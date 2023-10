Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ultimativní BMW M3 CS je nejsilnější, nejrychlejší a nejšílenější „M-trojkou“ všech dob. O extrémní rychlosti nejvýkonnějšího šestiválcového bavoráku z dnešní produkce značky jsme se přesvědčili v našem redakčním testu relativně nedávno a teď to vypadá, že se splní sen všech, kdo by vrcholnou techniku specifikace Club Sport raději chtěli v praktičtějším kombíku. V Mnichově už totiž pracují na zběsilém BMW M3 CS Touring!

Na ještě brutálnější „ďáblův kombík“, jak jsem při testování říkal tmavému novinářskému BMW M3 Competition Touring, si sice ještě počkáme, ale bude to stát za to! Už před přibližně šesti měsíci jej automobiloví špióni poprvé spatřili s maskováním na legendárním Nürburgringu a v dnes se objevila informace, že skutečně zamíří do sériové výroby. Budeme na něj čekat ještě minimálně rok a vyrobí se v omezeném počtu.

Očekává se, že nové BMW M3 CS Touring přijede na světlo světa až v roce 2025 a bude mít všechna vylepšení, jaké nám představil nynější sedan M3 CS. Dvěma turbodmychadly přeplňovaný třílitrový benzinový šestiválec S58 tak bude mít zdrcujících 405 kW (550 koní) a 650 newtonmetrů. Technici z BMW tohoto výkonu dosáhli zvýšením plnícího tlaku jednokomorových turbodmychadel z 1,7 na 2,1 baru spolu se specifickou úpravou řídicí jednotky.

Stejně jako sedan, i kombík při vývoji prochází karbonovou dietou. Sedan díky uhlíkovému kompozitu CFRP a novému titanovému výfuku shodil nezanedbatelných 34 kilogramů. Z karbonu nově byla kapota, přední splitter, sací potrubí, vnější zrcátka, zadní spoiler i difuzor. Základní výbavou nejvýkonnějších trojek je i karbonová střecha. Standardem připravovaného kombíkového CS budou i karbonová skořepinová sedadla.

Nové BMW M3 Touring CS se údajně vyrobí v počtu 2000 exemplářů pro celý svět. Na rozdíl od normálního sedanu M3 CS tak bude více omezené, protože ten je „časově omezenou limitkou“ a lze jej objednávat pouze od začátku letošního roku do února 2024. Na další informace o vznikajícím superkombi si ještě musíme počkat.