Mercedes-AMG GT XX objel svět za 8 dní. Přepsal historii elektromobility
Sportovní divize Mercedesu z Affalterbachu posunula hranice. Prototyp AMG GT XX nejen zvládl symbolickou cestu kolem světa, ale během testu vytvořil nové standardy pro výkon, výdrž, dojezd i rychlé nabíjení.
S konceptem AMG GT XX stanovila sportovní divize z Affalterbachu doslova nová měřítka. Vývojový prototyp se třemi motory od dceřiné společnosti YASA, výkonem 1000 kW a technicky propracovanou baterií naznačuje, jaké technologie se objeví v budoucích elektromobilech. A podle posledních úspěchů je patrné, že je na co se těšit.
AMG bylo vždy symbolem rychlosti. Dokazuje to hypersport Mercedes-AMG ONE, který od 22. října 2024 drží na Nürburgringu nejlepší čas mezi produkčními vozy s hodnotou 6:29,090 minuty. Při posledním pokusu dokonce svůj čas ještě vylepšil. S konceptem AMG GT XX automobilka opět zkoumá hranice možného – tentokrát v úplně jiné disciplíně. Elektromobily nejsou jen o výkonu, ale i o schopnosti rychlého cestování na dlouhé vzdálenosti.
Proto se AMG rozhodlo pro odvážný test: objet svět za osm dní v odkazu na slavný román Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní. Součástí výzvy bylo překonat dosud nejdelší vzdálenost ujetou elektromobilem za 24 hodin. Zkoušku absolvovala dvě auta současně.
Objetí zeměkoule bylo pochopitelně symbolické – cílem bylo zdolání vzdálenosti 40.075 kilometrů. Test probíhal na proslulém vysokorychlostním oválu v italském Nardò.
Harmonogram byl neúprosný: oba vozy jely dnem i nocí stabilní rychlostí 300 km/h a zastavovaly pouze na nabíjení, během něhož se střídali i řidiči, vždy po dvou hodinách. Tato rychlost byla stanovena jako ideální kompromis mezi počtem ujetých kilometrů a zastávkami na nabíjení, jehož průměrný výkon činil 850 kW. Denní teploty sahaly ke 35 °C ve stínu a na rozpálené trati ještě výše. Auta se musela vyrovnat s permanentní zátěží i extrémně rychlým nabíjením.
Dne 25. srpna zdolal první vůz zmíněných 40 075 kilometrů za 7 dní, 13 hodin, 24 minut a 7 sekund – tedy s výrazným náskokem před stanoveným cílem. Druhé auto zaostalo jen o 25 kilometrů, což nejsou ani dvě kola. Okruh Nardò měří přibližně 12,7 kilometru. Vzhledem k délce testu je výsledek mimořádně konzistentní. Počet 25 rekordů vychází z překonání vzdáleností za určitý čas.
Každé z aut absolvovalo 3177 kol a v průměru ujelo 5300 kilometrů za den. Během testu koncept pokořil dalších 25 rekordů, včetně ujetí 5479 kilometrů za 24 hodin. Dosavadní rekord činil „jen“ 4000 kilometrů. Vedle automobilů a pilotů jsou hrdiny i členové týmu v zázemí, kteří se starali o nabíjecí techniku, výměnu pneumatik a zajištění pohotovosti ve spolupráci se složkami záchranných služeb. V tabulce níže se můžete podívat, kolik kilometrů vozy zdolaly v jednotlivých časových blocích.
|Poměr ujetých kilometrů a času
|Zdolané kilometry
|Čas
|2 000
|08h:40m:34,22s
|3 961
|17h:14m:42,06s
|5 000
|21h:54m:47,48s
|7 300
|1d:08h:07m:58,11s
|10 000
|1d:20h:10m:00,45s
|20 000
|3d:16h:41m:52,75s
|21 196
|3d:22h:03m:22,22s
|25 000
|4d:15h:44m:51,02s
|30 000
|5d:14h:26m:53,71s
|40 000
|7d:13h:02m:59,47s
|40 075
|7d:13h:24m:07,10s
|Ujeté kilometry v časových blocích
|Počet hodin
|Ujeté kilometry
|12
|2749,924
|24
|5478,881
|48
|10859,526
|72
|16250,444
|96
|21632,451
|120
|26807,575
|144
|32099,133
|168
|37259,955
|Složení pílotů
|Jméno řidiče
|Závodní kategorie
|Země původu
|Ralf Aaron
|Mercedes-AMG Performance Driver (GT Sport)
|Estonsko
|Marc Basseng
|Řidič GT
|Německo
|Colin Caresani
|Řidič GT
|Nizozemí
|Adam Christodoulou
|Mercedes-AMG Expert Driver (GT Sport)
|Spojené království
|Marvin Dienst
|Řidič GT
|Německo
|César Gazeau
|Řidič GT
|Francie
|Marcel Marchewicz
|Řidič GT
|Německo
|Uwe Nittel
|Řidič rallye
|Německo
|Doriane Pin
|Jezdec F1 Academy, LMP2 a GT
|Francie
|George Russell
|Jezdec týmu Mercedes-AMG PETRONAS F1
|Spojené království
|Dominik Schraml
|Řidič GT
|Německo
|Dominik Schwager
|Řidič GT
|Německo
|Tom Schwister
|Řidič GT
|Německo
|Luca-Sandro Trefz
|Řidič GT
|Německo
|Norbert Siedler
|Řidič GT
|Rakousko
|Luca Stolz
|Mercedes-AMG Performance Driver (GT Sport)
|Německo
|Fabian Vettel
|Řidič GT
|Německo
Zdroj: Mercedes-AMG I Video: Mercedes-AMG