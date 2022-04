Experti kritizují plány EU: Problémem nejsou spalovací motory, ale fosilní paliva

Evropa směřuje k bezemisní a bezuhlíkové budoucnosti, ve které už nemá být místo pro spalovací motory. Ostatně podle posledních dostupných informací Evropská komise navrhuje, aby byl od roku 2035 povolen prodej nových vozů už jen s elektrickým pohonem – ať už bateriovým, nebo s technologií palivových článků.

Právě tyto plány však nyní kritizuje asociace odborníků přes strojní inženýrství, známá pod zkratkou VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), jak upozornili britští kolegové z Auto Express. VDMA, sídlící ve Frankfurtu a sdružující skupinu německých i evropských společností, ve své tiskové zprávě uvádí, že současným problémem jsou fosilní paliva, nikoliv technologie spalovacích motorů.

„Namísto faktického zákazu spalovacího motoru omezením všech výfukových emisí na nulu by se měly využívat všechny možnosti pohonu šetrného ke klimatu. Spalovací motory poháněné CO 2 neutrálními, zelenými e-palivy, zůstávají nezbytným doplňkem elektrifikace silniční dopravy. Problém není v motoru, ale v dnes používaných fosilních palivech,“ uvádí ve svém prohlášení Karl Haeusgen, prezident VDMA.

Dalším klíčovým argumentem VDMA pro zachování spalovacích motorů je navíc jejich ekonomický význam. Pokud by se totiž v Evropě po roce 2040 nesměly registrovat vozy se spalovacími motory, vedlo by to ke ztrátě až 160.000 pracovních míst jen ve výrobě a zásobování. Pokud se ovšem zákaz o pět let urychlí, pravděpodobně půjde o mnohem vyšší čísla.

VDMA sice chápe, že s přechodem na elektromobilitu vzniknou nová pracovní místa – například ve výrobě baterií či nabíjecí infrastruktuře. Jejich vytváření ovšem potrvá nějakou dobu, takže nebudou hned dostupná. Navíc budou vyžadovat specializaci a nebudou zaměnitelná.

Nezanedbatelným faktorem pak také zůstává fakt, že se EU chce vzdát svého technologického a průmyslového vedení v oblasti spalovacích motorů, které tak převezmou jiné regiony, které jsou této technologii stále otevřené. Větší rozmanitost klimaticky neutrálních pohonných technologií by přitom mohla omezit závislost společností na vzácných surovinách.

Dodejme, že návrh Evropské komise, která chce zakázat prodej nových automobilů se spalovacími motory na evropském trhu od roku 2035, se nyní probírá na půdě Evropského parlamentu a zatím není hotovou věcí.

Do technologií syntetických paliv, které by měly být kompatibilní i se staršími motory – ovšem s výrazně nižšími (téměř nulovými) emisemi, v současnosti investuje řada společností. Jednou z nejvýraznějších evropských je automobilka Porsche, která má dokonce vlastní závod na jejich ekologickou výrobu.