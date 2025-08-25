Předplatné
Mercedes-AMG GT XX objel svět za 8 dní. Přepsal historii elektromobility

Mario Rychtera
Mario Rychtera
Sportovní divize Mercedesu z Affalterbachu posunula hranice. Prototyp AMG GT XX nejen zvládl symbolickou cestu kolem světa, ale během testu vytvořil nové standardy pro výkon, výdrž, dojezd i rychlé nabíjení.

S konceptem AMG GT XX stanovila sportovní divize z Affalterbachu doslova nová měřítka. Vývojový prototyp se třemi motory od dceřiné společnosti YASA, výkonem 1000 kW a technicky propracovanou baterií naznačuje, jaké technologie se objeví v budoucích elektromobilech. A podle posledních úspěchů je patrné, že je na co se těšit.

AMG bylo vždy symbolem rychlosti. Dokazuje to hypersport Mercedes-AMG ONE, který od 22. října 2024 drží na Nürburgringu nejlepší čas mezi produkčními vozy s hodnotou 6:29,090 minuty. Při posledním pokusu dokonce svůj čas ještě vylepšil. S konceptem AMG GT XX automobilka opět zkoumá hranice možného – tentokrát v úplně jiné disciplíně. Elektromobily nejsou jen o výkonu, ale i o schopnosti rychlého cestování na dlouhé vzdálenosti.

Proto se AMG rozhodlo pro odvážný test: objet svět za osm dní v odkazu na slavný román Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní. Součástí výzvy bylo překonat dosud nejdelší vzdálenost ujetou elektromobilem za 24 hodin. Zkoušku absolvovala dvě auta současně.

Objetí zeměkoule bylo pochopitelně symbolické – cílem bylo zdolání vzdálenosti 40.075 kilometrů. Test probíhal na proslulém vysokorychlostním oválu v italském Nardò.

Harmonogram byl neúprosný: oba vozy jely dnem i nocí stabilní rychlostí 300 km/h a zastavovaly pouze na nabíjení, během něhož se střídali i řidiči, vždy po dvou hodinách. Tato rychlost byla stanovena jako ideální kompromis mezi počtem ujetých kilometrů a zastávkami na nabíjení, jehož průměrný výkon činil 850 kW. Denní teploty sahaly ke 35 °C ve stínu a na rozpálené trati ještě výše. Auta se musela vyrovnat s permanentní zátěží i extrémně rychlým nabíjením.

Dne 25. srpna zdolal první vůz zmíněných 40 075 kilometrů za 7 dní, 13 hodin, 24 minut a 7 sekund – tedy s výrazným náskokem před stanoveným cílem. Druhé auto zaostalo jen o 25 kilometrů, což nejsou ani dvě kola. Okruh Nardò měří přibližně 12,7 kilometru. Vzhledem k délce testu je výsledek mimořádně konzistentní. Počet 25 rekordů vychází z překonání vzdáleností za určitý čas. 

Každé z aut absolvovalo 3177 kol a v průměru ujelo 5300 kilometrů za den. Během testu koncept pokořil dalších 25 rekordů, včetně ujetí 5479 kilometrů za 24 hodin. Dosavadní rekord činil „jen“ 4000 kilometrů. Vedle automobilů a pilotů jsou hrdiny i členové týmu v zázemí, kteří se starali o nabíjecí techniku, výměnu pneumatik a zajištění pohotovosti ve spolupráci se složkami záchranných služeb. V tabulce níže se můžete podívat, kolik kilometrů vozy zdolaly v jednotlivých časových blocích.

Mercedes-Benz Concept AMG GT XX • Zdroj: Mercedes-Benz

Poměr ujetých kilometrů a času
Zdolané kilometryČas
2 000 08h:40m:34,22s
3 96117h:14m:42,06s
5 000 21h:54m:47,48s
7 3001d:08h:07m:58,11s
10 000 1d:20h:10m:00,45s
20 000 3d:16h:41m:52,75s
21 1963d:22h:03m:22,22s
25 000 4d:15h:44m:51,02s
30 000 5d:14h:26m:53,71s
40 000 7d:13h:02m:59,47s
40 075  7d:13h:24m:07,10s

 

Ujeté kilometry v časových blocích
Počet hodinUjeté kilometry
122749,924
245478,881
4810859,526
7216250,444
9621632,451
12026807,575
14432099,133
16837259,955

 

Složení pílotů
Jméno řidičeZávodní kategorieZemě původu
Ralf AaronMercedes-AMG Performance Driver (GT Sport)Estonsko
Marc BassengŘidič GTNěmecko
Colin CaresaniŘidič GTNizozemí
Adam ChristodoulouMercedes-AMG Expert Driver (GT Sport)Spojené království
Marvin DienstŘidič GTNěmecko
César GazeauŘidič GTFrancie
Marcel MarchewiczŘidič GTNěmecko
Uwe NittelŘidič rallyeNěmecko
Doriane PinJezdec F1 Academy, LMP2 a GTFrancie
George RussellJezdec týmu Mercedes-AMG PETRONAS F1Spojené království
Dominik SchramlŘidič GTNěmecko
Dominik SchwagerŘidič GTNěmecko
Tom SchwisterŘidič GTNěmecko
Luca-Sandro TrefzŘidič GTNěmecko
Norbert SiedlerŘidič GTRakousko
Luca StolzMercedes-AMG Performance Driver (GT Sport)Německo
Fabian VettelŘidič GTNěmecko

Zdroj: Mercedes-AMG I Video: Mercedes-AMG

