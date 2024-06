Ferrari hledá inovace pro infotainment. Chce patent na dvojitý otočný displej

Italské automobilce Ferrari vadí nevzhledné displeje, trčící z palubních desek, a žádostmi o patenty si pojišťuje nápady, jak by se to mohlo dát změnit.

Čím dál větší centrální displeje v autech sice mohou být kontroverzní, ale v každém případě jsou normou. Navíc, ještě před pár lety byly v řadě aut displeje vysouvací, ovšem s jejich dnešními rozměry by to bylo technicky příliš složité. Automobilka Ferrari ovšem nesouhlasí a žádá patent na displej, který zvládne netrčet z palubní desky, když si to řidič nepřeje.

„Čím dál větší centrální obrazovka nabírá na popularitě,“ uznává automobilka v žádosti, ovšem „ve většině případů tyto centrální obrazovky trčí z palubní desky, k nimž jsou upevněné, a dominují jim či dokonce vytváří neestetický efekt, čímž vynulují práci interiérových designérů, kteří definovali tvar a křivky palubní desky,“ dodává.

Právě proto by podle ní bylo dobrým nápadem mít displej otočný, resp. snad přesněji výklopný zpod čalouněného panelu. Zhruba je to podobné systému otočného displeje značky Bentley, který nabídne z jedné strany displej, z druhé analogové budíky vsazené do panelu dekorativního obložení interiéru a ze třetí nepřerušený panel dřeva, hliníku či karbonu.

Ferrari však zamýšlí přidat druhý displej, tentokrát však nikoliv klasické LCD či třeba OLED, nýbrž vytvořený tzv. e-inkoustem. Ten v minulosti ukázalo BMW na veletrhu CES; e-inkoust zvládne měnit barvu či zobrazené tvary. Podle Ferrari by tak vůz mohl nabídnout osádce optimalizované zobrazení z hlediska množství světla v kabině či požadavku, jak má interiér vypadat.

Samozřejmě, žádost o patent samotná ještě neznamená, že se ta věc dostane do sériové výroby. Ferrari nedávno podalo jinou žádost o patent na naklápěcí a podobně pohyblivý displej, takže je možné, že si jen pojišťuje nápady a až později se rozhodne, který – a zda vůbec nějaký – do svých vozů použít.