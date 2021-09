Porsche začalo stavět továrnu na revoluční bezemisní paliva, vyrábět začne příští rok

Až se závod rozjede na plné obrátky, měl by chrlit zhruba 550 milionů litrů emisně nezávadného paliva ročně. Na to si ale ještě budeme muset chvíli počkat.

Společnost Porsche oficiálně odstartovala výstavbu svého závodu na syntetická paliva, který buduje společně s německou technologickou společností Siemens v jihoamerickém Chile. První várka uhlíkově nezávadného syntetického paliva se přitom očekává již v průběhu příštího roku.

Výhodou syntetického paliva z produkce Porsche by přitom měla být nejen kompatibilita se staršími spalovacími motory, ale také uhlíková neutralita. Během výroby se totiž využívá elektřina z obnovitelných zdrojů a CO2 zachycené z atmosféry, čímž palivo následně kompenzuje CO2 vzniklý během jeho spalování.

Během prvního roku provozu se očekává, že nový závod vyprodukuje cca 130.000 litrů uhlíkově neutrálního syntetického paliva, které bude využito v závodních vozech Porsche a propagačních vozech v rámci tzv. Porsche Experience Center.

Do roku 2024 by měla roční produkce dosáhnout 55 milionů litrů a v roce 2026 už bychom se měli bavit o roční produkci cca 550 milionů litrů. To už je poměrně působivé číslo, ve světovém měřítku je to však kapka v oceánu. Například v Česku byla celková spotřeba za rok 2020 7,66 miliard litrů, jak uváděla statistika České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Porsche ovšem nejde o uspokojení celosvětové poptávky, ale o možnost prodloužit životnost spalovacích motorů, které pohání nejen současné sportovní vozy, ale také řadu historických ikon značky. A k tomu využívá chytré technologie.

Závod Haru Oni bude například využívat silné lokální větry, které budou roztáčet větrnou elektrárnu dodanou společností Siemens. Elektřina získaná touto udržitelnou cestou pak bude využita na oddělení molekul vodíku a kyslíku z vody, přičemž vodík bude následně kombinován s CO2 zachyceným z atmosféry a společně vytvoří syntetické palivo.

Další ohromnou výhodou nového syntetického paliva Porsche je pak možnost jeho distribuce v již existující síti čerpacích stanic. Nové palivo totiž bude možné jednoduše doplnit do stávajících nádrží a tankovat z běžných stojanů.

Michael Steiner, člen představenstva Porsche AG zodpovědný za Výzkum a vývoj, pak k zahájení výstavby továrny na syntetická paliva dodal, že jdou ruku v ruce s ekologickými cíli automobilky. „Perfektně to odpovídá naší strategii udržitelné mobility. Znamená to, že Porsche jako celek může být uhlíkově neutrální již v roce 2030. Paliva vyrobená obnovitelnou energií pomohou toho dosáhnout.“