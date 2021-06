Koenigsegg pracuje na syntetickém palivu ze sopek, říká mu Vulcanol

Společnost Koenigsegg už sice pracuje na elektrifikaci budoucích modelů, současně však myslí na majitele těch minulých a stávajících. A právě kvůli nim, respektive prodloužení životnosti jejich vozidel, se pustila do výzkumu inovativního typu biopaliva, které s ohledem na jeho získávání z částečně aktivních sopek označuje jako Vulcanol.

„Je to technologie z Islandu, byla zde i vyvinutá, během které se zachytávají emise CO 2 z částečně aktivních vulkánů a následně se mění na metanol,“ popsal Christian von Koenigsegg, šéf stejnojmenné automobilky, v rozhovoru pro Bloomberg.

Továrny na islandu, které zajišťují proces přeměny CO 2 na metanol, navíc budou napájeny energií z obnovitelných zdrojů. A pokud budou čistými palivy napájeny i transportní lodě, které budou nový typ paliva přepravovat všude po světě, pak bude palivo lité do automobilů kompletně CO 2 neutrální, rozvinul plán Koenigsegg.

Ve srovnání s běžnými fosilními palivy by navíc při používání Vulcanolu mělo vznikat o 90 % méně škodlivých látek, s jejichž odstraněním by pak mohly pomáhat speciálně navržené / upravené systémy pro čištění výfukových plynů. Životnost spalovacích motorů by se tak mohla s dramatickým snížením emisí výrazně prodloužit.

Jak už jsme ale zmínili v úvodu, společnost nespoléhá pouze na prodloužení životnosti spalovacích motorů. Aktivně se také připravuje na elektrifikaci, s čímž Koenigseggu pomáhá bývalý manažer Tesly Evan Hortesky. Ten během své kariéry v Tesle řídil výstavbu závodů Gigafactory v Nevadě a Šanghaji, ve švédské automobilce ale bude jeho úkolem optimalizovat uhlíkovou stopu společnosti a lépe integrovat eco-friendly technologie, včetně elektrifikace různých modelů.