Extrémní Chiron by mohl překonat 500 km/h, nezáleží to však jen na Bugatti

Značka Bugatti sice stále vyrábí jedny z nejrychlejších vozů na světě, na výkony Koenigseggu Agera RS, který v uplynulých letech stanovil několik rychlostních rekordů, však nemá odpověď. Rozhodně to ale neznamená, že by automobilka své úsilí o návrat na vrchol vzdala. To ostatně naznačil i její prezident Stephan Winklemann.

Když se ho totiž redaktoři Automobile Magazine zeptali, zda by některý z extrémních „derivátů“ Bugatti Chiron mohl pokořit rychlost 500 km/h, Winklemann to nevyloučil. Podle něj tato možnost stále existuje, nezáleží to však pouze na Bugatti. Automobilka totiž potřebuje pneumatiky, které by dokázaly takovou rychlost vydržet. A zatím je evidentně nemá.

Na otázku, zda by k překonání této rychlosti stačil v současnosti používaný 8.0 litrový motor W16 o výkonu 1500 koní, však Winkleman odpověděl poněkud vyhýbavě. Začal totiž mluvit o elektrifikaci, která je nevyhnutelnou budoucností. V současnosti prý však ještě tato technologie není připravená. „Bude to vyžadovat menší, lehčí a účinnější články, než budeme moci takto pokročit,“ upřesnil Winklemann.

Závod o překonání hranice 500 km/h (v zámoří 300 MPH - 482,8 km/h) se sériovým silničním vozem je přitom v současnosti poměrně žhavým tématem hned pro několik značek. Rekord by si rádo přivlastnilo Hennessey se svým Venomem F5, Koenigsegg s modelem Jesko a ve hře je i SSC North America s modelem Tuatara.

Winklemann navíc prozradil, že Bugatti už má připravený i design nového crossoveru. „Design je hotový. Někteří potenciální zákazníci už ho viděli a líbil se jim. Jeden nebo dva vlivní lidé ve Wolfsburgu z něj byli nadšení,“ prozradil Winklemann. Rozhodnutí o výrobě nového modelu však ještě nepadlo. Pokud by se ale crossover do výroby dostal, podle Winklemanna bude „téměř jistě poháněn bateriemi.“