se bude platnost známek kontrolovat?

I nadále samozřejmě bude platnost dálničních známek kontrolována. Kontrolu budou provádět příslušníci Policie ČR nebo Celní správy ČR, a to prostřednictvím hlídkových vozidel vybavených kamerovým systémem pro rozpoznávání SPZ nebo za pomoci vzdáleného připojení ke kontrolním branám nebo kontrolou na odpočívkách a parkovištích.

Řidiči, který na dálnici pojede bez zaplacené známky, hrozí pokuta až ve výši 20.000 korun. Pokud pak bude odhaleno oznámení o osvobození ze zaplacení bez nároku na něj, může se peněžitý trest vyšplhat až na 100.000 korun.

Kde je dálniční známka potřeba?

A v jakých místech je dálniční známka vůbec potřeba? Zpoplatněným úsekem je prakticky každá česká dálnice. Jedná se tedy o úseky ohraničené značkami „Dálnice“ a „Konec dálnice.“ Konkrétně jsou zpoplatněné úseky vyjmenovány ve vyhlášce ministerstva dopravy.

Dálnice však může být ze zpoplatnění vyjmuta. Takový úsek je vyznačen dodatkovou tabulkou „Bez časového poplatku,“ případně „Bez časového poplatku a mýtného.“ Obvykle jde o dálniční obchvaty měst, třeba kolem Plzně a Brna nebo část Pražského okruhu.

Ze zpoplatnění jsou rovněž případně vyjmuty ty úseky, přes nějž je vedena oficiální objížďka. Platit se za dálnici nemusí až do odvolání ani v případě, kdy je vyhlášen signál upozornění nebo signál regulace pro suspendované částice PM10 podle zvláštního právního předpisu.