Expediční Škoda Enyaq míří do muzea. V Africe ujela přes 33 tisíc kilometrů

Mladoboleslavské tovární muzeum Škodovky odhaluje nejnovější exponát ve své sbírce. Koncem letošního června si oficiálně převzalo unikátní elektrickou Škodu Enyaq, se kterou nizozemští cestovatelé Renske Coxová a Maarten van Pel vyrazili na dobrodružnou cestu napříč Afrikou. Po tisících kilometrech strávených v africké poušti se s ním následně vrátili do domovského Nizozemska a později jej nabídli českému továrnímu muzeu značky.

Zatímco většina motoristů má z dlouhých cest s elektromobily zatím spíše obavy, mladý pár z Nizozemska chtěl svou dobrodružnou cestou inspirovat další nadšence k udržitelnějšímu cestování. Pro svou expedici dokonce založil neziskovou organizaci, díky níž oslovil přibližně 35 partnerů, aby s elektrickou škodovkou mohl realizovat odvážnou cestu do neznáma. V Africe je pouze minimální infrastruktura pro nabíjení elektrických aut, a tak nadšenci cestovali i s vlastními solárními panely.

Škodu Enyaq před africkým dobrodružstvím vybavili základními expedičními úpravami – zadní část vozu přestavěli pro dosažení maxima úložného prostoru, na střechu přidali stan a pro lepší trakci na nezpevněných cestách ji obuli na terénní pneumatiky. Rozkládací soustava solárních panelů o celkové ploše 60 metrů čtverečních jim dopomohla k tomu, že na energii vyrobenou sluncem absolvovali přes polovinu své cesty. Během putování Afrikou s enyaqem ujeli 33.360 kilometrů.

Pro africkou expedici si přitom nevybrali variantu s pohonem všech kol, nýbrž standardní model Enyaq 80 s pohonem zadních kol a vysokonapěťovým akumulátorem se základní kapacitou 82 kWh, využitelnou kapacitou 77 kWh. „Škodu Enyaq jsme si vybrali proto, že je to běžné rodinné auto, díky čemuž je naše expedice pro ostatní přístupnější. Navíc je úsporný a dostatečně velký, aby se do něj vešlo všechno, co potřebujeme,“ k tomu dodává Renske Coxová.

Škoda si unikátní enyaq slavnostně převzala ve svém zákaznickém centru, kde si nizozemský pár současně vyzvedl zcela novou Škodu Enyaq 85x modelového roku 2024 ve vrcholné výbavě Laurin & Klement. Modernější enyaqy 85 a 85x nahrazují starší varianty 80 a 80x a disponují novým, výkonnějším a efektivnějším pohonným ústrojím s vyspělým elektromotorem.

Enyaq 85x s pohonem všech kol má nyní výkon 210 kW a nový software podporující funkci předehřívání akumulátoru. Vyšší je i nabíjecí výkon až 175 kW, takže nabití akumulátoru z 10 na 80 procent nyní trvá pouze 28 minut.

Expediční enyaq navíc už brzy budete moci vidět naživo, protože ve dnech od 10. července do 30. září bude vystaven v expozici Škoda Muzea.