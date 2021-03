Evropský trh v únoru 2021: V čele prodejů hned dva modely Peugeot

Pandemie koronaviru a s tím spojené omezení distribuce a prodejů nových automobilů znamená, že výrobci nadále zažívají poměrně turbulentní období. To s sebou přináší mnohdy nečekané výsledky v prodejích automobilů. Platilo to i v únoru, kdy hned dvě nejvyšší pozice v žebříčku prodejů modelů obsadil Peugeot. Vyplývá to ze statistik analytické společnosti JATO Dynamics.

Nejprodávanějším automobilem v Evropě za únor 2021 se tak stal Peugeot 208 s 18.375 registrovanými kusy. Na nejvyšší post malý hatchback přitom dosáhl i přes meziroční propad registrací o 12 %. Druhý pak skončil Peugeot 2008, který naopak meziročně vyskočil o 52 % na 17.120 registrací. To je v době pandemie koronaviru neskutečný úspěch, byť se na něm podepisuje i loňská mezigenerační výměna tohoto malého SUV.

Buď jak buď, je to poprvé od února 2008, kdy se Peugeot může pochlubit nejprodávanějším autem v Evropě. Před lety se tímto titulem chlubil model 207, tedy někdejší předchůdce 208. Podle serveru Best Selling Cars Blog zabývající se prodejem aut je to pak zřejmě vůbec poprvé, kdy Peugeot má hned dva modely na nejvyšších příčkách žebříčku nejžádanějších vozů starého kontinentu.

Úspěch Peugeotu navíc znamená, že dlouhodobá evropská jednička z hlediska prodejů, Volkswagen Golf, letos ještě nedosáhla na nejvyšší post. V lednu 2021 totiž nejprodávanějším automobilem v Evropě podle statistik JATO Dynamics byla překvapivě Toyota Yaris. Ta se drží nadále vysoko i v únoru, kdy jejích 15.467 registrací bylo o sedm procent více než před rokem. Nové generaci se tak prodejně zatím náramně daří. Ostatně chválí ji i odborníci, když získala titul evropského Auta roku 2021.

Volkswagen Golf mimochodem skončil v únorovém žebříčku na třetí příčce, s 16.185 registracemi, což bylo o 34 % méně než před rokem. Na odbytu se přitom již může podepisovat nedostatek čipů, které koncern Volkswagen v posledních týdnech trápí.

Únorové statistiky rovněž překvapují pátou příčkou Fiatu Panda, případně desátým místem Volkswagenu T-Roc, kterému se kvůli jeho velikosti přezdívá „Golf SUV“. Že by klasickému kompaktu přebíral část prodejů? Škoda Octavia mimochodem skončila s 14.554 registracemi devátá, meziroční pokles o dvě procenta je přitom v rámci celkového trhu skvělý výsledek.

Co se týče alternativních pohonů, tak mezi elektromobily v únoru vedla Tesla Model 3, s meziročním skokem o 55 %. Druhý následoval Volkswagen ID.3. Daří se pak elektrickému Fiatu 500, který byl v únoru už osmým nejžádanějším elektrovozem Evropy. Mezi plug-in hybridy vede Volvo XC40 s meziročním skokem o 323 %, dokazujícím stále větší důraz švédské značky na tento druh pohonu. Druhý následuje Peugeot 3008 PHEV, který je dalším důkazem úspěšného měsíce pro tuto francouzskou značku.